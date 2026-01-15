El hipo es un espasmo involuntario tan común en el cuerpo humano que puede durar desde unos minutos hasta varias semanas. Lo cierto es que tanto niños como adultos han tenido y seguramente tendrán hipo en algún momento de su vida. Sin embargo, este síntoma fisiológico en los seres humanos puede traer beneficios para regular distintas funciones del organismo.
CUERPO HUMANO
La sorprendente utilidad del hipo: de ser molesto, a regular funciones del organismo
La Enciclopedia Británica, una plataforma educativa y de verificación de hechos del Reino Unido define al hipo como una contracción esporádica del diafragma (el músculo que separa el tórax del abdomen), seguida del cierre de la glotis (abertura en la laringe entre las cuerdas vocales) durante la respiración. Esto provoca una entrada de aire breve y repentina, que produce el característico sonido de hipo.
En el hipo, este reflejo está controlado por un circuito neurológico que involucra:
-El nervio frénico
-El nervio vago
-El tronco encefálico
Su activación puede deberse a múltiples causas: comer rápido, cambios bruscos de temperatura, bebidas gaseosas, alcohol, estrés o incluso risa.
La hipótesis evolutiva: un vestigio del pasado
Una de las teorías más aceptadas en biología evolutiva propone que el hipo es un remanente de nuestros ancestros acuáticos. Estudios comparativos han observado que el patrón neural del hipo es sorprendentemente similar al mecanismo que utilizan los anfibios para respirar bajo el agua mediante las branquias.
Según esta hipótesis, el hipo sería un reflejo heredado que ya no cumple su función original, pero que el sistema nervioso conserva desde hace millones de años. Esto explicaría por qué:
-Aparece incluso en fetos humanos
-Es común en recién nacidos
-Es difícil de suprimir voluntariamente
¿Tiene alguna utilidad hoy en día?
Aunque no existe una única respuesta definitiva, la ciencia ha identificado posibles funciones actuales del hipo:
1. Regulación del sistema respiratorio
El hipo podría actuar como un “reinicio” del ritmo respiratorio cuando se ve alterado, especialmente tras comer en exceso o tragar aire.
2. Protección frente a la aspiración
Algunos investigadores sugieren que el hipo ayuda a evitar que alimentos o líquidos entren en las vías respiratorias, activando mecanismos de cierre de la glotis.
3. Desarrollo neurológico en bebés
En recién nacidos, el hipo podría tener un papel en el entrenamiento del cerebro para controlar la respiración, ayudando a madurar los circuitos neuronales implicados.
Un estudio reciente con neuroimagen mostró que durante el hipo se activan áreas cerebrales relacionadas con la coordinación motora y la respiración, lo que refuerza esta idea.
¿Por qué a veces dura tanto?
En la mayoría de los casos, el hipo desaparece por sí solo en pocos minutos. Sin embargo, cuando dura más de 48 horas se considera hipo persistente, y puede ser síntoma de:
-Irritación del nervio frénico
-Trastornos gastrointestinales
-Problemas neurológicos
-Efectos secundarios de algunos medicamentos
En estos casos, lejos de ser una simple molestia, el hipo se convierte en una señal clínica relevante.
Remedios populares y ciencia
Contener la respiración, beber agua del revés o llevarse un susto son remedios clásicos. Aunque muchos carecen de evidencia sólida, algunos funcionan porque:
-Aumentan el CO en sangre
-Estimulan el nervio vago
-Interrumpen el reflejo neurológico
No es magia: es fisiología.
Entonces, ¿es útil el hipo?
La respuesta más honesta desde la ciencia es: sí, pero no de la forma que imaginamos. El hipo no es una función diseñada para ayudarnos activamente, sino un reflejo antiguo que:
-Tiene valor evolutivo
-Puede cumplir funciones regulatorias
-Aporta información clínica cuando se vuelve persistente
Como muchos otros rasgos humanos, el hipo es una ventana al pasado de nuestra especie y un recordatorio de que el cuerpo no es una máquina perfecta, sino el resultado de millones de años de adaptación.
