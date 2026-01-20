Marcelo Tinelli confirmó la noticia que sacudió a todos: “Prometo”

“Volvemos con más fuerza y ganas que nunca. Gracias a todos por bancar en este tiempo. Prometo dar lo mejor de mí, como si fuera mi primer día de trabajo en la tele, allá por los 90. Los amo. Gracias totales”, indicó el conductor. Con esto podría haber dado una pista acerca de su proyecto. Hace unas semanas se habló mucho del regreso de El ritmo de la noche por la pantalla de El Trece.