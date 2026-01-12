Mientras Maru Botana juega a ser la jueza justa de MasterChef, una denuncia por acoso que apunta directo a su marido Bernardo Solá viene cocinándose en la Justicia y amenaza con hacer volar por el aire la imagen prolijita del imperio dulce. Dicho arreglo hoy ya huele a escándalo grande, con plata, despidos y silencios que no se pueden tapar.
"MIRABA INDEBIDAMENTE..."
Maru Botana y la denuncia que la hace tambalear a ella y a su imperio gastronómico
La nueva interna sobre Maru Botana ya explotó en todos lados aunque nadie la quiera contar. Un acuerdo millonario, despidos y una cocina llena de secretos.
La denuncia que mostró el lado B del imperio de Maru Botana
Lo que hoy se está discutiendo es una causa que se tramitó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia N.º 47, donde una exempleada de uno de los locales de Maru Botana denunció al marido de la cocinera, Bernardo Solá, por hostigamiento y acoso laboral, además de reclamar una deuda salarial cercana a los 50 millones de pesos, cifra que en la Argentina de hoy no es poco ni para una empresa grande.
La historia se conoció porque Ángel de Brito la expuso en LAM (América TV), donde explicó que el caso estuvo a punto de salir mucho antes, pero se frenó por un acuerdo judicial. "Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía castigada por el marido de Maru Botana… iba a dar la nota y casualmente llegaron a un arreglo judicial y la nota no se hizo", contó el conductor.
Ese acuerdo fue concreto y con números pesados: 22 millones de pesos pagados de entrada y un esquema de cuotas en dólares que, según contó De Brito, arrancó con 11 mil dólares el 8 de enero y sigue con pagos mensuales de 2 mil dólares hasta completar lo pactado, lo que demuestra que la deuda estaba reconocida y que no se discutía si había que pagar, sino cómo cerrar rápido para evitar que la historia creciera.
Pero lo más incómodo no pasa por la plata sino por el relato de la denunciante, Lourdes Buyet, quien aseguró que Solá "miraba indebidamente algunas partes de su cuerpo y el de otras empleadas", algo que la llevó incluso a dejar de maquillarse y cambiar su forma de ir al trabajo para no llamar la atención.
La caza de brujas que se desató después del acuerdo millonario
Lejos de bajar el perfil después de que el tema salió a la luz, lo que describió De Brito en LAM es que Maru Botana reaccionó como suelen reaccionar muchas empresas cuando alguien habla de más, es decir, mirando para adentro y buscando responsables. "Tiene varios problemas. Parece que hubo algunas víctimas…", dijo el conductor.
Ahí empezaron los despidos que hoy sacuden a su estructura internacional, porque Maru no solo tiene locales en Buenos Aires sino también en España (más específicamente, Madrid y Barcelona), y según la información que llegó desde fuentes judiciales al programa, volaron nombres pesados. "Su mano derecha en Barcelona, un chef internacional que dicen que es buenísimo, afuera", detalló De Brito, y sumó a Jesús, otro de los históricos, y a Toto Dell Acqua, que también estaba ligado al equipo que la acompañó en MasterChef.
La sensación que queda es que el problema ya no es solo la denuncia contra Solá, sino cómo se gestionó puertas adentro, con un clima de desconfianza y pases de factura que terminó afectando a gente que, al menos públicamente, no estaba involucrada en la causa.
Incluso en Telefe, donde Maru está al frente de uno de los programas más vistos, el tema habría generado ruido. "Me dijeron que editaron, re contra editaron", contó De Brito, dando a entender que hubo tensiones que no llegaron al aire para cuidar la imagen del reality y de una de sus figuras.
Maru Botana construyó durante años una marca asociada a la familia, la calidez y la cocina como refugio, pero esto muestra el lado menos amable de un negocio grande, donde cuando aparece una denuncia que puede comprometer a la empresa y al apellido, se paga, se tapa y se limpia el tablero, aunque eso implique dejar heridos en el camino, algo que en el mundo gastronómico, lleno de trabajo precario y relaciones desiguales, no debería pasar desapercibido.
