A través de un edicto publicado este viernes (16/1) en el Boletín Oficial, la Superintendencia de Servicio de Salud eliminó a 20 prepagas del registro de agentes de salud en el marco del “reordenamiento del sistema que se está llevando adelante”.
20 NUEVAS BAJAS
El Gobierno aceleró la motosierra a las prepagas y ya eliminó a 130
El Gobierno nacional dio de baja a unas 20 prepagas y en total ya son 130 las eliminadas del registro desde que Javier Milei asumió la presidencia.
Motosierra a las prepagas
Con la firma de Silvia Noemí Viazzi, supervisora técnica de la Superintendencia de Servicio de Salud (SSS), el Gobierno decidió la baja de unas 20 prepagas que se suman a las 3 eliminadas del registro del organismo el martes pasado. En total, desde que comenzó la gestión Milei, las prepagas que fueron dadas de baja suman unas 130 en el marco de un proceso de “reordenamiento del sistema”.
Según argumenta el Gobierno, estas bajas no afectan a los afiliados, ya que son entidades que no cumplían con los requisitos exigidos para sostener la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). Por ejemplo, no acreditaban actividad efectiva, ni padrones de afiliados ni documentación contable exigida por la normativa vigente como balances.
Las bajas no afectan a las empresas que actualmente prestan servicios ni a los usuarios del sistema.
Las prepagas eliminadas
Según los dos edictos publicados este viernes (16/1) las prepagas rechazadas del registro son las siguientes:
- Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
- Mutual Persona John Deere Argentina
- Asistencia Mutual Aeronavegante
- Instituto Médico Asistencial IMA
- Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
- Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
- Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
- Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
- Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
- Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
- Asociación Mutual Intercooperativa
- Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
- Instituto Materno Infantil S.A.
- Empy SRL
- Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
- Austral Organización Médica Integral
- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
- Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
- IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
- Cardio S.A.
