Día de la Madre: Lizy Tagliani reveló cuál es el sueño más grande que tiene

Lizy Tagliani fue absuelta por la Justicia y cargó contra Viviana Canosa

Hace algunos días la Justicia dictaminó la inocencia de Lizy Tagliani tras la denuncia que hizo Viviana Canosa sobre presunta trata de personas.

Desde el programa A la tarde fueron en busca de su palabra y expresó: "Siempre estuve firme porque nunca nada de todo eso pasó ni de casualidad".

"Segura estuve siempre. Estuve triste, pero insegura jamás", aclaró posteriormente la humorista.

Y sumó: "Lo único que me importa ahora es terminarlo en la Justicia es en donde voy a llegar a todas las instancias que sean necesarias".

