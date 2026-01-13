Arde la Patagonia y estalla Irán con USA preparando nueva intrevención

Live Blog Post

El presidente Javier Milei viajará este sábado 17 a Paraguay para participar de la cumbre en la que se firmará el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento largamente negociado que marca un punto de inflexión en la relación entre ambos bloques tras más de dos décadas de idas y vueltas.

El encuentro, convocado por el presidente paraguayo Santiago Peña, reunirá a ministros de Relaciones Exteriores y a autoridades europeas para rubricar el texto que sienta las bases de una futura zona de libre comercio. Aunque la firma estará a cargo de los cancilleres, Peña invitó especialmente a los jefes de Estado de la región para darle mayor peso político al anuncio.

