Desmentida: Tabaré Vázquez y José Mujica no tuvieron encuentros con Jeffrey Epstein

DESMENTIDATABAREVAZQUEZYJOSEMUJICANOTUVIERONENCUENTROSCONJEFFREYEPSTEINFOTO2 Tabaré Vázquez y José Mujica no tuvieron encuentros con Jeffrey Esptein, según una información que fue desmentida por la prensa uruguaya.

Black Hat lo deja afuera sin explicaciones

Ni Black Hat ni el abogado de Iozzo explicaron oficialmente la eliminación. Sin embargo, el hacker pidió “una investigación completa” y aseguró que no renunciará voluntariamente. Code Blue confirmó la salida pero argumentó que venía preparando cambios en su comité de revisión desde hace meses.

DESMENTIDATABAREVAZQUEZYJOSEMUJICANOTUVIERONENCUENTROSCONJEFFREYEPSTEINFOTO3 Tabaré Vázquez y José Mujica no tuvieron encuentros con Jeffrey Esptein, según una información que fue desmentida por la prensa uruguaya.

La mención a José María Aznar y la falsa información sobre José Mujica

Asimismo, en el archivo han surgido numerosos nombres de figuras públicas, pero esto no implica necesariamente que estén relacionadas con crímenes ni establece relaciones personales con Epstein. Un ejemplo ilustrativo es la difusión de archivos que mencionan al expresidente español José María Aznar, donde se registran recibos de pagos a su nombre, pero sin que eso pruebe que exista una relación cercana con Epstein ni actividad delictiva alguna.

En las últimas horas ha circulado la versión de que Mujica habría estado vinculado al propio Epstein, teoría alimentada por un correo electrónico en el que se lo menciona. Esta idea fue compartida por diversos usuarios de redes sociales, entre ellos el senador nacionalista Sebastián da Silva, que publicó una captura del documento.

DESMENTIDATABAREVAZQUEZYJOSEMUJICANOTUVIERONENCUENTROSCONJEFFREYEPSTEINFOTO4 Tabaré Vázquez y José Mujica no tuvieron encuentros con Jeffrey Esptein, según una información que fue desmentida por la prensa uruguaya.

La otra falsa información sobre Yamandú Orsi

Asimismo, esto fue replicado por un supuesto medio de comunicación denominado Gente del medio, que hace pocos días fue protagonista de la divulgación de otra desinformación en la que se atribuyó un video al presidente Yamandú Orsi.

El mensaje proviene de una cadena de correspondencia privada entre el pensador estadounidense Noam Chomsky y su familia. A comienzos de julio de 2017, Chomsky le envió un correo a su hija Diana en el que se mencionan cuestiones financieras de la familia. Al final del mensaje, el historiador señala que los días siguientes estaría en Uruguay para brindar conferencias y “varios eventos con Mujica”, para luego dirigirse a Brasil. En ningún pasaje del correo se menciona a Jeffrey Epstein ni se establece relación alguna entre él y Mujica.

De acuerdo a lo consignado entonces, Chomsky dio una conferencia en el salón Azul de la Intendencia de Montevideo el 17 de julio de ese año, evento organizado por la Fundación Liber Seregni y que contó además con la presencia de Mujica. Asimismo, el filósofo estadounidense participó en una serie de actividades relacionadas con la filmación de un documental sobre la vida del exmandatario.

A la par de esta desinformación también circuló la teoría de que entre los mencionados se encontraría el presidente Tabaré Vázquez, luego de que la cuenta de X @Elinformante_1, usuario que suele divulgar desinformación y mensajes de odio a personalidades de la cultura y la política, afirmara que el expresidente “aparece mencionado por Jeffrey Epstein”, con quien se habría encontrado en 2016.

No obstante, en los documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que pueden ser consultados por el público, no surgen resultados que arrojen el nombre de Vázquez. Por lo tanto, la publicación presenta la imagen de un pago realizado por Epstein al fallecido organizador de desfiles Roberto Giordano, pero no presenta más información que la relacionada con el argentino.

Más notas de Urgente24

España investigará a X, Meta y TikTok por abuso infantil generado con inteligencia artificial

China deja ver sus submarinos nucleares en construcción

Dramático: Donald Trump está expandiendo ICE a todo USA

La verdad atrás de los rituales satánicos en los Juegos Olímpicos es mucho peor

La Conjura de los Necios: Mileísmo ex PRO, Sergio Massa y Marco Lavagna

Curioso: Las petroleras vuelven a Libia pero antes alguien asesina al hijo de Gaddafi