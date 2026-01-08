Reforma laboral y FMI: El impacto fiscal que mira el mercado

El proyecto de reforma laboral plantea cambios en este frente, lo que abre un debate específico sobre su costo fiscal potencial. El proyecto de reforma laboral plantea cambios en este frente, lo que abre un debate específico sobre su costo fiscal potencial.

Impacto fiscal

El propio proyecto no cuantifica explícitamente el impacto fiscal agregado. Sin embargo, según estimaciones difundidas por distintas consultoras privadas, la reducción de contribuciones patronales incluida en la iniciativa podría implicar una merma de ingresos para el sistema previsional.

Algunos estudios estiman que el costo fiscal podría ubicarse en torno a 0,5% del PBI, mientras que otras proyecciones lo traducen en una pérdida anual cercana a los US$2.000 a US$2.500 millones, dependiendo del grado de implementación y de la reacción del mercado laboral. Según aclaran estas mismas fuentes, se trata de órdenes de magnitud y no de cifras cerradas.

Recaudación previsional

Un punto clave del debate gira en torno a la recaudación previsional. Según la metodología utilizada por la ARCA, los reportes mensuales de ingresos incluyen los recursos de la seguridad social dentro del total recaudado.

Sin embargo, según precisan especialistas en finanzas públicas, esos fondos no son recursos de libre disponibilidad, ya que corresponden a la Anses y tienen como destino específico el financiamiento del régimen jubilatorio.

Desde esta perspectiva, según advierten técnicos del sector, una eventual reducción de aportes laborales no mejora estructuralmente la posición fiscal, sino que traslada presión al Tesoro en el mediano plazo, en un sistema previsional que ya presenta tensiones de sostenibilidad.

El FMI y la lógica de las reformas

La relación con el FMI aparece como telón de fondo de la discusión.

Según los informes y comunicados del organismo, Argentina se comprometió a avanzar en reformas estructurales orientadas a mejorar la competitividad y reducir rigideces del mercado laboral. En ese marco, según interpretan analistas de la City, la presentación del proyecto cumple una función de señalización hacia el organismo internacional.

No obstante, según observan fuentes parlamentarias, el tratamiento legislativo avanza con lentitud y enfrenta resistencias políticas y sindicales, lo que pone en duda una aprobación rápida. Esta dinámica refuerza la lectura de que el proyecto, por ahora, funciona más como mensaje externo que como prioridad inmediata de implementación.

El debate se da además en un contexto de limitada acumulación de reservas. Según los datos del Banco Central, el margen de intervención sigue condicionado por la disponibilidad de divisas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/guspaqui/status/2008990196805849423&partner=&hide_thread=false BCRA compró USD 9 millones y acumula en enero 113 millones de compras en el mercado de cambios — Gustavo P Quintana (@guspaqui) January 7, 2026

En este escenario, según advierten economistas del sector privado, cualquier iniciativa que reduzca ingresos permanentes del Estado debe evaluarse con cautela.

Desde esta visión, el mercado interpreta que avanzar con una reforma laboral de impacto fiscal negativo sin un colchón de reservas suficiente podría tensionar aún más la consistencia del programa económico.

Una reforma en pausa

Con todo esto, y s egún la lectura predominante en la City, la reforma laboral enviada por el Gobierno de Milei y Caputo cumple hoy un rol más simbólico que operativo. El proyecto existe, se discute y se menciona en el marco del diálogo con el FMI, pero su avance efectivo parece condicionado por el delicado equilibrio fiscal y la falta de margen macroeconómico.

Mientras el equilibrio fiscal dependa de ingresos ajustados al límite y cada dólar de recaudación resulte clave para sostener la estabilidad, según coinciden analistas y operadores, la reforma seguirá orbitando más como señal política que como transformación concreta del mercado laboral argentino.

