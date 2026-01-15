Sobrevivir, un lujo: La canasta básica sigue subiendo y no hay bolsillo que aguante

"Lamentablemente estamos con índices a la alta, lo que no estaba pasando en los meses anteriores. Vamos a ver en el mes de enero, un mes vacacional, ver cómo empieza el año, si los precios siguen aumentando o se tiende a la baja como estuvimos acostumbrados en meses anteriores". "Lamentablemente estamos con índices a la alta, lo que no estaba pasando en los meses anteriores. Vamos a ver en el mes de enero, un mes vacacional, ver cómo empieza el año, si los precios siguen aumentando o se tiende a la baja como estuvimos acostumbrados en meses anteriores".

El límite de la pobreza

Sobre ese marco, otro de los datos que detalla el documento tiene que ver con la pobreza: una familia argentina demandó más de $1.300.000 en diciembre para no ser pobre.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un hogar tipo de cuatro integrantes -compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8- necesitó percibir ingresos por $1.308.713,26 para cubrir la Canasta Básica Total y no quedar bajo la línea de pobreza. Indec detalló que, en el mismo mes, tanto la Canasta Básica Alimentaria como la Canasta Básica Total sufrieron un alza del 4,1%.

A pesar del importante alza de precios en el último mes de año, la inflación de todo el 2025 fue la más baja desde 2017 (últimos ocho años), con un acumulado de 31,5%.

No obstante, comparando los números oficiales nacionales con la estadística local del Cesyac los datos de la encuestadora rosarina marcan un aumento de precios mayor que supera en 600 mil pesos mensuales a la del Indec.

La inflación que nunca se fue

Este miércoles el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) dio a conocer el dato de inflación correspondiente a diciembre en Santa Fe, que mostró un alza del 2,6% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con ese registro, la suba de precios acumulada durante todo 2025 alcanzó el 33%, ubicándose levemente por encima del promedio nacional informado por el INDEC, que fue del 31,5%.

El resultado anual representa una baja significativa frente a los registros de los últimos años: quedó 81,6 puntos porcentuales por debajo de la inflación de 2024 (114,6%) y muy lejos del récord histórico del 215,4% alcanzado en 2023. De esta manera, 2025 consolidó un cambio de tendencia en la dinámica de los precios en la provincia.

image

