Mauro Icardi no se quedó callado ante la afirmación de Wanda Nara que sostiene que entre ellos hubo diálogo en los últimos días. Este desmintió todos los dichos de la mediática y se volvió a generar un ida y vuelta muy picante.
OTRA GUERRA
Wanda Nara destapó la olla y dejó hundido a Mauro Icardi
Si bien Wanda Nara y Mauro Icardi estaban mucho más tranquilos en cuanto a lo mediático, la guerra entre ellos volvió a aparecer.
Wanda Nara sostuvo que entre ella y Mauro Icardi volvió a existir un vínculo basado en charlas por mensajes, aparentemente dando a entender que la relación estaba mejorando. Ahí fue cuando el futbolista se cansó y la desmintió con un fuerte comunicado.
Mauro Icardi y Wanda Nara otra vez en guerra
“Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas”, dijo Icardi en sus redes sociales. Tras esto, enumeró los motivos por los cuales jamás volvería a hablar con Wanda Nara, a quien ya “no considera familia”, sino que es solo la madre de sus hijas.
Icardi sostuvo que nunca tendrá un buen vínculo con ella porque lo denunció falsamente por violencia de género, lo echó de sus casas y hasta formó grupos con sus amigas para hostigarlo. Por otra parte, el futbolista indicó que la famosa “le robó 7 millones de euros”.
“Que quede absolutamente claro: esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Jamás será familia”, indicó Mauro Icardi en sus historias de Instagram. Eso no quedó ahí, porque Wanda Nara lo retrucó y respondió a este comunicado.
Una hora después de que Mauro Icardi cuestionara que Wanda nunca subió esos supuestos chats, la conductora de MasterChef hizo lo propio: hay mensajes de octubre y noviembre de 2025, además de saludos por Año Nuevo. Una de las frases más fuertes es una de Wanda hacia Mauro donde le dice que “imagina que Eugenia no se drogará adelante de las nenas” refiriéndose a la China Suárez y sus hijas. Otra vez un escándalo que no parece terminar acá.
