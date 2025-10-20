"Viene a mi casa": Edith Hermida relató el acoso que sufre por parte de un hombre

Qué pasará con Edith Hermida si Beto Casella renuncia a Bendita

Es de público conocimiento que el vínculo entre Beto Casella y El Nueve no es el mejor desde hace rato y es por ese motivo que finalmente probablemente de un paso al costado para continuar su carrera por otra pantalla.

Las señales que se disputan por su programa son: América TV y El Trece. El objetivo apuntado es recalar con un ciclo humorístico y de archivos, similar a Bendita, y quienes lo acompañarían serían Any Ventura, Alejandra Maglietti y Horacio Pagani.

Lo que hará Edith Hermida es una incógnita teniendo en cuenta que si bien hace una dupla aclamada junto al conductor, lo cierto es que su relación con el canal es distinta debido a que es empleada desde hace varios años.

Asimismo, es preciso destacar que en el caso de que el líder del ciclo decida abandonarlo para abordar un nuevo proyecto dependerá de cómo le va en cuanto a la audiencia para saber si podrá mantenerse al aire o tendrá que ponerle un freno a la conducción.

