Irán: Human Rights denuncia muerte de 490 manifestantes y 48 agentes durante las protestas

El gobierno nacional de Irán acusa a Israel y USA de “sembrar el caos y el desorden” en Irán con el despliegue de “terroristas” vinculados a los disturbios

11 de enero de 2026 - 21:49
A pesar de la dura represión policial del gobierno teocrático de Irán, la violencia no cesa y ya afecta a la capital, Teherán, y las principales ciudades de un país que cuenta con casi 100 millones de habitantes.

La organización Human Rights Activists News Agency , que opera desde Estados Unidos, afirma haber verificado la muerte de 490 manifestantes y 48 agentes de seguridad. Además, existirían ya más de 10.000 detenidos. La organización Human Rights Activists News Agency , que opera desde Estados Unidos, afirma haber verificado la muerte de 490 manifestantes y 48 agentes de seguridad. Además, existirían ya más de 10.000 detenidos.

La conocida ONG habló de masacre y mostró videos de decenas de cuerpos amontonados tras el accionar de las fuerzas de seguridad del país persa.

Los principales hospitales están abrumados y las reservas de sangre se están agotando.

Para frenar la coordinación de quienes salen a la calle, se generó un apagón casi total de Internet en las principales ciudades de las 31 provincias a lo largo de 3 jornadas completas.

El corte de las comunicaciones impide verificar de forma independiente el número real de víctimas. A pesar de todo, los manifestantes salen a las arterias de ciudades como Teherán incluso de noche.

Los que ganan la via pública gritan consignas contra el liderazgo religioso y se enfrentaron a un despliegue policial de miles de uniformados.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán y Amnistía Internacional denunciaron el uso de fuerza letal contra manifestantes.

¿Por qué estallaron las protestas?

Las demostraciones comenzaron el 28 de diciembre de 2025. Fueron impulsadas por el deterioro económico y el desplome del rial iraní (la moneda local) tras una histórica sequía que ya supera los 6 meses de estrés hídrico.

Existe a principios de 2026:

-presión por las sanciones internacionales contra el régimen

-encarecimiento de la vida hasta superar el 40% anual de inflación

-descontento social tras la derrota militar en la guerra de los 12 días contra Israel.

Posteo de Donald Trump: "están empezando a cruzar una línea roja"

. PRESIDENT TRUMP: “Iran is looking at FREEDOM, perhaps like never before. The USA stands ready to help!!!”

Irán está buscando su libertad, tal vez como nunca antes. Estados Unidos està listo para ayudar".

