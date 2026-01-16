Mario Pergolini se burló sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat y desató la polémica

Mario Pergolini se arrepintió y bajó el video

Es preciso destacar que posteriormente al revuelo ocasionado por el inesperado video que generó durante sus vacaciones, Mario Pergolini aclaró que no tuvo intenciones de burlarse de la pareja.

A través de un video en el que mostró la nota que hicieron desde el portal de La Nación al respecto de sus dichos escribió: "Aclaro para que quede claro". En primera instancia confesó que borró el material audiovisual porque "no era para generar ningún tipo de problema".

A lo largo del artículo el periodista que hizo la nota detalló que su intervención fue por cuestiones políticas a lo que señaló: "Me importan tres pitos las ideas políticas de ambos".

Y posteriormente agregó para despejar cualquier tipo de duda: "Son dos buenos pibes, divertidos, sanos. Me caen bien, era un chiste nada más".

