Trabajo en jaque: 23 de 24 provincias sufren la baja de empresas privadas

La generación de trabajo en Argentina se volvió un tema en la era de Javier Milei. Con la reforma laboral en debate parlamentario y una espiralización de cierres en la industria, la transformación del empleo y el modelo productivo nacional tomó el centro de la agenda del verano.
En ese orden, la consultora Politikón Chaco elaboró un estudio detallado sobre la cantidad de empresas privadas que habían perecido en los últimos dos años, tomando noviembre del 2023 como punto de partida y haciendo un corte en noviembre del 2025. El informe comprendió a todos aquellos empleadores que mantuvieron al menos un trabajador registrado bajo el Sistema de Riesgos del Trabajo durante el período señalado.
El retroceso en términos de fuentes privadas de trabajo tuvo impacto en al menos 23 provincias que sufrieron una balanza empresarial negativa durante el periodo de estudio. Se trata de la diferencia entre compañías creadas y cerradas, que en casi todos los casos sumó deterioro.
El trabajo y el modelo primario
Respecto a esto último, el estudio reveló que sólo una provincia logró acumular mayor cantidad de empresas de las que perdió en los últimos dos años. Se trata de Neuquén, jurisdicción que ostenta los principales proyectos petroleros del país con foco en Vaca Muerta, y que explica buena parte de la realidad laboral hacia la que se orientó el país.
Durante los últimos dos años, Neuquén acumuló un superávit de 159 empresas nuevas. Se trata de una variación positiva del 1,8%, un fenómeno local que se explica por la importante apuesta sobre los hidrocarburos.
De hecho, la apuesta oficial por el sector primario también se deja ver en el recorte que comprende desde noviembre de 2024 y noviembre de 2025. Durante ese año, la balanza fue positiva para la mencionada Neuquén y también para la provincia minera de San Juan, que acumuló un superávit anual de 51 compañías, aunque el total de los dos años siguió en negativo con una pérdida neta de 102 compañías.
En el resto de las provincias, la variación fue dispar aunque constante. Grandes centros de empleo privado como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA encabezaron el número de empresas cerradas, siendo el área que concentra el 72% de las fuentes privadas de empleo.
El podio
Según Politikón Chaco, las provincias que más sufrieron en términos porcentuales fueron las de La Rioja (12,6% de empresas cerradas), Catamarca (11,3%) y Chaco (10,5%). En términos absolutos, encabezaron las pérdidas Buenos Aires (5.428), Córdoba (3.884) y Santa Fe (2.309).
Casi todas las jurisdicciones más afectadas coinciden con el cordón de empleo privado asociado con procesos industriales. En otros casos, se trata de provincias con altos niveles de empleo público, como las del NOA.
