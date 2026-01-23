En un nuevo pronunciamiento sobre episodios clave de la historia reciente, la vicepresidenta Victoria Villarruel recordó a los militares y policías que murieron durante el ataque al Regimiento de Infantería 3 de La Tablada, ocurrido en 1989, y reclamó que el Estado avance en el reconocimiento y la reparación de quienes fueron víctimas de ese hecho.
Victoria Villarruel volvió a poner el foco en La Tablada y pidió reparación para militares y policías
A 37 años del ataque a La Tablada, Villarruel pidió reconocimiento y reparación para las víctimas. Lo hizo en un extenso mensaje en X.
El mensaje fue difundido a través de las redes sociales oficiales de la titular del Senado, en el marco de un nuevo aniversario del episodio protagonizado por el Movimiento Todos por la Patria (MTP), que tuvo lugar durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín.
Villarruel subrayó que, pese al paso del tiempo, el impacto de lo ocurrido sigue presente y que aún persisten deudas pendientes con los caídos y sus familias.
El mensaje de Victoria Villarruel en X
Según expresó, el ataque dejó un saldo de oficiales, suboficiales, soldados conscriptos y efectivos policiales asesinados mientras cumplían funciones de defensa del cuartel. En ese sentido, destacó el rol de quienes intervinieron para recuperar la unidad militar y sostuvo que actuaron en cumplimiento de su deber y del juramento de proteger a la sociedad.
La vicepresidenta también apuntó contra el tratamiento judicial posterior al hecho. Señaló que, mientras algunos de los integrantes de las fuerzas que participaron del operativo enfrentaron procesos judiciales, los responsables del ataque recibieron beneficios como indultos. Para Villarruel, esa asimetría explica en parte por qué el episodio continúa generando controversia y reclamos de justicia.
En su mensaje, la funcionaria remarcó la necesidad de revisar el pasado sin sesgos ni omisiones, y llamó a construir lo que definió como una “memoria completa”, que contemple tanto el contexto histórico como las consecuencias de la violencia política en la Argentina. A su criterio, ese ejercicio es indispensable para evitar la repetición de hechos similares y fortalecer el respeto por la vida y las instituciones.
Villarruel cerró su homenaje con un mensaje dirigido a las familias de las víctimas, a quienes expresó su acompañamiento y solidaridad. “El dolor no prescribe”, afirmó, al tiempo que insistió en que la verdad y el recuerdo deben ocupar un lugar central en la construcción del futuro del país.
El pronunciamiento se suma a otras intervenciones públicas de la vicepresidenta sobre temas vinculados a la memoria histórica y el rol de las fuerzas de seguridad y armadas, un eje que suele generar fuertes debates políticos y sociales.
