Javier Timerman: "Pasamos de ir por Groenlandia y terminar la OTAN a reflotar OTAN y dialogar"

trump-davos-20260122001008920 Donald Trump en el Foro de Davos

Javier Timerman: "lo que está ocurriendo se va a ver reflejado en las elecciones"

"Ya no hay una alianza con Europa y el mundo occidental. Existe un interés casi excluyente del Jefe de Estado y esto muy probablemente se va a ver reflejado en las elecciones de medio término del mes de noviembre. Ese será un chequeo válido que tendrán los republicanos para ver si están haciendo bien o no su trabajo. Por ahora, el mercado no los acompaña cada vez que se exceden".

"El mundo se manejaba de manera diferente. Las guerras de Irak, Kuwait, Europa Oriental o Afganistán eran de países aliados de Occidente. Hoy, lo que define es ser amigo o no del ocupante de la Casa Blanca!". "El mundo se manejaba de manera diferente. Las guerras de Irak, Kuwait, Europa Oriental o Afganistán eran de países aliados de Occidente. Hoy, lo que define es ser amigo o no del ocupante de la Casa Blanca!".