“La cuestión del Dombás es clave. Se discutirá cómo las tres partes (...) ven esto en Abu Dabi hoy y mañana”, anticipó este jueves el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Por supuesto, lucharemos (por utilizar los activos para Ucrania), y es absolutamente justo respecto al uso de todos los activos congelados (por parte ‌de Ucrania)", dijo Zelensky al ser consultado sobre usar los activos rusos congelados para la reconstrucción de Ucrania en la posguerra.

Durante el Foro Económico de Davos el miércoles, Zelensky anunció la reunión trilateral de este jueves en Abu Dhavi, dijo que aúnrestaba ponerse de acuerdo con la cuestión territorial y comparó a Maduro con Putin, pero argumentando que Washington le da un trato preferencial al líder del Kremlin.

El presidente Trump lideró una operación en Venezuela y Maduro fue detenido. Hay distintas opiniones sobre esto, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York. Por desgracia, Putin no está siendo juzgado El presidente Trump lideró una operación en Venezuela y Maduro fue detenido. Hay distintas opiniones sobre esto, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York. Por desgracia, Putin no está siendo juzgado

image El reparto del Donbás, territorio oriental de Ucrania compuesto por las regiones administrativas ucranianas de Lugansk y Donetsk, va a ser una cuestión clave en esta cita de este jueves en Abu Dhabi.

Se espera que los negociadores ucranianos, reunidos en Abi Dhabi con las delegaciones de EE.UU. y Rusia, puedan realizar enmiendas o presentar un plan de paz alternativo y convincente, distinto al plan estadounidense de 28 puntos, que el mismísimo Kiev y Europa rechazan por considerarlo 'prorruso'.

Este plan estadounidense retoma las condiciones maximalistas planteadas por el Kremlin, como la cesión territorial de Donetsk y Lugansk (autoproclamadas como repúblicas de la Federación Rusa), así como de las provincias de Zaporozhie y Jersón (anexionadas por Rusia en 2022).

Sin embargo, Washington ahora solo le exige a Ucrania la cesión de la parte oriental de Donbás, a cambio de brindarle garantías de protección, al estilo del artículo 5 de la OTAN, en la posguerra.

Rusia: "Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar Donbás"

Sobre la cita trilateral en la capital de Emiratos Árabes Unidos, el vocero presidencial ruso, Dmitri Peskov, dijo este jueves que Rusia está dispuesta a firmar la paz duradera con Ucrania, solo si las fuerzas ucranianas se retiran por completo de la cuenca de Donbás.

"Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar Donbass, retirarse de allí. Esta es una condición muy importante", indicó a los periodistas tras una pregunta al respecto. Asimismo, señaló que "también hay otros matices que permanecen en la agenda de negociación", sin proporcionar más detalles.

Embed “LA RETIRADA DE LAS TROPAS UCRANIANAS DE DONBASS ES CRUCIAL PARA AVANZAR EN LAS NEGOCIACIONES DE PAZ”, portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov. https://t.co/E25LqPjG3x pic.twitter.com/xazHWuWMDh — RT en Español (@ActualidadRT) January 23, 2026

Previamente a las afirmaciones del portavoz, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, informó que delegación del país en Abu Dhabi será encabezada por Ígor Kostiukov, jefe de la Dirección General del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. "Los jefes del grupo de asuntos económicos bilaterales, Kiril Dmítriev y Steve Witkoff, también se reunirán en Abu Dabi", agregó.

"Más importante aún, durante estas conversaciones entre nuestro presidente y los estadounidenses, se reiteró que, sin una solución al problema territorial, no hay esperanza de alcanzar un acuerdo a largo plazo. Como ha subrayado Vladimir Putin, queremos sinceramente resolver la crisis ucraniana por medios políticos y diplomáticos. Hasta que esto se logre, Rusia continuará persiguiendo sistemáticamente los objetivos establecidos para la operación militar especial", dijo.

Asimismo, reconoció que "los estadounidenses han hecho mucho para preparar el encuentro", añadiendo que esperan que "transcurra de manera exitosa y abra perspectivas para el avance en toda la gama de cuestiones relacionadas con el fin del conflicto".

