El FMI confirmó una nueva revisión en febrero

La vocera del FMI, Julie Kozack, confirmó una nueva misión de revisión y opinó sobre el plan de reservas del BCRA.

15 de enero de 2026 - 16:10
La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, afirmó hoy, 15/01, que el organismo está conforme con la compra de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que planea hacer una nueva misión de revisión del programa en febrero.

Acumulación de reservas

Desde el FMI se mostraron más que conformes con la compra de divisas que viene realizando el BCRA desde inicios del 2026, que ya acumula US$ 515 millones. Ayer compró US$ 187 millones. Al respecto Kozack remarcó:

El proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo. Se espera que estos esfuerzos contribuyan a mejorar las perspectivas para un acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital y a que Argentina gestione mejor los shocks.

Esta mención sobre la velocidad en la acumulación de reservas hace referencia a que el BCRA se había propuesto una compra diaria de 5% del volumen diario de divisas (siempre que la demanda de dinero fuese alta), y fue superado. Según el gobierno, el porcentaje de compra es variable y depende mayormente en la demanda de pesos.

El aumento de las reservas es un punto clave en el acuerdo con el FMI, que lo tiene como condición necesaria para poder seguir adelante con el programa. El gobierno de Javier Milei ya inclumplió el acuerdo y necesita hacer buena letra para poder negociar un nuevo waiver.

Por el momento, el gobierno está pudiendo comprar divisas sin vivenciar una suba en el tipo de cambio, y aunque desde el gobierno esperan poder seguir en ese camino, la demanda de pesos juega un papel fundamental.

Licitación

Ayer, 14/01, el gobierno tuvo su primera licitación del Tesoro del año, en la que logró un rollover del 98% en un contexto de poca liquidez y con bastante volatilidad en las tasas de caución a lo largo de las últimas semanas. De esta manera, el gobierno confirma la confianza de los inversores pero que se resguardan aceptando tasas que llegaron a más del 43% TIREA.

Finanzas versus economía real

El visto bueno del FMI llega una semana después del pago de vencimientos por US$ 4.200 millones, y con el anuncio de la eliminación de los aranceles a los celulares importados. El gobierno continúa con su agenda de apertura económica en un contexto en el que cada vez se sienten más los problemas en la economía real. Diferentes informes alertan sobre la caída del empleo y del salario real privados durante la presidencia de Javier Milei, mientras el FMI observa optimista pero con precaución los pasos del gobierno.

