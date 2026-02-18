Racing Club de Gustavo Costas acumula dos victorias consecutivas en el Torneo Apertura de la Liga Profesional y buscará extender la racha cuando visite a Boca Juniors en La Bombonera el próximo viernes 20 de febrero desde las 20 horas.
Racing Club en shock por la última noticia que recibió Gustavo Costas
El conjunto de Avellaneda, que había comenzado el 2026 con resultados adversos, recibió en las últimas horas una noticia importante de cara a lo que viene, la cual generó un fuerte impacto en el entorno académico.
La noticia que recibió Gustavo Costas
Todo hacía indicar que Gustavo Costas iba a perder a otro titular de Racing Club.
Así como se marchó Juan Nardoni, Marco Di Césare tenía encaminada su continuidad en el Santos FC.
La operación parecía avanzada hasta que la Academia fijó una cifra de 6,5 millones de dólares por el defensor. El club brasileño estaba dispuesto a abonar ese monto, pero la diferencia surgió en la forma de pago: Racing pretendía recibir una parte importante del dinero al momento de la firma, mientras que el Peixe buscaba abonarlo en cuotas.
En este contexto, el periodista especializado en mercado de pases Germán García Grova aseguró: “Santos se baja de la operación por Marco Di Césare. Ante la nueva cotización por parte de Racing, el club brasileño comienza a evaluar otras alternativas para la zaga central”.
Es decir, cuando todo hacía suponer que Costas perdería a otro futbolista clave, finalmente podrá seguir contando con él en su plantel.
Racing ante un partido clave vs Boca
El comienzo de 2026 fue muy negativo para Racing Club: perdió los tres primeros partidos del Torneo Apertura de la Liga Profesional y llegó a ubicarse en el último puesto de la tabla anual.
Sin embargo, en los dos encuentros más recientes, el equipo dirigido por Gustavo Costas mostró una mejor versión y logró imponerse ante Argentinos Juniors y Banfield, en este último caso con un rendimiento claramente superior en el segundo tiempo.
El próximo viernes 20 de febrero, el conjunto de Avellaneda afrontará un duelo clave que podría marcar buena parte de sus aspiraciones para la temporada.
Visitará a Boca Juniors en La Bombonera, un estadio que históricamente le resultó adverso, aunque en el último tiempo consiguió resultados más favorables.
Sin ir más lejos, Racing eliminó al Xeneize en ese escenario en las semifinales del Torneo Clausura 2025, gracias a un gol de Maravilla Martínez.
Boca Juniors llega al encuentro en un momento de dudas, mientras que el equipo dirigido por Gustavo Costas atraviesa una racha positiva y tiene la oportunidad de profundizar las incertidumbres en el conjunto de Claudio Úbeda.
Todo indica que Costas repetiría una formación similar a la que venció a Banfield, con la posible inclusión de Bruno Zuculini en lugar de Baltasar Rodríguez como principal variante.
