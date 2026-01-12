Guillermo Barros Schelotto (Vélez) va por un viejo anhelo de Riquelme (Boca)

image

En los últimos mercados, Boca había sondeado seriamente al mediocampista, siendo uno de los primeros nombres vinculados al Xeneize. Las negociaciones llegaron a avanzar, pero se frenaron cuando desde España propusieron un trueque por Cristian Medina, algo que la dirigencia consideró inviable.

Habrá que ver si finalmente Vélez Sarsfield logra quedarse con el jugador y le gana la pulseada a un viejo interés de Boca.

Boca Juniors y Vélez Sarsfield

Vélez Sarsfield, que no disputará competencias internacionales en este 2026, es por el momento uno de los equipos que aún no se reforzó de cara a la próxima temporada. En ese contexto, el principal apuntado para fortalecer el mediocampo es el futbolista de Almería, mencionado anteriormente.

Por el lado de Boca Juniors, todavía no hubo anuncios oficiales en cuanto a refuerzos, aunque ya está confirmado que Marino Hinestroza jugará en el club de la Ribera. Además, otros nombres que siguen en carpeta son Alexis Cuello y “Chimi” Ávila, aunque por ahora no hay confirmaciones sobre su llegada.

El Xeneize, con Claudio Úbeda ratificado como entrenador, disputará la Copa Libertadores desde la fase de grupos, algo que no sucedía desde 2023.

En cuanto al Torneo Apertura, tanto Boca como Vélez ya conocen cuáles serán sus primeros compromisos oficiales.

Las primeras tres fechas de Boca

Fecha 1: Boca vs. Deportivo Riestra – Domingo 25 de enero, 18.30

Boca vs. Deportivo Riestra – Domingo 25 de enero, 18.30 Fecha 2: Estudiantes (LP) vs. Boca – Miércoles 28 de enero, 22.15

Estudiantes (LP) vs. Boca – Miércoles 28 de enero, 22.15 Fecha 3: Boca vs. Newell’s – Domingo 1 de febrero, 19.15

Las primeras tres fechas de Vélez Sarsfield

Fecha 1: Instituto vs. Vélez – Jueves 22 de enero, 22.15

Instituto vs. Vélez – Jueves 22 de enero, 22.15 Fecha 2: Vélez vs. Talleres – Lunes 26 de enero, 17.45

Vélez vs. Talleres – Lunes 26 de enero, 17.45 Fecha 3: Independiente vs. Vélez – Sábado 31 de enero, 19.45

