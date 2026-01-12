Darío Benedetto rompe todo y podría ir a un equipo que juega Copa Libertadores

De esta manera, existen versiones encontradas respecto al futuro del delantero, y habrá que esperar para conocer cuál será el desenlace de su situación.

Cabe destacar que Barcelona SC disputará la próxima edición de la Copa Libertadores de América. El conjunto ecuatoriano enfrentará a Argentinos Juniors en la Fase 2 y, en caso de avanzar, podría medirse ante Botafogo de Brasil.

image

Números malos de Darío Benedetto

El pasado 28 de octubre, Newell’s Old Boys comunicó oficialmente en sus redes sociales la rescisión del contrato de Darío Benedetto.

“El Club Atlético Newell’s Old Boys comunica que, de común acuerdo entre las partes, se dio por finalizado el vínculo contractual con el futbolista Darío Benedetto. Le deseamos éxitos en su nueva etapa”, informó la institución.

Ese fue el último paso del Pipa Benedetto como futbolista profesional, y se sumó a la lista de clubes en los que no logró convertir goles. Con la camiseta de la Lepra disputó nueve partidos, sin marcar tantos, y en Rosario continuó con la sequía que venía arrastrando.

Para tomar dimensión del momento del delantero, su último gol oficial fue el 5 de febrero de 2024, en la victoria de Boca Juniors ante Tigre por 2 a 0. En pocos días se cumplirán dos años desde aquella conquista.

Embed - ¡MERENTIEL Y BENEDETTO ANOTARON EN EL PRIMER TRIUNFO DE LA ERA MARTÍNEZ! | Tigre 0-2 Boca | RESUMEN

Desde entonces, Benedetto pasó por Querétaro de México (ocho partidos, sin goles), Olimpia de Paraguay (nueve encuentros, sin convertir) y el mencionado ciclo en Newell’s, también sin festejos.

Con 35 años, habrá que ver si el futuro del atacante estará en Barcelona SC o en otro equipo de la región, en el tramo final para su carrera profesional.

+ EN GOLAZO 24

Barracas Central le arrebata un jugador a Boca y genera polémica

Fuerte impacto en River por lo último que dijeron sobre Facundo Colidio