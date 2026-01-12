Darío Benedetto es uno de los futbolistas que más polémica generó en el último tiempo en el fútbol argentino. Tras un paso fallido por Newell’s Old Boys, aseguran que el exdelantero de Boca Juniors está cerca de continuar su carrera en un equipo que disputará la Copa Libertadores.
Darío Benedetto rompe todo y podría ir a un equipo que juega Copa Libertadores
Aseguran que Darío Benedetto está cerca de incorporarse a un equipo que sueña con la Copa Libertadores.
A pesar de llevar varios meses sin convertir, un club importante del continente habría posado sus ojos en el atacante, que busca relanzar su carrera.
El posible futuro de Pipa Benedetto
En las últimas horas comenzó a tomar fuerza la versión de que Darío Benedetto podría continuar su carrera en un importante club de la Conmebol.
Tras su paso fallido por Newell’s Old Boys, el Pipa podría tener una nueva oportunidad a los 35 años. En ese contexto, el periodista Julio Pavoni, vinculado al mundo Boca, aseguró: “Ex Boca. Pipa Benedetto muy cerca de jugar en Barcelona de Ecuador”.
Sin embargo, esta información fue desmentida por el periodista Eduardo Erazo Veloz, quien afirmó: “Darío Benedetto no va a jugar en Barcelona. El jugador va a cumplir 36 años, tiene muchos problemas físicos que no le permiten completar ni los entrenamientos con regularidad, sus pretensiones económicas son altas y no es opción para BSC”.
De esta manera, existen versiones encontradas respecto al futuro del delantero, y habrá que esperar para conocer cuál será el desenlace de su situación.
Cabe destacar que Barcelona SC disputará la próxima edición de la Copa Libertadores de América. El conjunto ecuatoriano enfrentará a Argentinos Juniors en la Fase 2 y, en caso de avanzar, podría medirse ante Botafogo de Brasil.
Números malos de Darío Benedetto
El pasado 28 de octubre, Newell’s Old Boys comunicó oficialmente en sus redes sociales la rescisión del contrato de Darío Benedetto.
“El Club Atlético Newell’s Old Boys comunica que, de común acuerdo entre las partes, se dio por finalizado el vínculo contractual con el futbolista Darío Benedetto. Le deseamos éxitos en su nueva etapa”, informó la institución.
Ese fue el último paso del Pipa Benedetto como futbolista profesional, y se sumó a la lista de clubes en los que no logró convertir goles. Con la camiseta de la Lepra disputó nueve partidos, sin marcar tantos, y en Rosario continuó con la sequía que venía arrastrando.
Para tomar dimensión del momento del delantero, su último gol oficial fue el 5 de febrero de 2024, en la victoria de Boca Juniors ante Tigre por 2 a 0. En pocos días se cumplirán dos años desde aquella conquista.
Desde entonces, Benedetto pasó por Querétaro de México (ocho partidos, sin goles), Olimpia de Paraguay (nueve encuentros, sin convertir) y el mencionado ciclo en Newell’s, también sin festejos.
Con 35 años, habrá que ver si el futuro del atacante estará en Barcelona SC o en otro equipo de la región, en el tramo final para su carrera profesional.
