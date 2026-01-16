El miércoles (14/01) Lali Espósito anunció que se casará con Pedro Rosemblat y luego de generar repercusión con la publicación que hizo mediante redes sociales y Mario Pergolini aprovechó para interrumpir sus vacaciones y burlarse de la cantante quien en más de una ocasión negó que quisiera pasar por el altar.
DISPARÓ FUERTE Y SE ARREPINTIÓ
Mario Pergolini se burló sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat y desató la polémica
Luego de la repercusión que generó con su inesperado video Mario Pergolini confesó que decidió eliminarlo y negó que lo haya hecho por cuestiones políticas.
A través de un video que compartió en las redes sociales, fiel a su irónico estilo, el conductor cuestionó que la pareja de una generación que supuestamente “ya no se casaba” haya decidido hacerlo, mientras recordó una declaración de la destacar artista que dejaba en claro que no pretendía casarse.
Además de la crítica, el empresario elaboró una lista irónica de posibles regalos de boda, jugando con estereotipos y bromeando sobre los novios, lo que generó reacciones divididas entre seguidores y detractores en las diversas plataformas.
Su intervención en medio de una celebración personal contrasta con la mayoría de mensajes de apoyo que recibieron tanto la actriz como el periodista, y reavivó el debate sobre la mezcla de opinión pública, humor y vidas privadas en el mundo del espectáculo argentino.
Mario Pergolini se arrepintió y bajó el video
Es preciso destacar que posteriormente al revuelo ocasionado por el inesperado video que generó durante sus vacaciones, Mario Pergolini aclaró que no tuvo intenciones de burlarse de la pareja.
A través de un video en el que mostró la nota que hicieron desde el portal de La Nación al respecto de sus dichos escribió: "Aclaro para que quede claro". En primera instancia confesó que borró el material audiovisual porque "no era para generar ningún tipo de problema".
A lo largo del artículo el periodista que hizo la nota detalló que su intervención fue por cuestiones políticas a lo que señaló: "Me importan tres pitos las ideas políticas de ambos".
Y posteriormente agregó para despejar cualquier tipo de duda: "Son dos buenos pibes, divertidos, sanos. Me caen bien, era un chiste nada más".
