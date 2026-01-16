Julio Iglesias está metido en un escándalo total. Las acusaciones contra él por presunta agresión sexual son tan crudas y fuertes que el mundo ha quedado impactado. Tras unos días de silencio, el cantante español ha compartido sus primeras palabras públicas sobre la denuncia que la Justicia española investiga.
ESCÁNDALO MUNDIAL
Julio Iglesias aparece: Así reaccionó tras las fuertes acusaciones de agresión sexual
Primeras palabras públicas del cantante Julio Iglesias tras acusaciones de agresión sexual por parte de dos exempleadas. La justicia española investiga.
Primeras palabras de Julio Iglesias tras acusaciones de agresión sexual
El cantante Julio Iglesias ha decidido aparecer cuatro días después de hacerse públicas las acusaciones en su contra por presunta agresión sexual.
El artistas español usó las redes sociales para compartir sus primeras palabras públicas. A través de un breve comunicado, el cantante negó las acusaciones.
Esto es exactamente lo que Julio Iglesias publicó en su cuenta de Instagram:
"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza.
Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave.
No puedo olvidarme de tantas y tantas personas tan queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas".
¿Qué denunciaron las exempleadas de Julio Iglesias? Detalles perturbadores
El martes 13/01, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de Madrid informó que había abierto diligencias de investigación contra Julio Iglesias, luego de haber recibido una denuncia sobre presuntas agresiones sexuales.
Dos extrabajadoras del cantante hicieron las acusaciones: Una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta. Rebeca y Laura son sus nombres ficticios.
Según sus testimonios, las agresiones sexuales tuvieron lugar en 2021, en las mansiones del cantante en República Dominicana y Bahamas. Para ese entonces, la más joven tenía 22 años.
Las acusaciones fueron publicadas a través de un reportaje realizado por elDiario.es y Univision, e incluyen supuestas presiones para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias, penetraciones, bofetadas, vejaciones físicas y verbales, tocamientos sin consentimiento, acoso, insultos y humillaciones.
Entre los crudos relatos, Rebeca, contó que fue presionada para hacer tríos sexuales con el cantante español y las jefas del servicio.
“Yo comenzaba a trabajar a las ocho de la mañana y acababa a las once de la noche. De ahí me llamaban a la habitación (de Iglesias) y salía a las doce o a la una para ir a mi habitación a dormir (...) ellos me llamaban cuatro o cinco veces a la semana para estar con ellos en su habitación (...) solamente me dejaban descansar cuando estaba su esposa con él en Punta Cana o cuando estaba otra señorita (...) mientras estaba (la jefa que la había contratado), él hacía lo que quisiera conmigo”.
Otra relato fuerte fue lo que supuestamente tuvo que hacer en un momento en que Julio Iglesias estaba enfermo.
“Me tuvo durante horas pasándole la lengua por el ano y chupándole el pito (...) porque él sentía mucho dolor y eso lo calmaba. Pasé casi toda la madrugada chupándole sus partes. Cuando yo paraba o me quedaba dormida, él me jalaba la cabeza como para que siga”, afirmó la mujer.
En ese contexto, una de las últimas cosas que se sabe del caso es que, de acuerdo con la organización Women's Link Worlwide, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido tomar declaración a las denunciantes de Julio Iglesias como testigos protegidas.
