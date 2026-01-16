Juicio por YPF: Argentina llamó "hostigamiento procesal" al pedido de desacato de Burford Capital

Burford litiga contra la Argentina tras haber comprado el 70% del juicio por el 25% que las sociedades españolas Petersen, de la familia Eskenazi, tenían en YPF hasta 2012 cuando la petrolera fue nacionalizada. Burford litiga contra la Argentina tras haber comprado el 70% del juicio por el 25% que las sociedades españolas Petersen, de la familia Eskenazi, tenían en YPF hasta 2012 cuando la petrolera fue nacionalizada.

Además, la defensa oficial destacó que los nuevos ataques del fondo deben ser leídos en el contexto de "los avances recientes logrados por la Argentina en el plano judicial, que han deteriorado la posición procesal de Burford". Entre ellos, destacaron; la audiencia de apelación de la sentencia condenatoria por US$16.000 millones; el stay otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la orden de entrega de las acciones de YPF; el respaldo expreso de Estados Unidos e Israel y más de una decena de países y el rechazo del reconocimiento de la sentencia en la justicia irlandesa.

Más allá de la presentación, desde la Procuración del Tesoro confirmaron que Argentina continuará cumpliendo con el proceso de discovery planteado por Burford Capital. Además, detallaron que el planteo será contestado por la Argentina conforme al cronograma vigente, con un descargo previsto para el 19 de febrero.

Pedido de desacato contra Argentina

Los demandantes presentaron ante la jueza Loretta Preska un pedido para que la Argentina sea declarada en desacato y eventualmente sancionada, bajo el argumento de que incumplió plazos y obligaciones en la entrega de documentación requerida por la corte.

El planteo se apoya en el proceso de discovery, mediante el cual el país debe aportar correos electrónicos y otras comunicaciones oficiales de funcionarios actuales y pasados. Según los fondos, parte de ese material no fue presentado en su totalidad, lo que —a su criterio— habilita la aplicación de medidas disciplinarias por parte del tribunal.

La ofensiva de los fondos se inscribe en el marco del fallo de primera instancia dictado en 2023, por el cual Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones más intereses por la estatización de YPF. El Gobierno considera que esa sentencia es errónea y tiene como eje central de su estrategia la apelación aún en curso.

loretta-preska.jpg La jueza del Segudo Circuito de Nueva York, Loretta Preska. Foto: NA

Mientras se acumulan escritos y cruces procesales, los demandantes ya dejaron entrever que, de no obtener la información reclamada, podrían avanzar con pedidos de multas, presunciones adversas o incluso la fijación de un cronograma específico para tratar el supuesto desacato.

En paralelo, los abogados insisten en una línea más agresiva contra la Argentina: buscan probar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas actúan como alter ego del Estado argentino.

De prosperar esa tesis, se abriría la puerta a eventuales embargos sobre activos de esas entidades para ejecutar la sentencia. El Gobierno niega de manera enfática esa posibilidad y denuncia un intento de hostigamiento contra un Estado soberano.

