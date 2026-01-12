Muerte del preso político Torres Fernández acelera liberaciones en Venezuela

“En este momento estamos confirmando otras excarcelaciones que también habrían ocurrido esta madrugada”, sostuvo Himiob S en su cuenta de X.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, había prometido que Venezuela liberaría “un número importante” de detenidos.

En ese momento salieron de prisión: José María Basoa (de nacionalidad española), al igual que Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe y Miguel Moreno Dapena, Rocío San Miguel (española-venezolana), Biagio Pillieri, Enrique Márquez, Larry Osorio, Aracelis Balza, Virgilio Laverde, Didelis Raquel Corredor, Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco (ítalo-venezolano), Luis Aquiles Rojas, Yanny Esther González Terán, Luis Fernando Junior Sánchez Flores, Diógenes Omar Angulo Molina y Federico Tomás Ayala Zawiska.

Embed #12E 2:43am Desde el @foropenal confirmamos las siguientes excarcelaciones de esta madrugada en Venezuela:



La Crisálida



1) Yuli Marcano Rojas

2) Beverly Polo

3) Deisy Hugles González

4) Raymar Nohely Pérez Alvarado

5) Rosa Carolina Chirinos Zambrano

6) Sonia Josefina… pic.twitter.com/wzLHF6dqmy — Foro Penal (@ForoPenal) January 12, 2026

El caso Torres Fernández

Según un comunicado oficial, Edison José Torres Fernández murió el sábado 10/01 "mientras recibía atención médica en el Hospital Dr. Domingo Luciani", en Caracas, adonde, aseguró el fiscal, fue "trasladado de manera inmediata" tras una "descompensación súbita de salud".

El funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ingresó "con signos vitales" y fue "atendido oportunamente por personal médico", pero "sufrió un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco, que ocasionó su fallecimiento", señaló el titular del Ministerio Público.

Torres Fernández estaba "detenido desde el 11/12/2025, a la orden del Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo del Área Metropolitana de Caracas", por su supuesta vinculación con "actividades delictivas detectadas por organismos de seguridad del Estado", agregó Saab.

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales que denunciaron previamente su muerte bajo custodia del Estado aseguraron que el policía había sido detenido por "compartir mensajes críticos" contra el chavismo.

Embed Al menos 24 presos políticoa han sido excarcelados esta madrugada. 9 mujeres de la cárcel Las Crisálidas y 15 hombres de Rodeo I, incluyendo al ciudanano italiano Alberto Trentini. — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 12, 2026

Donald Trump

El presidente de USA, Donald Trump, aseguró que Venezuela ha comenzado un proceso a lo "grande" de excarcelaciones de presos políticos que mantiene en vilo a sus familiares.

Desde su cuenta en la red Truth Social, el líder republicano escribió: "Venezuela ha iniciado el proceso, a lo grande, de liberación de sus presos políticos. ¡Gracias!".

"Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que debía hacerse. ¡Espero que nunca lo olviden! Si lo hacen, no les será bueno. ¡Gracias por su atención a este asunto!", añadió.

Luego Foro Penal confirmó la excarcelación de Luis Fernando Junior, Diógenes Omar Ángulo y la enfermera Yanny Esther González.

Sin embargo, familiares en el exilio de presos políticos alzan su voz para denunciar lo que califican como una nueva mentira del régimen venezolano, tras el anuncio oficial de "excarcelaciones significativas", aseguran que la realidad es muy distinta.

Machado en el Vaticano

El papa León XIV recibió este lunes 12/01 en el Vaticano a la líder de Venezuela y Nobel de la Paz, María Corina Machado, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

La reunión de Machado y el Papa fue anunciada en el boletín con la agenda del sumo pontífice durante la mañana, pero no se dieron más detalles.

El papa León XIV pidió este viernes 09/01 durante su discurso al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de "intereses partidistas".

El Vaticano ha seguido con atención la situación en Venezuela y el diario The Washington Post publicó ese viernes que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el dictador Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses.

El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro.

