Adiós a la regla de los 100 ml: el Aeropuerto Heathrow cambia la historia de la seguridad aérea

En el pasado, este límite a los líquidos (introducido en 2006 por temor al uso de explosivos líquidos) no solo generaba demoras en los controles de seguridad, sino también conexiones perdidas y vuelos que partían sin pasajeros. En aeropuertos de gran escala, esa situación obligó a implementar soluciones de emergencia, como los llamados “Express Connection”, pases prioritarios que permiten saltar filas cuando el tiempo apremia.

Heathrow Aeropuerto El Aeropuerto Heathrow, en Londres, se convirtió en el primero en eliminar la regla de los 100 ml y marcar un cambio en la seguridad aérea.

Este tipo de credenciales, utilizadas en grandes hubs internacionales y en aerolíneas pertenecientes a alianzas como Oneworld, funcionaban como un salvavidas para quienes llegaban tarde a una conexión, pero no resolvían el problema de fondo. Con la incorporación de los nuevos escáneres CT, Heathrow apunta a eliminar esa instancia crítica, reduciendo el riesgo de demoras, pérdidas de vuelos y la necesidad de recurrir a accesos de emergencia antes de abordar.

Los grandes aeropuertos donde el modelo podría replicarse

Con Heathrow como caso test, la mirada se posa ahora sobre los grandes aeropuertos globales, donde una medida similar tendría un impacto inmediato. El Aeropuerto Internacional de Dubái aparece como uno de los candidatos naturales: en 2024 alcanzó un récord de 92,3 millones de pasajeros, conectando más de 240 destinos y consolidándose como el aeropuerto con mayor tráfico internacional del mundo. Un volumen que convierte cualquier mejora en los controles de seguridad en una ganancia directa de tiempo y eficiencia.

En Estados Unidos, el Aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta sigue liderando el tráfico total de pasajeros. Solo en agosto de 2025 movilizó 5,12 millones de personas, manteniéndose como el aeropuerto más transitado del planeta y un punto crítico para conexiones domésticas e internacionales. Allí, la agilización de los controles tendría un efecto inmediato sobre millones de viajeros cada mes.

Más cerca de Europa, el Aeropuerto de Estambul se consolidó como uno de los grandes hubs intercontinentales, con una capacidad actual de 150 millones de pasajeros anuales, proyectada a 200 millones. Diseñado para operar a gran escala desde su inauguración en 2018, su infraestructura lo convierte en un escenario ideal para implementar tecnologías de control más avanzadas.

En el corazón del continente, el Aeropuerto París-Charles de Gaulle maneja alrededor de 61 millones de pasajeros al año, siendo el segundo aeropuerto más transitado de Europa. Con múltiples terminales y flujos complejos, es uno de los puntos donde los controles de seguridad siguen siendo un cuello de botella recurrente.

Por su parte, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cerró 2024 con más de 66 millones de pasajeros y más de 420.000 operaciones, consolidándose como la principal puerta de entrada entre Europa y América Latina. En un aeropuerto con ese nivel de tráfico, la adopción de escáneres CT como los de Heathrow podría redefinir por completo la experiencia previa al embarque.

Heathrow dio el primer paso, pero el alcance del cambio va mucho más allá de Londres. En un contexto de aeropuertos cada vez más saturados, la tecnología aplicada a los controles de seguridad empieza a perfilarse como el próximo estándar del viaje aéreo, con menos colas, menos estrés y una experiencia previa al embarque mucho más fluida.

