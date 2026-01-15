Argentinos en el exterior; Susana Giménez banca a Julio Iglesias; Milei y el "gasto cultural"

1-Por el éxodo de argentinos al extranjero fracasa el teatro en Mar del Plata
Antes de terminar la primera quincena de enero, supermercados de "la feliz" ya ofrecen entradas de teatro a mitad de precio.
Argentinos de vacaciones copan balnearios de Brasil y Uruguay; ¿Milei ya no detesta el gasto cultural?; Susana Giménez apoya a Julio Iglesias
El productor Carlos Rottemberg anticipó que los tickets caerán alrededor de un 15% frente al año pasado.
La diva le envi{o un afectuoso saludo de cumpleaños al juglar español.
El cantautor enfrente acusasiones serias de maltrato y abuso sexual.
iEl presidente de la Naci{on irá el viernes al festival de Jesús María en Córdoba, un escenario cargado de simbolismo político.
Hace dos años criticaba al gobierno cordobés por financiar grandes eventos culturales como Cosquín o el propio Jesús María.