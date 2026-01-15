La sorprendente utilidad del hipo: de ser molesto, a regular funciones del organismo

Su activación puede deberse a múltiples causas: comer rápido, cambios bruscos de temperatura, bebidas gaseosas, alcohol, estrés o incluso risa.

La hipótesis evolutiva: un vestigio del pasado

Una de las teorías más aceptadas en biología evolutiva propone que el hipo es un remanente de nuestros ancestros acuáticos. Estudios comparativos han observado que el patrón neural del hipo es sorprendentemente similar al mecanismo que utilizan los anfibios para respirar bajo el agua mediante las branquias.

Según esta hipótesis, el hipo sería un reflejo heredado que ya no cumple su función original, pero que el sistema nervioso conserva desde hace millones de años. Esto explicaría por qué:

-Aparece incluso en fetos humanos

-Es común en recién nacidos

-Es difícil de suprimir voluntariamente

¿Tiene alguna utilidad hoy en día?

Aunque no existe una única respuesta definitiva, la ciencia ha identificado posibles funciones actuales del hipo:

1. Regulación del sistema respiratorio

El hipo podría actuar como un “reinicio” del ritmo respiratorio cuando se ve alterado, especialmente tras comer en exceso o tragar aire.

2. Protección frente a la aspiración

Algunos investigadores sugieren que el hipo ayuda a evitar que alimentos o líquidos entren en las vías respiratorias, activando mecanismos de cierre de la glotis.

3. Desarrollo neurológico en bebés

En recién nacidos, el hipo podría tener un papel en el entrenamiento del cerebro para controlar la respiración, ayudando a madurar los circuitos neuronales implicados.

Un estudio reciente con neuroimagen mostró que durante el hipo se activan áreas cerebrales relacionadas con la coordinación motora y la respiración, lo que refuerza esta idea.

¿Por qué a veces dura tanto?

En la mayoría de los casos, el hipo desaparece por sí solo en pocos minutos. Sin embargo, cuando dura más de 48 horas se considera hipo persistente, y puede ser síntoma de:

-Irritación del nervio frénico

-Trastornos gastrointestinales

-Problemas neurológicos

-Efectos secundarios de algunos medicamentos

En estos casos, lejos de ser una simple molestia, el hipo se convierte en una señal clínica relevante.

Remedios populares y ciencia

Contener la respiración, beber agua del revés o llevarse un susto son remedios clásicos. Aunque muchos carecen de evidencia sólida, algunos funcionan porque:

-Aumentan el CO en sangre

-Estimulan el nervio vago

-Interrumpen el reflejo neurológico

No es magia: es fisiología.

Entonces, ¿es útil el hipo?

La respuesta más honesta desde la ciencia es: sí, pero no de la forma que imaginamos. El hipo no es una función diseñada para ayudarnos activamente, sino un reflejo antiguo que:

-Tiene valor evolutivo

-Puede cumplir funciones regulatorias

-Aporta información clínica cuando se vuelve persistente

Como muchos otros rasgos humanos, el hipo es una ventana al pasado de nuestra especie y un recordatorio de que el cuerpo no es una máquina perfecta, sino el resultado de millones de años de adaptación.

