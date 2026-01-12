Maru Botana y la denuncia que la hace tambalear a ella y a su imperio gastronómico

Embed

La caza de brujas que se desató después del acuerdo millonario

Lejos de bajar el perfil después de que el tema salió a la luz, lo que describió De Brito en LAM es que Maru Botana reaccionó como suelen reaccionar muchas empresas cuando alguien habla de más, es decir, mirando para adentro y buscando responsables. "Tiene varios problemas. Parece que hubo algunas víctimas…", dijo el conductor.

Ahí empezaron los despidos que hoy sacuden a su estructura internacional, porque Maru no solo tiene locales en Buenos Aires sino también en España (más específicamente, Madrid y Barcelona), y según la información que llegó desde fuentes judiciales al programa, volaron nombres pesados. "Su mano derecha en Barcelona, un chef internacional que dicen que es buenísimo, afuera", detalló De Brito, y sumó a Jesús, otro de los históricos, y a Toto Dell Acqua, que también estaba ligado al equipo que la acompañó en MasterChef.

image Tras la filtración, Maru Botana buscó responsables y decapitó sus equipos de Buenos Aires, Madrid y Barcelona. El escándalo también tensó su paso por MasterChef, aunque fue editado.

La sensación que queda es que el problema ya no es solo la denuncia contra Solá, sino cómo se gestionó puertas adentro, con un clima de desconfianza y pases de factura que terminó afectando a gente que, al menos públicamente, no estaba involucrada en la causa.

Incluso en Telefe, donde Maru está al frente de uno de los programas más vistos, el tema habría generado ruido. "Me dijeron que editaron, re contra editaron", contó De Brito, dando a entender que hubo tensiones que no llegaron al aire para cuidar la imagen del reality y de una de sus figuras.

Maru Botana construyó durante años una marca asociada a la familia, la calidez y la cocina como refugio, pero esto muestra el lado menos amable de un negocio grande, donde cuando aparece una denuncia que puede comprometer a la empresa y al apellido, se paga, se tapa y se limpia el tablero, aunque eso implique dejar heridos en el camino, algo que en el mundo gastronómico, lleno de trabajo precario y relaciones desiguales, no debería pasar desapercibido.

---------------------------------------------------------------------

