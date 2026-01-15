urgente24
Argentinos en el exterior; Susana Giménez banca a Julio Iglesias; Milei y el "gasto cultural"

Argentinos de vacaciones copan balnearios de Brasil y Uruguay; ¿Milei ya no detesta el gasto cultural?; Susana Giménez apoya a Julio Iglesias

15 de enero de 2026 - 18:35
1-Por el éxodo de argentinos al extranjero fracasa el teatro en Mar del Plata

Antes de terminar la primera quincena de enero, supermercados de "la feliz" ya ofrecen entradas de teatro a mitad de precio.

El productor Carlos Rottemberg anticipó que los tickets caerán alrededor de un 15% frente al año pasado.

El fenómeno se explica por los cientos de miles de argentinos que eligieron viajar al exterior este verano. El fenómeno se explica por los cientos de miles de argentinos que eligieron viajar al exterior este verano.

2-Susana Giménez evitó polemizar sobre Julio Iglesias

La diva le envi{o un afectuoso saludo de cumpleaños al juglar español.

El cantautor enfrente acusasiones serias de maltrato y abuso sexual.

Tras las denuncias, se viralizó un archivo de los 90 donde el cantante intentaba besarla en vivo en Telefe pero Susana sostuvo que lo que pasaba hace 30 años hoy no tendría lugar y que juzgar ese material con la mirada actual es complejo. Tras las denuncias, se viralizó un archivo de los 90 donde el cantante intentaba besarla en vivo en Telefe pero Susana sostuvo que lo que pasaba hace 30 años hoy no tendría lugar y que juzgar ese material con la mirada actual es complejo.

3-¿Javier Milei ya no batalla contra el "gasto cultural"?

iEl presidente de la Naci{on irá el viernes al festival de Jesús María en Córdoba, un escenario cargado de simbolismo político.

Hace dos años criticaba al gobierno cordobés por financiar grandes eventos culturales como Cosquín o el propio Jesús María.

La provincia mediterr{anea es clave en cada elección: es el segundo distrito electoral del país, solo detrás de la provincia de Buenos Aires. La provincia mediterr{anea es clave en cada elección: es el segundo distrito electoral del país, solo detrás de la provincia de Buenos Aires.

