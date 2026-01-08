La reforma laboral volvió a instalarse en el debate económico en un contexto atravesado por la fragilidad del equilibrio fiscal y la negociación permanente con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El proyecto, enviado al Congreso por el Gobierno de Javier Milei y el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, aparece rodeado de interpretaciones contrapuestas, tanto sobre su impacto fiscal como sobre su verdadera prioridad política.
CON POCAS RESERVAS
Reforma laboral y FMI: El impacto fiscal que mira el mercado
La reforma laboral que impulsa Milei con Caputo podría tener un costo fiscal relevante y reabre el debate por la recaudación en plena negociación con el FMI.
Según el texto oficial presentado ante el Poder Legislativo, la iniciativa busca modernizar el régimen laboral, reducir costos asociados a la contratación y fomentar la formalización del empleo.
Equilibrio fiscal bajo presión
De acuerdo con las cifras publicadas por el Ministerio de Economía, el sector público nacional logró sostener resultados fiscales positivos durante gran parte de 2025. No obstante, según remarcan consultoras privadas, ese desempeño respondió en buena medida a factores transitorios, como la licuación del gasto real, la postergación de obligaciones y el uso de ingresos extraordinarios, más que a una expansión estructural de la recaudación.
En ese marco, según advierten economistas especializados en cuentas públicas, cualquier modificación que afecte los aportes y contribuciones a la seguridad social tiene impacto directo sobre el equilibrio fiscal.
Impacto fiscal
El propio proyecto no cuantifica explícitamente el impacto fiscal agregado. Sin embargo, según estimaciones difundidas por distintas consultoras privadas, la reducción de contribuciones patronales incluida en la iniciativa podría implicar una merma de ingresos para el sistema previsional.
Algunos estudios estiman que el costo fiscal podría ubicarse en torno a 0,5% del PBI, mientras que otras proyecciones lo traducen en una pérdida anual cercana a los US$2.000 a US$2.500 millones, dependiendo del grado de implementación y de la reacción del mercado laboral. Según aclaran estas mismas fuentes, se trata de órdenes de magnitud y no de cifras cerradas.
Recaudación previsional
Un punto clave del debate gira en torno a la recaudación previsional. Según la metodología utilizada por la ARCA, los reportes mensuales de ingresos incluyen los recursos de la seguridad social dentro del total recaudado.
Sin embargo, según precisan especialistas en finanzas públicas, esos fondos no son recursos de libre disponibilidad, ya que corresponden a la Anses y tienen como destino específico el financiamiento del régimen jubilatorio.
Desde esta perspectiva, según advierten técnicos del sector, una eventual reducción de aportes laborales no mejora estructuralmente la posición fiscal, sino que traslada presión al Tesoro en el mediano plazo, en un sistema previsional que ya presenta tensiones de sostenibilidad.
El FMI y la lógica de las reformas
Según los informes y comunicados del organismo, Argentina se comprometió a avanzar en reformas estructurales orientadas a mejorar la competitividad y reducir rigideces del mercado laboral. En ese marco, según interpretan analistas de la City, la presentación del proyecto cumple una función de señalización hacia el organismo internacional.
No obstante, según observan fuentes parlamentarias, el tratamiento legislativo avanza con lentitud y enfrenta resistencias políticas y sindicales, lo que pone en duda una aprobación rápida. Esta dinámica refuerza la lectura de que el proyecto, por ahora, funciona más como mensaje externo que como prioridad inmediata de implementación.
El debate se da además en un contexto de limitada acumulación de reservas. Según los datos del Banco Central, el margen de intervención sigue condicionado por la disponibilidad de divisas.
Desde esta visión, el mercado interpreta que avanzar con una reforma laboral de impacto fiscal negativo sin un colchón de reservas suficiente podría tensionar aún más la consistencia del programa económico.
Una reforma en pausa
Con todo esto, y s egún la lectura predominante en la City, la reforma laboral enviada por el Gobierno de Milei y Caputo cumple hoy un rol más simbólico que operativo. El proyecto existe, se discute y se menciona en el marco del diálogo con el FMI, pero su avance efectivo parece condicionado por el delicado equilibrio fiscal y la falta de margen macroeconómico.
Mientras el equilibrio fiscal dependa de ingresos ajustados al límite y cada dólar de recaudación resulte clave para sostener la estabilidad, según coinciden analistas y operadores, la reforma seguirá orbitando más como señal política que como transformación concreta del mercado laboral argentino.
