El domingo (19/10) en la Argentina se celebró el Día de la Madre y Lizy Tagliani aprovechó el aire de La Peña de Morfi para hablar al respecto con emoción. "No me tocó parir pero parió mi corazón y es lo mismo", dijo sobre su hijo "Tati", a quien está por adoptar definitivamente junto a su marido Sebastián Nebot.
A PURA EMOCIÓN
Día de la Madre: Lizy Tagliani reveló cuál es el sueño más grande que tiene
Lizy Tagliani se emocionó al hablar sobre su hijo, a quien tiene la guarda provisoria junto a su esposo Sebastián Nebot, y brindó detalles del vínculo creado.
"Uno se siente tan noble, y hay toda una parte de la historia del 'Tati' que es una etapa que se la estoy guardando para que él la pueda construir como él quiera", agregó posteriormente mientras sostenía entre sus manos un gran y colorido ramo de flores.
Y luego reveló: "El sueño más grande que tengo como mamá es que algún día pueda mirar para atrás y pueda tener una mirada amorosa de sus primeros añitos antes de que construya una familia con nosotros. Que pueda entender y que pueda ser una persona feliz".
"Y sobre todo que pueda ver en mí la mamá que hice", añadió y recibió un aplauso sentido tanto por parte de Diego Leuco, como también así el resto de sus compañeros y el músico Pedro Aznar que fue uno de los invitados que estuvo presente en el ciclo televisivo que se emite por la pantalla de Telefe.
Lizy Tagliani fue absuelta por la Justicia y cargó contra Viviana Canosa
Hace algunos días la Justicia dictaminó la inocencia de Lizy Tagliani tras la denuncia que hizo Viviana Canosa sobre presunta trata de personas.
Desde el programa A la tarde fueron en busca de su palabra y expresó: "Siempre estuve firme porque nunca nada de todo eso pasó ni de casualidad".
"Segura estuve siempre. Estuve triste, pero insegura jamás", aclaró posteriormente la humorista.
Y sumó: "Lo único que me importa ahora es terminarlo en la Justicia es en donde voy a llegar a todas las instancias que sean necesarias".
