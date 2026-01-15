El FMI confirmó una nueva revisión en febrero.

Por el momento, el gobierno está pudiendo comprar divisas sin vivenciar una suba en el tipo de cambio, y aunque desde el gobierno esperan poder seguir en ese camino, la demanda de pesos juega un papel fundamental.

Ayer, 14/01, el gobierno tuvo su primera licitación del Tesoro del año, en la que logró un rollover del 98% en un contexto de poca liquidez y con bastante volatilidad en las tasas de caución a lo largo de las últimas semanas. De esta manera, el gobierno confirma la confianza de los inversores pero que se resguardan aceptando tasas que llegaron a más del 43% TIREA.

Finanzas versus economía real

El visto bueno del FMI llega una semana después del pago de vencimientos por US$ 4.200 millones, y con el anuncio de la eliminación de los aranceles a los celulares importados. El gobierno continúa con su agenda de apertura económica en un contexto en el que cada vez se sienten más los problemas en la economía real. Diferentes informes alertan sobre la caída del empleo y del salario real privados durante la presidencia de Javier Milei, mientras el FMI observa optimista pero con precaución los pasos del gobierno.

