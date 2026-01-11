El Barcelona es nuevo campeón de la Supercopa de España 2026. El conjunto culé venció a su histórico rival, el Real Madrid, en la final que se disputó este domingo en Arabia Saudita. Allí, en el triunfo por 3-2 del equipo catalán, Lionel Messi estuvo presente.
LEGADO IMPRESIONANTE
Barcelona campeón: el récord de Messi en la Supercopa de España que nadie supera
El legado de Lionel Messi en el Barcelona sacude la Supercopa de España. La abismal distancia con el resto que lo mantiene como rey.
Presente, claro, simbólicamente. Leo descansa tras un cierre de temporada laureado con Inter Miami, luego de haberse consagrado con la MLS Cup, un torneo que a Las Garzas le faltaba en la vitrina. Mientras se prepara para un año en donde el Mundial 2026 lo espera con los brazos abiertos -él no ha confirmado todavía su participación-, Messi descansa.
Y, mientras descansa, ya en un Inter Miami que lo acompaña en sus últimos trotes como jugador profesional, sus tiempos en la elite del fútbol siguen sentándose a la mesa. Su legado ha sido tan enorme que, aun hoy en la actualidad, los coletazos de Lionel Messi siguen haciéndose sentir más que ningún otro. Su huella es imborrable; sus estadísticas, difíciles de superar.
Es así que Leo goza del récord de máximo goleador en la historia de la Supercopa de España. Fue, claro, durante su paso por Barcelona, un club del que nunca hubiera imaginado irse pero del que tuvo que hacer una migración forzosa en 2021.
En el encuentro de este domingo, los que acechan al argentino en la tabla de goleadores de la competencia española pudieron anotarse algunos tantos más a su cuenta personal. Pero todavía están lejos.
Lionel Messi, goleador histórico de la Supercopa de España con 14 gritos
En el triunfo 3-2 de los blaugranas vs. los merengues, los goles fueron: Raphina por duplicado y Lewandowski para Barcelona; Vinicius Jr. y Gonzalo García para Real Madrid. A pesar de mantenerse activos en esa lista de artilleros, ninguno está cerca de los 14 goles que ha anotado Lionel Messi en la Supercopa de España a lo largo de todas sus participaciones.
Fueron un total de 20 partidos jugados, en donde metió 14 goles y dio 6 asistencias. La Supercopa de España, además, la ganó 7 veces.
Supercopa de España: máximos goleadores de la historia, con Messi líder
- Lionel Messi: 14
- Raúl González: 7
- Karim Benzema: 7
- Robert Lewandowski: 6
- Raphinha: 6
- Hristo Stoichkov: 6
- Txiki Begiristain: 6
- Vinicius Jr: 5
- Frédéric Kanouté: 5
- Antoine Griezmann: 4
- Xavi Hernández: 4
- José Marí Bakero: 4
- Cristiano Ronaldo: 4
- Aritz Aduriz: 4
- Rodrygo: 4
