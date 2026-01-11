urgente24
MUNDO venezolanos > Inteligencia > USA

BIENVENIDOS A LA POST VERDAD

"Militares" venezolanos difundieron imágenes del ataque a base aérea en Caracas, pero se trata de IA

Se viralizaron en redes imàgenes de aviones F16 venezolanos destruidos por ataque de USA a Caracas. Pero, se trataría de montaje con inteligencia artificial.

11 de enero de 2026 - 23:02
Ataque a aeropuerto militar de Caracas con decenas de venezolanos muertos

Ataque a aeropuerto militar de Caracas con decenas de venezolanos muertos

“Esto fue un caos, señores. Aquí están los F16 y los Sukoi destruidos” narran los falsos efectivos venezolanos sobrevivientes creados por Inteligencia Artificial mientras se aprecian aeronaves humeantes que habrían sido destruidas en un aeropuerto céntrico de Caracas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2010460574933565830&partner=&hide_thread=false

Los posteos son creíbles y las imàgenes conseguidas tambièn aparecen como verosìmiles.

Sin embargo, cometieron un error: ningún efectivo de una fuerza militar venezolana se atrevería a manifestarse frente a una càmara ya que podría generar aún más temor y eso está estrictamente vedado. Sin embargo, cometieron un error: ningún efectivo de una fuerza militar venezolana se atrevería a manifestarse frente a una càmara ya que podría generar aún más temor y eso está estrictamente vedado.

Seguir leyendo

Las imágenes son impactantes. Los misiles lanzados por los drones estadounidenses habrían afectado a las naves que estaban estacionadas en tierra.

La Carlota fue arrasada por los misiles lanzados por los drones y aviones de USA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2007344726425653641&partner=&hide_thread=false

Imàgenes reales de lo ocurrido en Caracas

Durante la madrugada del 3 de enero, en redes sociales circularon imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad, y en La Carlota.

Los residentes vecinos al complejo militar huyeron de la zona a primera hora de la mañana con maletas y bolsos.

¿Cuál sería el número final de víctimas fatales?

El ministro de Defensa, general Vladimiro Padrino López, acusó al ejército estadounidense de atacar “con misiles y cohetes disparados desde helicópteros de ataque contra zonas residenciales habitadas por civiles”.

Una semana después de los ataques, fuentes del gobierno venezolano hablan de más de 130 víctimas fatales. Una semana después de los ataques, fuentes del gobierno venezolano hablan de más de 130 víctimas fatales.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES