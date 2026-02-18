Trabajo en jaque: 23 de 24 provincias sufren la baja de empresas privadas

Durante los últimos dos años, Neuquén acumuló un superávit de 159 empresas nuevas. Se trata de una variación positiva del 1,8%, un fenómeno local que se explica por la importante apuesta sobre los hidrocarburos.

De hecho, la apuesta oficial por el sector primario también se deja ver en el recorte que comprende desde noviembre de 2024 y noviembre de 2025. Durante ese año, la balanza fue positiva para la mencionada Neuquén y también para la provincia minera de San Juan, que acumuló un superávit anual de 51 compañías, aunque el total de los dos años siguió en negativo con una pérdida neta de 102 compañías.

En el resto de las provincias, la variación fue dispar aunque constante. Grandes centros de empleo privado como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA encabezaron el número de empresas cerradas, siendo el área que concentra el 72% de las fuentes privadas de empleo.

Según Politikón Chaco, las provincias que más sufrieron en términos porcentuales fueron las de La Rioja (12,6% de empresas cerradas), Catamarca (11,3%) y Chaco (10,5%). En términos absolutos, encabezaron las pérdidas Buenos Aires (5.428), Córdoba (3.884) y Santa Fe (2.309).

Casi todas las jurisdicciones más afectadas coinciden con el cordón de empleo privado asociado con procesos industriales. En otros casos, se trata de provincias con altos niveles de empleo público, como las del NOA.

