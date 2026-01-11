Barcelona campeón: el récord de Messi en la Supercopa de España que nadie supera

Lionel Messi, goleador histórico de la Supercopa de España con 14 gritos

En el triunfo 3-2 de los blaugranas vs. los merengues, los goles fueron: Raphina por duplicado y Lewandowski para Barcelona; Vinicius Jr. y Gonzalo García para Real Madrid. A pesar de mantenerse activos en esa lista de artilleros, ninguno está cerca de los 14 goles que ha anotado Lionel Messi en la Supercopa de España a lo largo de todas sus participaciones.

Fueron un total de 20 partidos jugados, en donde metió 14 goles y dio 6 asistencias. La Supercopa de España, además, la ganó 7 veces.

Supercopa de España: máximos goleadores de la historia, con Messi líder

Lionel Messi: 14

Raúl González: 7

Karim Benzema: 7

Robert Lewandowski: 6

Raphinha: 6

Hristo Stoichkov: 6

Txiki Begiristain: 6

Vinicius Jr: 5

Frédéric Kanouté: 5

Antoine Griezmann: 4

Xavi Hernández: 4

José Marí Bakero: 4

Cristiano Ronaldo: 4

Aritz Aduriz: 4

Rodrygo: 4

