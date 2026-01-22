Wanda Nara destapó la olla y dejó hundido a Mauro Icardi

Una hora después de que Mauro Icardi cuestionara que Wanda nunca subió esos supuestos chats, la conductora de MasterChef hizo lo propio: hay mensajes de octubre y noviembre de 2025, además de saludos por Año Nuevo. Una de las frases más fuertes es una de Wanda hacia Mauro donde le dice que “imagina que Eugenia no se drogará adelante de las nenas” refiriéndose a la China Suárez y sus hijas. Otra vez un escándalo que no parece terminar acá.

