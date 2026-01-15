Argentinos en el exterior; Susana Giménez banca a Julio Iglesias; Milei y el "gasto cultural"

Tras las denuncias, se viralizó un archivo de los 90 donde el cantante intentaba besarla en vivo en Telefe pero Susana sostuvo que lo que pasaba hace 30 años hoy no tendría lugar y que juzgar ese material con la mirada actual es complejo. Tras las denuncias, se viralizó un archivo de los 90 donde el cantante intentaba besarla en vivo en Telefe pero Susana sostuvo que lo que pasaba hace 30 años hoy no tendría lugar y que juzgar ese material con la mirada actual es complejo.

Embed - Susana, los archivos y el cambio de época

3-¿Javier Milei ya no batalla contra el "gasto cultural"?

iEl presidente de la Naci{on irá el viernes al festival de Jesús María en Córdoba, un escenario cargado de simbolismo político.

Hace dos años criticaba al gobierno cordobés por financiar grandes eventos culturales como Cosquín o el propio Jesús María.

