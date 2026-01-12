Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto, no tuvo un buen 2025 y quedó fuera de las competencias internacionales en 2026. Sin embargo, el Fortín podría dar un golpe en el mercado al avanzar por un futbolista que es un viejo anhelo de Boca Juniors y de Juan Román Riquelme.
Guillermo Barros Schelotto (Vélez) va por un viejo anhelo de Riquelme (Boca)
Por su parte, el Xeneize, que sí disputará la Copa Libertadores con Claudio Úbeda como entrenador, ya concretó una incorporación y se mantiene atento a los movimientos del mercado de pases, donde podría perder a uno de los jugadores que tenía en carpeta.
Guillermo Barros Schelotto y un viejo anhelo de Juan Román Riquelme
Cada vez que Boca Juniors se queda sin entrenador, uno de los nombres que suele aparecer es el de Guillermo Barros Schelotto. Sin embargo, un posible regreso del Mellizo al Xeneize mientras Juan Román Riquelme continúe al frente de la conducción política parece poco probable, debido a las diferencias que mantienen en distintos aspectos.
Actualmente, el exdelantero del club de la Ribera es el entrenador de Vélez Sarsfield y podría quedarse con un futbolista que es un viejo anhelo de Román. Según informó el periodista Germán García Grova, “Vélez avanza por Lucas Robertone”.
El especialista en mercado de pases detalló además que el Fortín “envió una propuesta de préstamo con opción de compra, que Almería consideró insuficiente, ya que pretende una transferencia definitiva”.
En los últimos mercados, Boca había sondeado seriamente al mediocampista, siendo uno de los primeros nombres vinculados al Xeneize. Las negociaciones llegaron a avanzar, pero se frenaron cuando desde España propusieron un trueque por Cristian Medina, algo que la dirigencia consideró inviable.
Habrá que ver si finalmente Vélez Sarsfield logra quedarse con el jugador y le gana la pulseada a un viejo interés de Boca.
Boca Juniors y Vélez Sarsfield
Vélez Sarsfield, que no disputará competencias internacionales en este 2026, es por el momento uno de los equipos que aún no se reforzó de cara a la próxima temporada. En ese contexto, el principal apuntado para fortalecer el mediocampo es el futbolista de Almería, mencionado anteriormente.
Por el lado de Boca Juniors, todavía no hubo anuncios oficiales en cuanto a refuerzos, aunque ya está confirmado que Marino Hinestroza jugará en el club de la Ribera. Además, otros nombres que siguen en carpeta son Alexis Cuello y “Chimi” Ávila, aunque por ahora no hay confirmaciones sobre su llegada.
El Xeneize, con Claudio Úbeda ratificado como entrenador, disputará la Copa Libertadores desde la fase de grupos, algo que no sucedía desde 2023.
En cuanto al Torneo Apertura, tanto Boca como Vélez ya conocen cuáles serán sus primeros compromisos oficiales.
Las primeras tres fechas de Boca
- Fecha 1: Boca vs. Deportivo Riestra – Domingo 25 de enero, 18.30
- Fecha 2: Estudiantes (LP) vs. Boca – Miércoles 28 de enero, 22.15
- Fecha 3: Boca vs. Newell’s – Domingo 1 de febrero, 19.15
Las primeras tres fechas de Vélez Sarsfield
- Fecha 1: Instituto vs. Vélez – Jueves 22 de enero, 22.15
- Fecha 2: Vélez vs. Talleres – Lunes 26 de enero, 17.45
- Fecha 3: Independiente vs. Vélez – Sábado 31 de enero, 19.45
