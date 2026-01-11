Irán: Human Rights denuncia muerte de 490 manifestantes y 48 agentes durante las protestas

El corte de las comunicaciones impide verificar de forma independiente el número real de víctimas. A pesar de todo, los manifestantes salen a las arterias de ciudades como Teherán incluso de noche.

image Human Right denuncia el corte de internet por varios días en Irán

Los que ganan la via pública gritan consignas contra el liderazgo religioso y se enfrentaron a un despliegue policial de miles de uniformados.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán y Amnistía Internacional denunciaron el uso de fuerza letal contra manifestantes.

¿Por qué estallaron las protestas?

Las demostraciones comenzaron el 28 de diciembre de 2025. Fueron impulsadas por el deterioro económico y el desplome del rial iraní (la moneda local) tras una histórica sequía que ya supera los 6 meses de estrés hídrico.

Existe a principios de 2026:

-presión por las sanciones internacionales contra el régimen

-encarecimiento de la vida hasta superar el 40% anual de inflación

-descontento social tras la derrota militar en la guerra de los 12 días contra Israel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2010390197666750674&partner=&hide_thread=false This is just a glimpse of a brutal massacre of civilians on the streets of Iran by agents of the Islamic regime.



No one in the media, UN, world leaders, or human rights organizations seems to care!



Please share if you stand with the people of Iran!pic.twitter.com/jWntkNhdii — Liza Rosen (@LizaRosen0000) January 11, 2026

Posteo de Donald Trump: "están empezando a cruzar una línea roja"

. PRESIDENT TRUMP: “Iran is looking at FREEDOM, perhaps like never before. The USA stands ready to help!!!”

Irán está buscando su libertad, tal vez como nunca antes. Estados Unidos està listo para ayudar".