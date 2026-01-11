"Militares" venezolanos difundieron imágenes del ataque a base aérea en Caracas, pero se trata de IA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2007344726425653641&partner=&hide_thread=false Caen bombas sobre la base aérea La Carlota.



No es un sabotaje ni explosivos plantados. El ataque es aéreo, y se reportan explosiones y vuelos rasantes de aviones militares sobre la Guaira. pic.twitter.com/UklMHiehmd — F Luis Giordano (@thehallowed) January 3, 2026

Imàgenes reales de lo ocurrido en Caracas

Durante la madrugada del 3 de enero, en redes sociales circularon imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad, y en La Carlota.

Los residentes vecinos al complejo militar huyeron de la zona a primera hora de la mañana con maletas y bolsos.

¿Cuál sería el número final de víctimas fatales?

El ministro de Defensa, general Vladimiro Padrino López, acusó al ejército estadounidense de atacar “con misiles y cohetes disparados desde helicópteros de ataque contra zonas residenciales habitadas por civiles”.

