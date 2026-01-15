Fausto Spotorno, además de economista es director del Centro de Estudios Orlando Ferreres y fue parte del Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei hasta julio de 2024 cuando renunció por diferencias con la gestión libertaria. Alejado del Gobierno, alerta sobre “parches insostenibles” como el blanqueo y la necesidad de “ estabilizar la balanza de pagos”.
"PARCHES INSOSTENIBLES"
Fausto Spotorno a Milei: "No podés estar devaluando todo el tiempo..."
El economista Fausto Spotorno, exasesor económico de javier Milei, alertó sobre las medidas transitorias y la necesidad de “estabilizar la balanza de pagos”.
“Balanza de pagos hipervolátil”
“La Argentina tiene que estabilizar la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Por un lado tenés todas las exportaciones e importaciones de la economía argentina, incluyendo el turismo como importación y las exportaciones. Y del otro lado tenés todas las operaciones financieras, que es la entrada y salida de capitales. Argentina tiene una balanza de pagos hipervolátil, que es lo que ha causado y ha estado detrás de todas las crisis económicas argentinas. Obviamente todas tienen origen fiscal, pero ese fiscal, esos problemas fiscales históricos de Argentina, han causado unas volatilidades enormes”, resaltó Spotorno en declaraciones a Perfil.
Tras hacer un repaso sobre la situación de la balanza desde la gestión de Cristina Kirchner, indicó que“ahora, en realidad, Argentina no tiene ese problema fiscal grande que esté necesitando grandes cantidades de dinero. De hecho, ni siquiera Argentina está necesitando que ingresen dólares para financiar el déficit fiscal. Sí necesita para financiar el pago de euros. Entonces, uno de los temas importantes para mí es estabilizar la balanza de pagos”.
Los “parches” de Milei
Al abordar la situación actual que atraviesa la gestión económica del gobierno de Javier Milei, Spotorno primero recordó que el libertario “empezó con la corrección del tipo de cambio, que generó un superávit en la cuenta corriente muy grande, en la primera parte, en exportaciones e importaciones. Eso generó un flujo de dólares suficientemente grande como para acumular reservas y después esas reservas se usaron para ir pagando la deuda durante todo 2024”.
Pero eso cambió en 2025: “ el tipo de cambio alto se había corregido y empezaste a necesitar fondos. Ahí vinieron los fondos del blanqueo, que fue un ingreso de capitales por un rato. Después vinieron los ingresos de capital del Fondo Monetario internacional (FMI)”.
En esa línea, continuó: “Esto de que no podemos vivir de REPOs es de lo que estuvimos viviendo hasta ahora. Primero fue la devaluación, pero no se puede vivir de una gran devaluación todo el tiempo. No podés estar devaluando todo el tiempo si no entrás en las crisis argentinas preinflacionarias. Tuviste la corrección cambiaria, y eso se acabó. Entró el blanqueo, pero no podés vivir de blanqueo todo el tiempo”.
“Entonces, cuando se acabó el blanqueo, entró lo del FMI, pero no podés vivir de acuerdos con el FMI pidiéndole adelantos. Se acabó el FMI. Ahora tenés el esquema este que está saliendo de la ley de inocencia fiscal, que es un mini blanqueíto para algunas cosas, y el REPO. Pero te estás dando cuenta de que no puede ser que estés viviendo de parches todo el tiempo”, completó.
Inversión e ingreso de capitales
En cuanto a las inversiones, primero aclaró que “hay un ingreso de capitales importante que viene sosteniéndose hace ya año y medio, que es el tema de las colocaciones de deuda a las empresas privadas para invertir en Vaca Muerta, en minería y en varios lugares. Pero, por otro lado, también tenés una compra de dólares por parte del sector privado que, cuando tiene acceso a los dólares, los compra para ahorrar”.
Sobre la inversión, reconoció que está mejorando, pero los niveles “siguen siendo bajos”. “ Los anuncios de inversión vienen siendo muy altos. La pregunta es si se van a coagular esos anuncios de inversión en inversión efectiva o no. Yo creo que, como en todas estas preguntas, la respuesta es que algo se va a coagular, algo va a posponerse y algo esperará 2027”, opinó.
En relación a lo que se espera para este año, Spotorno estimó “un crecimiento de la economía relativamente bueno, pero no muy fuerte, de un 3%, con la inversión creciendo. Me imagino que todavía vas a estar viviendo un período de mucha heterogeneidad a nivel sectorial. Está claramente visible la división entre servicios y la producción de bienes, sacando el agro y la minería”.
