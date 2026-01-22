Javier Timerman sostuvo que "las elecciones de 2026 en Estados Unidos van a agregar inestabilidad económica a una situación ya bastante crispada a nivel nacional ya que está en discusión hasta el cargo del titular de la Reserva Federal".
LAS SORPRESAS DE DAVOS
Javier Timerman: "Pasamos de ir por Groenlandia y terminar la OTAN a reflotar OTAN y dialogar"
"Antes, el Foro de Davos era un sitio económico para pensar y compartir ideas. Con Trump, se transformó en un lugar muy distinto" explicó Javier Timerman.
El hermano del ex canciller argentino Héctor Timerman agregó:
"En 4 dìas que duró hasta ahora Davos pasamos por escenarios muy distintos. Primero, Estados Unidos decía que sin Groenlandia los iban a invadir los chinos y los rusos cuando ese tema nunca antes se había planteado. Luego, se dice que hay que romper la OTAN porque como instrumento ya no sirve. Dos horas más tarde se anuncia que está todo solucionado. Somos todos aliados de nuevo y se suspenden aranceles que podían llegar hasta el 25%.
El asesor financiero radicado en Estados Unidos hace más de 4 décadas es un experto en el mercado bursátil norteamericano.
Javier Timerman: "lo que está ocurriendo se va a ver reflejado en las elecciones"
"Ya no hay una alianza con Europa y el mundo occidental. Existe un interés casi excluyente del Jefe de Estado y esto muy probablemente se va a ver reflejado en las elecciones de medio término del mes de noviembre. Ese será un chequeo válido que tendrán los republicanos para ver si están haciendo bien o no su trabajo. Por ahora, el mercado no los acompaña cada vez que se exceden".