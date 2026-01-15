Un importante apagón afecta este jueves (15/01) a la zona norte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, en una jornada con temperaturas muy altas y gran demanda energética. De acuerdo a la Secretaría de Energía, el corte de luz afecta a unos 800 mil usuarios, mayormente de Edenor.
800 MIL USUARIOS AFECTADOS
Sin luz: Reportan apagón masivo en AMBA
En medio de una jornada con altas temperaturas, apagón masivo en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y algunas localidades bonaerenses. Qué pasó.
Según informó el Gobierno, a las 14:45 de hoy salieron de servicio las cuatro líneas de 220 kV de tramo de alta tensión Morón - Rodríguez, de Edenor. En total, de golpe, se perdieron unos 3.000 MW.
"El ENRE colabora con Edenor para investigar la causa. Se desconoce si el motivo de la falla de la subestación de Morón". Afectó a Edesur también porque líneas de Edenor abastecen a Edesur.
“Se está reponiendo el suministro”, aseguraron fuentes oficiales.
En principio, los barrios afectados son Palermo, Belgrano, Coghlan, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortuzar, Villa Urquiza, entre otros.
En el Conurbano señalaron que Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Bulonge y Tigre, eran algunas de las localidades sin energía. También se reportó problemas en la zona oeste como Haedo, Ciudadela, Caseros, Ramos Mejía, Santos Lugares.
En la Ciudad de Buenos Aires, el subte se encuentra interrumpido en algunas líneas o con demoras.
La web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que reporta la cantidad de usuarios sin servicio y los barrios afectados está caída desde que comenzó el apagón masivo.
Según explicaron fuentes del sector al diario Clarín, el problema fue por la salida de servicio de "dos líneas de alta tensión" de Edenor, que proveen energía eléctrica al corredor norte del AMBA.
NOTICIA EN DESARROLLO...
