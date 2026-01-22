Eurodiputado danés insulta sin tapujos a Donald Trump por Groenlandia: "Váyase a la..."

Embed - El legislador danés Anders Vistisen, a Trump: «Váyase a la mierda»

Anders Vistisen intentó continuar su discurso en danés, pero le cortaron el micrófono por su insulto contra Trump. Fue interrumpido por el moderador, Nicolae Stefanuta, vicepresidente del Parlamento Europeo, quien le indicó que "si la traducción era correcta, el término 'fuck off' no está permitido en esta Cámara y habrá consecuencias por el mensaje que ha utilizado".

"Independientemente de lo que pensemos de Trump, no es posible utilizar ese lenguaje", dijo Stefanuta. “Lamento interrumpirlo, pero es inaceptable, incluso si usted puede tener fuertes sentimientos políticos al respecto”, sostuvo.

“Lo siento, esto va contra nuestras normas”, añadió el moderador. “Por mucho que usted o la sala lo sientan, tenemos normas claras sobre las palabrotas y el lenguaje inapropiado en esta sala”, afirmó.

Pero este exabrupto del eurodiputado danés no ha sido el primero. Hace pocos días, Vistisen le dijo a Donald Trump que “escuchara con mucha atención” y lanzó una serie de groserías contra el republicano, que lo metieron en problemas con el resto del Parlamento Europeo, casi exactamente la misma frase que utilizó este martes.

Déjame decirlo con palabras que puedas entender. ¡Señor Trump, lárgate! (fuck off) Déjame decirlo con palabras que puedas entender. ¡Señor Trump, lárgate! (fuck off)

Donald Trump en Davos descartó usar la fuerza para tomar Groenlandia

El presidente estadounidense Donald Trump comenzó su discurso de este miércoles en la nueva reunión anual en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, saludando a la sala repleta de magnates y líderes mundiales. “ Es un placer estar de vuelta en la hermosa Davos, Suiza, y dirigirme a tantos respetados líderes empresariales, tantos amigos, y pocos enemigos”, dijo, provocando risas.

En su comparecencia pública, se refirió a la cuestión de Groenlandia, territorio autónomo bajo administración danesa que quiere anexar a Estados Unidos. Ante los líderes en Davos, dijo abiertamente que NO la quiere por las tierras raras, sino por "seguridad estratégica", al mismo tiempo que pidió "negociaciones inmediatas" y descartó usar la fuerza.

"Solo Estados Unidos puede dar seguridad a Groenlandia", afirmó en su discurso, justamente en pleno panorama de escalada de tensiones con sus aliados europeos debido a su afán por la isla ártica, zona de influencia y gran reserva de hidrocarburos. La semana pasada, anunció que aplicará aranceles del 25% a ocho países de Europa por no apoyar sus planes de anexión.

"Groenlandia es un territorio vasto y casi inhabitado, está sin ser defendido, en una ubicación estratégica entre Rusia y China (...) No era importante cuando lo devolvimos, como ahora. Se habla de los minerales, pero no hay tal cosa como tierras raras y para llegar allá hay que atravesar cientos de pies de hielo y no la buscamos por eso, sino por seguridad estrategica nacional, la isla es considerada parte de Norte America, es nuestro territorio, es un interes clave de seguridad estadounidense, ha estado en cientos de años en nuestra politica impedir que otros intereses entren a nuestro hemisferio. Estados unidos ha intentado por dos siglos comprar Groenlandia", afirmó.

Solo Estados Unidos puede proteger esta vasta extensión de tierra, esta enorme masa de hielo, desarrollarla, mejorarla y hacer que sea beneficiosa y segura para Europa, y también para nosotros Solo Estados Unidos puede proteger esta vasta extensión de tierra, esta enorme masa de hielo, desarrollarla, mejorarla y hacer que sea beneficiosa y segura para Europa, y también para nosotros

image Trump en Davos (REUTERS/Denis Balibouse)

“Y por eso busco negociaciones inmediatas para discutir nuevamente la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos, tal como hemos adquirido muchos otros territorios a lo largo de nuestra historia, al igual que muchas naciones europeas”, añadió, en referencia a que planea comprarle a Dinarca esta isla ártica, rica en minerales críticos indispensables para las nuevas tecnologías.

“Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva, en cuyo caso seríamos, francamente, imparables...Pero no haré eso. Okey. Ahora todos dicen: ‘¡Bien!’”, dijo. “Esa es probablemente la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que usaría la fuerza. No necesito usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”, declaró.

“Todo lo que Estados Unidos pide es un lugar llamado Groenlandia”, añadió.

Todo lo que pedimos es obtener Groenlandia, incluyendo el título de propiedad, porque se necesita la propiedad para defenderla...No se puede defender con un contrato de arrendamiento Todo lo que pedimos es obtener Groenlandia, incluyendo el título de propiedad, porque se necesita la propiedad para defenderla...No se puede defender con un contrato de arrendamiento

Trump también argumentó que el control estadounidense de Groenlandia fortalecería la alianza de la OTAN: “Esto no sería una amenaza para la OTAN. Esto mejoraría enormemente la seguridad de toda la alianza, la alianza de la OTAN”, y añadió que Estados Unidos ha sido “tratado de forma muy injusta por la OTAN”.

