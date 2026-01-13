Tic, tac. Tic, tac. Florentino Pérez ya se mueve y apunta a un nuevo técnico para el Real Madrid. El posible plan maestro del empresario merengue empieza a tomar forma y sacude al fútbol mundial. A horas de la salida de Xabi Alonso, las fichas comenzaron a moverse.
BOMBA DE FABRIZIO ROMANO
El sueño de todo merengue: el Real Madrid va a la carga por un entrenador de lujo
Álvaro Arbeloa fue anunciado como entrenador interino del conjunto blanco apenas minutos después de que se comunicara oficialmente el final del ciclo del técnico tolosarra, ex Bayer Leverkusen. Fueron meses de trabajo los que Florentino invirtió para cerrar a Alonso, un entrenador que había firmado números históricos en la Bundesliga y que, sin embargo, en cuestión de horas y sin que las métricas (analizadas en Urgente24) pesaran demasiado, terminó fuera del cargo.
Pero este martes el escenario dio un nuevo giro. En redes sociales explotó una información difundida por el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano: un técnico top vuelve a estar en el radar del Real Madrid, un nombre de peso internacional que reabre el debate sobre el verdadero alcance de la decisión tomada con Xabi Alonso.
¿A quién apunta ahora el Real Madrid?
El nombre que circula es el de Jürgen Klopp, exentrenador histórico del Liverpool y actual director global del grupo Red Bull. Según la información difundida por Fabrizio Romano, se trata del técnico que Florentino Pérez tiene en mente para liderar el próximo gran proyecto del Real Madrid, aunque por ahora no se iniciaron negociaciones formales ni hubo contactos oficiales entre las partes.
El propio Klopp salió a enfriar el escenario pocas horas después de que su nombre tomara fuerza. “Esto no tiene nada que ver conmigo y no me ha generado nada”, afirmó el alemán, marcando distancia del ruido que se instaló en torno al banco del Real Madrid. La frase no cierra puertas a futuro, pero sí deja en claro que no hay un movimiento inmediato en marcha, al menos desde su lado.
La mención de Klopp, de todos modos, no parece casual. Se da en un contexto de fuerte cuestionamiento a la salida de Xabi Alonso, una decisión tomada en pleno calendario competitivo, tras perder una final ante el Barcelona y sin un reemplazo definitivo listo. En ese marco, el nombre del alemán empieza a leerse más como parte de un plan mayor que como una reacción coyuntural: una señal de ambición y autoridad en medio del ruido interno.
Mientras tanto, el resto de Europa se sigue moviendo
Lejos del compás de espera que vive el Real Madrid, que no deja de generar titulares alrededor de Álvaro Arbeloa en su primera mañana al frente del equipo en Valdebebas, otros gigantes europeos ya activaron sus propios planes. El Manchester United confirmó a Michael Carrick como nuevo entrenador tras la salida de Rúben Amorim, apostando por un perfil de la casa para estabilizar el proyecto deportivo.
En Londres, el Chelsea también se movió con rapidez y apuntó a Liam Rosenior, de buen paso por el Strasbourg, donde trabajó con los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli, y dejó una imagen positiva en el desarrollo de jóvenes. Una señal clara de que, mientras el Real Madrid evalúa sus próximos pasos, Europa no se detiene.
Mientras el mercado de técnicos sigue moviéndose en Europa, en Urgente24 iremos actualizando la información a medida que se confirmen nuevos avances.
