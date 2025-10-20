El domingo (19/10) por la tarde Edith Hermida salió al aire en el programa Infama por la pantalla de América TV y contó que desde hace alrededor de un año padece el acoso por parte de un hombre. "Ya hace un tiempo que viene a mi casa, se queda ahí cerca", expresó.
TOMARÁ CARTAS EN EL ASUNTO
"Viene a mi casa": Edith Hermida relató el acoso que sufre por parte de un hombre
Edith Hermida, história panelista de Bendita, contó detalles del hostigamiento y si bien no hizo la denuncia adelantó que lo hará para proteger a sus hijas.
La histórica panelista de Bendita dijo que no hizo la denunica por falta de tiempo. Asimismo aclaró que si bien en un principio se sintió asustada por la situación pero señaló que posteriormente se acostumbró.
La conductora Marcela Tauro de todos modos le sugirió que hiciera la denuncia correspondiente, sobre todo teniendo en cuenta que es madre de tres niñas. "Tenés hijas Edith. Tenés que hacer la denuncia porque es un peligro", expresó tajante.
La comunicadora contó que no solo se trata de mensajes por redes sociales y el acercamiento a su hogar, sino que en una ocasión intentó darle un beso. "Me acostumbré a que este deambulando por acá", insistió para la sopresa de los periodistas que la entrevistaron aunque finalmente aseguró que lo denunciará ante la Justicia: "Sí, voy a hacer la denuncia".
Qué pasará con Edith Hermida si Beto Casella renuncia a Bendita
Es de público conocimiento que el vínculo entre Beto Casella y El Nueve no es el mejor desde hace rato y es por ese motivo que finalmente probablemente de un paso al costado para continuar su carrera por otra pantalla.
Las señales que se disputan por su programa son: América TV y El Trece. El objetivo apuntado es recalar con un ciclo humorístico y de archivos, similar a Bendita, y quienes lo acompañarían serían Any Ventura, Alejandra Maglietti y Horacio Pagani.
Lo que hará Edith Hermida es una incógnita teniendo en cuenta que si bien hace una dupla aclamada junto al conductor, lo cierto es que su relación con el canal es distinta debido a que es empleada desde hace varios años.
Asimismo, es preciso destacar que en el caso de que el líder del ciclo decida abandonarlo para abordar un nuevo proyecto dependerá de cómo le va en cuanto a la audiencia para saber si podrá mantenerse al aire o tendrá que ponerle un freno a la conducción.
