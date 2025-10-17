A raíz de su larga y exitosa trayectoria, Peter Lanzani se convirtió en un referente de la actuación a pesar de que tan solo tenga 35 años y en una nota que le dio a Grego Rossello vía el straming de Telefe, destacó la importancia de hacer terapia.
LO VERDADERAMENTE IMPORTANTE
Peter Lanzani habló de salud mental y confesó cuál fue su relación "más tóxica"
El actor Peter Lanzani explicó por qué empezó a hacer terapia y destacó la importancia de tener un especio personal para reflexionar junto a un profesional.
El actor hizo hincapié en su fama y mencionó como ejemplo la repercusión que generaba con el público cuando terminaba una obra teatral y la soledad que sentía cuando llegaba a su casa. "Es difícil esa bajada", reconoció y reflexionó: "Es muy frágil la cabeza".
Asimismo, el reconocido artista consideró que gran parte de la sociedad no le da "ni media bola" a la salud mental. "Yo tardé 34 años en ir al psicólogo, y arranqué ahora, y me cambió la vida", expresó y aclaró: "No es que sentía que estaba loco o que tenía un problema".
Por otro lado, reconoció que está luchando para dejar su "relación más tóxica" que es la que mantuvo con el cigarrillo y si bien dejó en claro que su intención es dejar atrás su adicción, indicó: "Va a ser una lucha para toda la vida".
Peter Lanzani hará de Luca Prodan
Varias son las bandas de rock que marcaron un antecedente en la cultura nacional de la música y Sumo sin dudas forma parte del selecto grupo que es más escuchado no solo por los argentinos sino que también por gran parte de latinoamericanos.
Es por ese motivo que Peter Lanzani decidió protagonizar y codirigir una película biográfica sobre Luca Prodan, líder del grupo musical que fue conformado por Germán Daffunchio, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Alberto Troglio y Roberto Pettinato.
La película se centrará en el cantante italiano, desde su infancia en Roma y adolescencia punk en Londres, hasta su posterior llegada a Argentina.
El proyecto contará con la producción de Armando Bo y Luis Ortega y si bien está en la etapa de escritura, se encuentra en la búsqueda de financiación.
