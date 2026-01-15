Sin luz: Reportan apagón masivo en AMBA

En el Conurbano señalaron que Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Bulonge y Tigre, eran algunas de las localidades sin energía. También se reportó problemas en la zona oeste como Haedo, Ciudadela, Caseros, Ramos Mejía, Santos Lugares.

En la Ciudad de Buenos Aires, el subte se encuentra interrumpido en algunas líneas o con demoras.

La web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que reporta la cantidad de usuarios sin servicio y los barrios afectados está caída desde que comenzó el apagón masivo.

Según explicaron fuentes del sector al diario Clarín, el problema fue por la salida de servicio de "dos líneas de alta tensión" de Edenor, que proveen energía eléctrica al corredor norte del AMBA.

NOTICIA EN DESARROLLO...

