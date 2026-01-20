Marcelo Tinelli es uno de los conductores más reconocidos de nuestro país y supo estar en la cima durante varios años seguidos en El Trece mientras conducía Showmatch. Hoy en día las cosas son diferentes pero el famoso brindó una noticia que dejó a todos impactados.
Marcelo Tinelli confirmó la noticia que sacudió a todos: “Prometo”
Marcelo Tinelli tuvo un 2025 muy intenso y ahora confirmó una noticia que dejó a todos impactados. ¿El Trece tiene algo que ver?
El futuro laboral de Marcelo Tinelli era incierto y lo sigue siendo, aunque el propio conductor brindó algunas pistas acerca de cómo será su 2026 en cuanto al trabajo. Por esa razón se lo ve muy entusiasmado y con ganas de seguir hacia adelante.
Marcelo Tinelli confirmó su futuro laboral
Fue mediante su cuenta oficial de Instagram donde Tinelli soltó una bomba inesperada. El famoso dio a conocer que próximamente estará otra vez en la pantalla y hasta en streaming. Cabe recordar que tuvo un paso fugaz por Carnaval donde le hizo honor al nombre del programa.
“Termina un finde maravilloso junto a mis hijos más grandes. Felicidad absoluta. Mañana ya volvemos con todo a preparar los proyectos que tenemos para la tele y para el streaming, en este 2026″, soltó Tinelli en sus historias de Instagram.
“Volvemos con más fuerza y ganas que nunca. Gracias a todos por bancar en este tiempo. Prometo dar lo mejor de mí, como si fuera mi primer día de trabajo en la tele, allá por los 90. Los amo. Gracias totales”, indicó el conductor. Con esto podría haber dado una pista acerca de su proyecto. Hace unas semanas se habló mucho del regreso de El ritmo de la noche por la pantalla de El Trece.
