Cómo tratar la depresión: El descubrimiento de último momento que entusiasma a todos

También hay que destacar que se trata de una revisión Cochrane actualizada. ¿Qué significa?

Las revisiones Cochrane resumen los resultados de los estudios disponibles y cuidadosamente diseñados (ensayos clínicos controlados) y proporcionan un alto nivel de evidencia sobre la eficacia de las intervenciones en temas de salud, indican.

El objetivo es facilitar la toma de decisiones a los médicos, pacientes, administradores y otras personas implicadas en la asistencia sanitaria, incluida la OMS.

ejercicio actividad física jcomp.jpg El ejercicio es más poderoso para la salud mental de lo que se cree: Esto es lo que hace contra la depresión.

¿Se puede tratar la depresión con ejercicio?

En esta oportunidad, los investigadores querían determinar la efectividad del ejercicio comparado con otras intervenciones para la depresión, incluida terapias psicológicas, tratamientos farmacológicos o intervenciones alternativas como la terapia de luz.

En la revisión se incluyeron 73 estudios con casi 5.000 participantes con depresión.

En general, los investigadores hallaron que hacer ejercicio puede ayudar a reducir los síntomas de depresión con la misma efectividad que la terapia psicológica y los medicamentos.

De acuerdo con lo escrito por los autores de la revisión en Cochrane:

En los 57 ensayos que compararon el ejercicio con ningún tratamiento o una intervención de control, se demostró que el ejercicio puede reducir los síntomas depresivos.

En 10 ensayos que compararon el ejercicio con la terapia psicológica , se encontró que probablemente haya poca o ninguna diferencia en su efecto sobre los síntomas depresivos al final del tratamiento.

, se encontró que probablemente haya al final del tratamiento. En cinco ensayos que compararon el ejercicio con el tratamiento farmacológico, hallaron que podría haber poca o ninguna diferencia en su efecto sobre los síntomas depresivos al final del tratamiento. Pero, la evidencia fue incierta a largo plazo.

En ese sentido, los investigadores concluyeron que, "el ejercicio puede ser moderadamente más eficaz que una intervención de control para reducir los síntomas de depresión".

"El ejercicio no parece ser ni más ni menos eficaz que los tratamientos psicológicos o farmacológicos, aunque esta conclusión se basa en unos pocos ensayos clínicos a pequeña escala. El seguimiento a largo plazo fue poco frecuente", agregaron.

