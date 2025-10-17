Peter Lanzani habló de salud mental y confesó cuál fue su relación "más tóxica"

Peter Lanzani hará de Luca Prodan

Varias son las bandas de rock que marcaron un antecedente en la cultura nacional de la música y Sumo sin dudas forma parte del selecto grupo que es más escuchado no solo por los argentinos sino que también por gran parte de latinoamericanos.

Es por ese motivo que Peter Lanzani decidió protagonizar y codirigir una película biográfica sobre Luca Prodan, líder del grupo musical que fue conformado por Germán Daffunchio, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Alberto Troglio y Roberto Pettinato.

La película se centrará en el cantante italiano, desde su infancia en Roma y adolescencia punk en Londres, hasta su posterior llegada a Argentina.

El proyecto contará con la producción de Armando Bo y Luis Ortega y si bien está en la etapa de escritura, se encuentra en la búsqueda de financiación.

-----------------------------

