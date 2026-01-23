Victoria Villarruel volvió a poner el foco en La Tablada y pidió reparación para militares y policías

image

En su mensaje, la funcionaria remarcó la necesidad de revisar el pasado sin sesgos ni omisiones, y llamó a construir lo que definió como una “memoria completa”, que contemple tanto el contexto histórico como las consecuencias de la violencia política en la Argentina. A su criterio, ese ejercicio es indispensable para evitar la repetición de hechos similares y fortalecer el respeto por la vida y las instituciones.

Villarruel cerró su homenaje con un mensaje dirigido a las familias de las víctimas, a quienes expresó su acompañamiento y solidaridad. “El dolor no prescribe”, afirmó, al tiempo que insistió en que la verdad y el recuerdo deben ocupar un lugar central en la construcción del futuro del país.

El pronunciamiento se suma a otras intervenciones públicas de la vicepresidenta sobre temas vinculados a la memoria histórica y el rol de las fuerzas de seguridad y armadas, un eje que suele generar fuertes debates políticos y sociales.

