El sueño de todo merengue: el Real Madrid va a la carga por un entrenador de lujo

La mención de Klopp, de todos modos, no parece casual. Se da en un contexto de fuerte cuestionamiento a la salida de Xabi Alonso, una decisión tomada en pleno calendario competitivo, tras perder una final ante el Barcelona y sin un reemplazo definitivo listo. En ese marco, el nombre del alemán empieza a leerse más como parte de un plan mayor que como una reacción coyuntural: una señal de ambición y autoridad en medio del ruido interno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lfcJ7_/status/2010794895490097429?s=20&partner=&hide_thread=false quite possibly the most anti Klopp team ever, non starter https://t.co/u65XQVOiIG — J7 (@lfcJ7_) January 12, 2026

Mientras tanto, el resto de Europa se sigue moviendo

Lejos del compás de espera que vive el Real Madrid, que no deja de generar titulares alrededor de Álvaro Arbeloa en su primera mañana al frente del equipo en Valdebebas, otros gigantes europeos ya activaron sus propios planes. El Manchester United confirmó a Michael Carrick como nuevo entrenador tras la salida de Rúben Amorim, apostando por un perfil de la casa para estabilizar el proyecto deportivo.

En Londres, el Chelsea también se movió con rapidez y apuntó a Liam Rosenior, de buen paso por el Strasbourg, donde trabajó con los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli, y dejó una imagen positiva en el desarrollo de jóvenes. Una señal clara de que, mientras el Real Madrid evalúa sus próximos pasos, Europa no se detiene.

Mientras el mercado de técnicos sigue moviéndose en Europa, en Urgente24 iremos actualizando la información a medida que se confirmen nuevos avances.

