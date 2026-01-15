Fausto Spotorno a Milei: "No podés estar devaluando todo el tiempo..."

Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres.

En esa línea, continuó: “Esto de que no podemos vivir de REPOs es de lo que estuvimos viviendo hasta ahora. Primero fue la devaluación, pero no se puede vivir de una gran devaluación todo el tiempo. No podés estar devaluando todo el tiempo si no entrás en las crisis argentinas preinflacionarias. Tuviste la corrección cambiaria, y eso se acabó. Entró el blanqueo, pero no podés vivir de blanqueo todo el tiempo”.

“Entonces, cuando se acabó el blanqueo, entró lo del FMI, pero no podés vivir de acuerdos con el FMI pidiéndole adelantos. Se acabó el FMI. Ahora tenés el esquema este que está saliendo de la ley de inocencia fiscal, que es un mini blanqueíto para algunas cosas, y el REPO. Pero te estás dando cuenta de que no puede ser que estés viviendo de parches todo el tiempo”, completó.

Inversión e ingreso de capitales

En cuanto a las inversiones, primero aclaró que “hay un ingreso de capitales importante que viene sosteniéndose hace ya año y medio, que es el tema de las colocaciones de deuda a las empresas privadas para invertir en Vaca Muerta, en minería y en varios lugares. Pero, por otro lado, también tenés una compra de dólares por parte del sector privado que, cuando tiene acceso a los dólares, los compra para ahorrar”.

Sobre la inversión, reconoció que está mejorando, pero los niveles “siguen siendo bajos”. “ Los anuncios de inversión vienen siendo muy altos. La pregunta es si se van a coagular esos anuncios de inversión en inversión efectiva o no. Yo creo que, como en todas estas preguntas, la respuesta es que algo se va a coagular, algo va a posponerse y algo esperará 2027”, opinó.

En relación a lo que se espera para este año, Spotorno estimó “un crecimiento de la economía relativamente bueno, pero no muy fuerte, de un 3%, con la inversión creciendo. Me imagino que todavía vas a estar viviendo un período de mucha heterogeneidad a nivel sectorial. Está claramente visible la división entre servicios y la producción de bienes, sacando el agro y la minería”.

