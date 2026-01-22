En el marco de la ronda de entrevistas internacionales en el Foro Económico de Davos, en declaraciones a la agencia económica Bloomberg, Javier Milei afirmó que “el tipo de cambio dentro de la banda es libre” pero que la liberación de esas bandas ocurrirá cuando se limpie “el sobrante monetario”.
Javier Milei anunció que liberará las bandas cambiarias cuando limpie el "sobrante monetario"
El presidente Javier Milei dijo a la agencia Bloomberg que liberará el tipo de cambio cuando termine de "limpiar el sobrante monetario”.
Javier Milei y la defensa de las bandas cambiarias
“Las bandas tienen la función de mostrarle a la gente que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa y que aprendan a flotar”, explicó Milei en relación al régimen cambiario que mantiene la cotización del dólar dentro de un 'piso' y un 'techo' en relación a los cuales actuará el Banco Central interviniendo ya sea mediante la compra o venta de divisas.
Consultado sobre el financiamiento externo de la Argentina, Milei respondió que hoy “Argentina tiene déficit cero y paga los intereses con superávit”y que "en el peor de los casos, lo único que iríamos a buscar es el rollover”.
Cuando le mencionaron las consecuencias de la apertura económica en la pérdida de puestos de trabajo, el argentino reconoció: “Cuando usted abre la economía, algunos productos bajan de precio. Puede perderse empleo en un sector, pero ese ahorro se gasta en otro y genera trabajo donde la gente realmente lo demanda”.
“Argentina hoy es uno de los países más cerrados del mundo. Tenemos mucho por recorrer”, agregó.
Comercio con China y Brasil
En la entrevista con Bloomberg, Milei defendió los vínculos económicos de Argentina con China, argumentando que el país no tenía más opción que buscar el comercio con la segunda economía número uno del mundo incluso mientras busca un acuerdo con Estados Unidos.
Apenas minutos después de la firma de la adhesión argentina al Consejo de Paz con Donald Trump, Milei también defendió el comercio con el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva.
“En nuestra opinión, China es un gran socio comercial”, declaró Milei a John Micklethwait, editor jefe de Bloomberg News: “Si observan el peso de China en el mundo, comprenderán que tengo que comerciar con China”.
Pero dejó en claro que "cuando llega el momento geopolítico, no hay dudas de dónde está Argentina: está con Estados Unidos".
Bloomberg recordó que Milei “se refirió al gobierno comunista chino como un ‘asesino’ durante la campaña”.
En cuanto al demorado acuerdo comercial con USA, el mandatario argentino dijo que tendría buenas noticias "muy pronto".
“Mi plan es abrirme a la Unión Europea, a Estados Unidos y a China”, dijo Milei. “Quiero una economía abierta”, sentenció.
