Racing Club en shock por la última noticia que recibió Gustavo Costas

En este contexto, el periodista especializado en mercado de pases Germán García Grova aseguró: “Santos se baja de la operación por Marco Di Césare. Ante la nueva cotización por parte de Racing, el club brasileño comienza a evaluar otras alternativas para la zaga central”.

Es decir, cuando todo hacía suponer que Costas perdería a otro futbolista clave, finalmente podrá seguir contando con él en su plantel.

image

Racing ante un partido clave vs Boca

El comienzo de 2026 fue muy negativo para Racing Club: perdió los tres primeros partidos del Torneo Apertura de la Liga Profesional y llegó a ubicarse en el último puesto de la tabla anual.

Sin embargo, en los dos encuentros más recientes, el equipo dirigido por Gustavo Costas mostró una mejor versión y logró imponerse ante Argentinos Juniors y Banfield, en este último caso con un rendimiento claramente superior en el segundo tiempo.

El próximo viernes 20 de febrero, el conjunto de Avellaneda afrontará un duelo clave que podría marcar buena parte de sus aspiraciones para la temporada.

Visitará a Boca Juniors en La Bombonera, un estadio que históricamente le resultó adverso, aunque en el último tiempo consiguió resultados más favorables.

Sin ir más lejos, Racing eliminó al Xeneize en ese escenario en las semifinales del Torneo Clausura 2025, gracias a un gol de Maravilla Martínez.

Boca Juniors llega al encuentro en un momento de dudas, mientras que el equipo dirigido por Gustavo Costas atraviesa una racha positiva y tiene la oportunidad de profundizar las incertidumbres en el conjunto de Claudio Úbeda.

Todo indica que Costas repetiría una formación similar a la que venció a Banfield, con la posible inclusión de Bruno Zuculini en lugar de Baltasar Rodríguez como principal variante.

