Julio Iglesias aparece: Así reaccionó tras las fuertes acusaciones de agresión sexual

Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave.

No puedo olvidarme de tantas y tantas personas tan queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas".

¿Qué denunciaron las exempleadas de Julio Iglesias? Detalles perturbadores

El martes 13/01, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de Madrid informó que había abierto diligencias de investigación contra Julio Iglesias, luego de haber recibido una denuncia sobre presuntas agresiones sexuales.

Dos extrabajadoras del cantante hicieron las acusaciones: Una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta. Rebeca y Laura son sus nombres ficticios.

Según sus testimonios, las agresiones sexuales tuvieron lugar en 2021, en las mansiones del cantante en República Dominicana y Bahamas. Para ese entonces, la más joven tenía 22 años.

Las acusaciones fueron publicadas a través de un reportaje realizado por elDiario.es y Univision, e incluyen supuestas presiones para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias, penetraciones, bofetadas, vejaciones físicas y verbales, tocamientos sin consentimiento, acoso, insultos y humillaciones.

Entre los crudos relatos, Rebeca, contó que fue presionada para hacer tríos sexuales con el cantante español y las jefas del servicio.

“Yo comenzaba a trabajar a las ocho de la mañana y acababa a las once de la noche. De ahí me llamaban a la habitación (de Iglesias) y salía a las doce o a la una para ir a mi habitación a dormir (...) ellos me llamaban cuatro o cinco veces a la semana para estar con ellos en su habitación (...) solamente me dejaban descansar cuando estaba su esposa con él en Punta Cana o cuando estaba otra señorita (...) mientras estaba (la jefa que la había contratado), él hacía lo que quisiera conmigo”.

Otra relato fuerte fue lo que supuestamente tuvo que hacer en un momento en que Julio Iglesias estaba enfermo.

“Me tuvo durante horas pasándole la lengua por el ano y chupándole el pito (...) porque él sentía mucho dolor y eso lo calmaba. Pasé casi toda la madrugada chupándole sus partes. Cuando yo paraba o me quedaba dormida, él me jalaba la cabeza como para que siga”, afirmó la mujer.

En ese contexto, una de las últimas cosas que se sabe del caso es que, de acuerdo con la organización Women's Link Worlwide, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido tomar declaración a las denunciantes de Julio Iglesias como testigos protegidas.

