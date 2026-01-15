Alerta por un argentino detenido en Venezuela que no figura en registros oficiales

image

Venezuela y sus presos políticos

El presunto caso de Rivara se suma a una lista cada vez más extensa de ciudadanos argentinos que fueron arrestados en Venezuela en circunstancias confusas. En los últimos meses se conoció la detención del gendarme Nahuel Gallo —convertido en un tema de Estado para la Casa Rosada—, del abogado Germán Giuliani y del arquitecto argentino-israelí Yacoov Harary, quien fue excarcelado recientemente. A ellos se agrega el caso de Roberto Baldo, argentino-venezolano detenido junto a su esposa, acusados de terrorismo tras la desaparición forzada denunciada en noviembre de 2024.

A diferencia de esos expedientes, el de Rivara presenta características singulares. Su historia personal aparece fragmentada y rodeada de datos contradictorios. Sitios de denuncia ciudadana señalan que habría escrito libros vinculados a la religión y que, en su juventud, se interesó por estudios de teología antes de adoptar una vida marcada por los viajes. Incluso existen registros periodísticos en Centroamérica que lo mencionan en un episodio ocurrido en 2021, cuando fue rescatado en aguas del Caribe tras quedar a la deriva en una embarcación con bandera estadounidense.

Reclaman intervención internacional

Medios de Nicaragua informaron en aquel entonces que la fuerza naval de ese país lo auxilió luego de que un rayo afectara su nave y detectara irregularidades en la documentación marítima. Imágenes y videos de ese operativo muestran a un hombre con barbijo que coincide con la identidad difundida ahora por activistas.

Además, circula un video grabado en Caracas en el que una persona con el mismo nombre se expresa críticamente sobre la situación social y económica de Venezuela, un detalle que refuerza las sospechas de que su detención podría estar vinculada a motivos políticos.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos reclaman una intervención urgente de la comunidad internacional y piden al Estado argentino que investigue el caso. La posibilidad de que exista un detenido extranjero sin registro ni reclamo formal vuelve a poner en discusión el uso del sistema carcelario venezolano como herramienta de persecución y castigo, en un contexto regional cada vez más atento a lo que ocurre puertas adentro del régimen chavista.

