urgente24
MUNDO Javier Timerman > Donald Trump > Estados Unidos

LAS SORPRESAS DE DAVOS

Javier Timerman: "Pasamos de ir por Groenlandia y terminar la OTAN a reflotar OTAN y dialogar"

"Antes, el Foro de Davos era un sitio económico para pensar y compartir ideas. Con Trump, se transformó en un lugar muy distinto" explicó Javier Timerman.

22 de enero de 2026 - 20:04
Javier Timerman

Javier Timerman

Javier Timerman sostuvo que "las elecciones de 2026 en Estados Unidos van a agregar inestabilidad económica a una situación ya bastante crispada a nivel nacional ya que está en discusión hasta el cargo del titular de la Reserva Federal".

El hermano del ex canciller argentino Héctor Timerman agregó:

"En 4 dìas que duró hasta ahora Davos pasamos por escenarios muy distintos. Primero, Estados Unidos decía que sin Groenlandia los iban a invadir los chinos y los rusos cuando ese tema nunca antes se había planteado. Luego, se dice que hay que romper la OTAN porque como instrumento ya no sirve. Dos horas más tarde se anuncia que está todo solucionado. Somos todos aliados de nuevo y se suspenden aranceles que podían llegar hasta el 25%.

Seguir leyendo

El asesor financiero radicado en Estados Unidos hace más de 4 décadas es un experto en el mercado bursátil norteamericano.

Yo llegué a Estados Unidos en 1982 y siempre tuve una gran admiración por las instituciones americanas. Eran el Ejecutivo, el Congreso y la Justicia una serie de poderes que trabajaban por el bienestar de la gente. Ahora, todo se basa en cuestiones muy personales del presidente Trump. Yo llegué a Estados Unidos en 1982 y siempre tuve una gran admiración por las instituciones americanas. Eran el Ejecutivo, el Congreso y la Justicia una serie de poderes que trabajaban por el bienestar de la gente. Ahora, todo se basa en cuestiones muy personales del presidente Trump.

trump-davos-20260122001008920
Donald Trump en el Foro de Davos

Donald Trump en el Foro de Davos

Javier Timerman: "lo que está ocurriendo se va a ver reflejado en las elecciones"

"Ya no hay una alianza con Europa y el mundo occidental. Existe un interés casi excluyente del Jefe de Estado y esto muy probablemente se va a ver reflejado en las elecciones de medio término del mes de noviembre. Ese será un chequeo válido que tendrán los republicanos para ver si están haciendo bien o no su trabajo. Por ahora, el mercado no los acompaña cada vez que se exceden".

"El mundo se manejaba de manera diferente. Las guerras de Irak, Kuwait, Europa Oriental o Afganistán eran de países aliados de Occidente. Hoy, lo que define es ser amigo o no del ocupante de la Casa Blanca!". "El mundo se manejaba de manera diferente. Las guerras de Irak, Kuwait, Europa Oriental o Afganistán eran de países aliados de Occidente. Hoy, lo que define es ser amigo o no del ocupante de la Casa Blanca!".

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES