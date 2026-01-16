El Gobierno aceleró la motosierra a las prepagas y ya eliminó a 130

Motosierra a las prepagas

Con la firma de Silvia Noemí Viazzi, supervisora técnica de la Superintendencia de Servicio de Salud (SSS), el Gobierno decidió la baja de unas 20 prepagas que se suman a las 3 eliminadas del registro del organismo el martes pasado. En total, desde que comenzó la gestión Milei, las prepagas que fueron dadas de baja suman unas 130 en el marco de un proceso de “reordenamiento del sistema”.