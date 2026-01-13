Arde la Patagonia y estalla Irán con USA preparando nueva intrevención

MARTES 13 DE ENERO DE 2026. Avanzan los incendios en la Patagonia argentina con frentes importantes en Chubut. Con miles de brigadistas desplegados, las condiciones climáticas favorecen el avance de las llamas sobre miles de hectáreas, relevadas oficialmente en unas 12.000, que se ampliarán con el paso de las horas.
Javier Milei rumbo al Mercosur-UE
El presidente Javier Milei viajará este sábado 17 a Paraguay para participar de la cumbre en la que se firmará el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento largamente negociado que marca un punto de inflexión en la relación entre ambos bloques tras más de dos décadas de idas y vueltas.
El encuentro, convocado por el presidente paraguayo Santiago Peña, reunirá a ministros de Relaciones Exteriores y a autoridades europeas para rubricar el texto que sienta las bases de una futura zona de libre comercio. Aunque la firma estará a cargo de los cancilleres, Peña invitó especialmente a los jefes de Estado de la región para darle mayor peso político al anuncio.
