Arde la Patagonia y estalla Irán con USA preparando nueva intrevención

Siguen los incendios en la Patagonía con miles de brigadistas combatiendo en distintos frentes. El contexto internacional se sacude con Irán.

13 de enero de 2026 - 14:00

EN VIVO

MARTES 13 DE ENERO DE 2026. Avanzan los incendios en la Patagonia argentina con frentes importantes en Chubut. Con miles de brigadistas desplegados, las condiciones climáticas favorecen el avance de las llamas sobre miles de hectáreas, relevadas oficialmente en unas 12.000, que se ampliarán con el paso de las horas.

A ese frente interno, se añade un tensionado contexto global con la Casa Blanca extendiendo su dinámica intervensionista. En esta ocasión, el país apuntado es Irán, donde el Gobierno estadounidense apoya la caída del régimen ayatolá luego de los ataques dirigidos en 2025. Con protestas masivas diarias, medios occidentales calcularon al menos 3.000 muertos por efectos de la represión interna, a la cual Donald Trump señaló como uno de los "últimos movimientos" de la dictadura.

A ello, se suma la repetición de un escenario clásico y triste del verano en la Costa argentina. Un nuevo accidente con vehículos areneros y un niño de ocho años que lucha por su vida en Pinamar.

Por último, Javier Milei confirmó su viaje a Asunción (Paraguay) para la firma del convenio de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El mandatario argentino asistirá por segunda vez consecutiva a un acto del bloque, a pesar de sus marcadas diferencias con varios presidentes regionales integrantes, entre los que destaca el brasileño Lula da Silva.

Esto pasa en el vivo de Urgente24:

Javier Milei rumbo al Mercosur-UE

El presidente Javier Milei viajará este sábado 17 a Paraguay para participar de la cumbre en la que se firmará el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento largamente negociado que marca un punto de inflexión en la relación entre ambos bloques tras más de dos décadas de idas y vueltas.

El encuentro, convocado por el presidente paraguayo Santiago Peña, reunirá a ministros de Relaciones Exteriores y a autoridades europeas para rubricar el texto que sienta las bases de una futura zona de libre comercio. Aunque la firma estará a cargo de los cancilleres, Peña invitó especialmente a los jefes de Estado de la región para darle mayor peso político al anuncio.

Furor por BTS en Argentina

El desembarco anunciado por la banda k-pop generó revolución en redes sociales. En el marco de su gira global, el conjunto surcoreano anunció dos fechas en Buenos Aires, previstas para el 23 y 24 de octubre del 2026.

Siguen activos los frentes en Chubut

El clima aporta su cuota para el avance de las llamas. Un combo de altas temperaturas y fuertes vientos deja un escenario servido para la complicación del combate de los miles de brigadistas desplegados en Chubut.

Mientras tanto, los reportes más recientes dan cuenta de un consumo de 12.000 hectáreas. Al respecto, el gobernador chubutense Nacho Torres descartó teorías sobre la venta de tierras y advirtió que no habrá comercialización de bosques nativos bajo su mandato.

