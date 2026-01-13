Cierto blablablá en Venezuela con presos políticos liberados y Maria Corina lo hablará con Trump

"Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares", señaló la plataforma, añadiendo que mantendrá su monitoreo "hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos".

Entre los nombres publicados en la lista de la PUD figuran los cinco ciudadanos españoles, el excandidato presidencial Enrique Márquez, el dirigente Biagio Pilieri, el exdiputado Marco Bozo y la enfermera Yanny González Terán. También se confirmó la liberación del cooperante italiano Alberto Trentini y del empresario italiano Mario Burlò, quienes permanecían encarcelados en Caracas desde finales de 2024. (...)".

Siendo las 5:00 pm del día 12 de enero de 2026, esta es la cifra actualizada de presos políticos liberados que tenemos confirmada.



Larga espera

Relato de la web Efecto Cocuyo:

"Una atmósfera tensa de espera y angustia se vive desde hace días a las afueras de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en la llamada Zona 7 de Boleíta, Caracas.

Decenas de familiares de presos políticos permanecen apostados día y noche frente al portón de la instalación, para exigir la liberación inmediata y total de sus seres queridos, tras el anuncio oficial de excarcelaciones masivas.

El pasado 08/02, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el gobierno —bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez— excarcelaría a “un número importante” de personas detenidas por motivos políticos. Sin embargo, el proceso ha avanzado a cuentagotas y con escasa transparencia, lo que genera incertidumbre y desesperación entre las familias.

Según reportes de organizaciones como el Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe), hasta la madrugada del 12/01 se han confirmado alrededor de 41 excarcelaciones en total (incluyendo 24 en la noche del 11 al 12, principalmente de centros como Las Crisálidas y Rodeo I). No obstante, cientos de detenidos —más de 800 según conteos previos— siguen privados de libertad, muchos en la propia Zona 7, El Helicoide, Rodeo I y otros penales.

Los familiares, muchos provenientes de estados como Portuguesa, Bolívar, Zulia, Barinas y otros del interior del país, pernoctan en las aceras, vehículos o improvisados refugios. Expuestos al frío nocturno, con limitados recursos para comida e hidratación, sostienen velas, entonan oraciones, cantan el Himno Nacional y consignas como “#QueSeanTodos” o “#LibertadParaTodosLosPresosPoliticos”.

“Esto dejó de ser vida, es preguntarme todos los días si mi hijo come, si duerme, si lo maltratan”, relató una familiar a Efecto Cocuyo. Otros piden apoyo solidario: agua, alimentos y compañía para resistir la espera. (...)".

Embed 07:30am hora Argentina. Seguimos sin ninguna información sobre Nahuel, el día de ayer las visitas en la cárcel del Rodeo 1 eran solamente para los Presos Políticos venezolanos, a los extranjeros los mantienen aislados e incomunicados.



Nahuel Agustín Gallo no está solo, mi… pic.twitter.com/fcorqa5U2P — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) January 12, 2026

Mientras tanto, más arrestos...

Runrun.es/ presenta una imagen diferente del régimen de Delcy Rodríguez:

"(...) Pasadas las 5:00 de la tarde del pasado 05/01/2026, 15 adolescentes fueron arrestados mientras jugaban carnaval en los alrededores del canal de alivio en Barcelona, estado Anzoátegui.

El arresto fue efectuado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Municipio Bolívar del estado Anzoátegui, quienes supuestamente atendieron a una llamada anónima de un lugareño. La persona que hizo el reporte denunció que en la zona se registraban, en ese momento, supuestos “actos terroristas”.

En el procedimiento también fueron aprehendidos 8 hombres adultos. Todos los jóvenes fueron llevados hasta el Centro de Detención Preventivo de Polibolívar, ubicado en el sector Las Casitas de Barcelona.

A menos de 48 horas del arresto, el grupo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes fueron trasladados hasta el Tribunal de Barcelona, donde, según testigos, asistieron a una audiencia de presentación telemática en la que quedaron privados de libertad, junto con los ocho hombres adultos.

Familiares contaron que a los jóvenes no se les permitió la defensa privada y que fueron imputados por presuntos delitos de incitación al odio, traición a la patria y asociación para delinquir.

Sus familiares y allegados aseguran que les solicitaron recabar firmas en la localidad para demostrar la buena conducta de todos y les informaron que, tras la presentación de las mismas, supuestamente serán liberados.

Habitantes de la localidad solicitan a las autoridades la pronta liberación de los jóvenes y aseguran que todos son deportistas, que integran distintas selecciones en las que han representado el estado Anzoátegui frente a otras entidades. (...)".

