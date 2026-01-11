“Esto fue un caos, señores. Aquí están los F16 y los Sukoi destruidos” narran los falsos efectivos venezolanos sobrevivientes creados por Inteligencia Artificial mientras se aprecian aeronaves humeantes que habrían sido destruidas en un aeropuerto céntrico de Caracas.
BIENVENIDOS A LA POST VERDAD
"Militares" venezolanos difundieron imágenes del ataque a base aérea en Caracas, pero se trata de IA
Se viralizaron en redes imàgenes de aviones F16 venezolanos destruidos por ataque de USA a Caracas. Pero, se trataría de montaje con inteligencia artificial.
Los posteos son creíbles y las imàgenes conseguidas tambièn aparecen como verosìmiles.
Las imágenes son impactantes. Los misiles lanzados por los drones estadounidenses habrían afectado a las naves que estaban estacionadas en tierra.
La Carlota fue arrasada por los misiles lanzados por los drones y aviones de USA.
Imàgenes reales de lo ocurrido en Caracas
Durante la madrugada del 3 de enero, en redes sociales circularon imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad, y en La Carlota.
Los residentes vecinos al complejo militar huyeron de la zona a primera hora de la mañana con maletas y bolsos.
¿Cuál sería el número final de víctimas fatales?
El ministro de Defensa, general Vladimiro Padrino López, acusó al ejército estadounidense de atacar “con misiles y cohetes disparados desde helicópteros de ataque contra zonas residenciales habitadas por civiles”.