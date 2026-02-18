Javier Milei ante un combo explosivo: Cierre industrial histórico, inflación y tensión legislativa

En la antesala del debate legislativo por la Reforma laboral que impulsa Javier Milei , el mercado de trabajo argentino se reorganiza sobre una base cada vez más frágil. Mientras el Gobierno exhibe indicadores macroeconómicos como señales de orden, estabilidad o superávit, el mundo del trabajo absorbe el costo del ajuste.

Y lo hace en forma de cierres, despidos, suspensiones, informalidad y disciplinamiento sindical. Sin ir más lejos, este miércoles FATE anunció su cierre definitivo de su planta en San Fernando y el cese de la producción nacional de neumáticos tras más de 80 años de actividad, con el despido de unos 920 empleados.

El feriado de carnaval no trajo alegría. La semana comenzó caldeada con la Modernización Laboral en el centro de la polémica: el punto que más ruido generó fue el que reduce el pago de salarios hasta el 50% a los trabajadores que estén de baja por accidente o enfermedad.

Se trata del artículo 44 que se introdujo a última hora en el texto definitivo y ha encallado de forma sorpresiva el proyecto cuando parecía encaminado a convertirse en ley esta semana en la Cámara de Diputados, luego de haber recibido media sanción en el Senado. Ante el malestar mostrado por los aliados, el Gobierno argentino anunció que lo modificaría y después aceptó eliminarlo.

Desde La Libertad Avanza buscan evitar el efecto contagio en medio de un incipiente clima social adverso que, antes de las críticas de la oposición acuerdista al artículo 44, resultó en una convocatoria al paro general de la CGT.

A partir de las 14, la reforma de Milei se tratará en comisión en Diputados y el jueves, si hay quórum, llegará al recinto para buscar la otra media sanción.

Con todo, en el oficialismo saben que se vienen 48 horas agitadas dentro y fuera del Congreso.

Live Blog Post Jorge Sola: "Vamos a anunciar el paro nacional por 24 horas" "No hay libertad posible sin justicia social", remarcó el secretario general de la CGT. En ese sentido reclamó "un diálogo constructivo". Embed - EN VIVO | CGT – CONFERENCIA DE PRENSA DE LA CGT POR LA REFORMA LABORAL VER +

Live Blog Post La CGT en contra de la Reforma: "Es inconstitucional" Casi media hora más tarde de lo pactada, Jorge Sola, secretario general de la CGT, inició la conferencia de prensa de la central obrera para brindar detalles del paro nacional pactado contra la Reforma Laboral. "Tenemos una situación sociolaboral complicada", remarcó en referencia a lo ocurrido recientemente con Fate. En ese sentido, agregó: "Cada día se pierden 400 puestos laborales formales". Posterior a ello, aseguró que "Las familias no llegan a fin de mes" debido a que "hace 8 meses que la inflación no para de crecer". Con respecto a la iniciativa impulsada por el Gobierno, se mostró en desacuerdo sosteniendo que "La modernización no implica perder derechos" y subrayó: "Hay que discutir cada convenio de trabajo". VER +

Live Blog Post Diputado santafesino apuntó contra la Modernización Laboral: "Es el regreso al siglo XV" El diputado santafesino del Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade, se pronunció luego de la aprobación en la Cámara de Senadores del Congreso Nacional del proyecto de 'modernización laboral'. Para el legislador dicha iniciativa del gobierno de Javier Milei “es el regreso al siglo quince”. En ese sentido, explicó que en dicho siglo fue “cuando en el idioma español aparece la palabra salario, suma que se daba a los soldados para que compraran sal, según el diccionario etimológico de Joan Corominas”. De acuerdo a la ley votada por el Senado de la Nación, “los salarios deben ser pagados en dinero, sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos, el regreso a la sal del siglo quince”, ironizó el diputado del FAS. VER +

Live Blog Post La crisis del bolsillo Luego del dato de 2,9% en enero y la vuelta atrás sobre la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el rubro de los alimentos y bebidas volvió a registrar subas durante las dos primeras semanas de febrero, lo que presionaría a la inflación del segundo mes del año, según distintas consultoras privadas. Para EcoGo, la inflación de los alimentos ronda entre 2,6% y 2,8%. En la primera semana de febrero, la consultora ponderó una variación de 2,6% en los alimentos dentro del hogar (+0,7), mientras que los que se consumen fuera del hogar se sitúan en 2,4%, promediando entre ambos 2,4%. Teniendo en cuenta la segunda semana del mes, ese índice se aceleró a 2,8%: dentro del hogar marcaron 2,9% (+0,9%) y fuera del hogar 2,1%, equilibrando una inflación de 2,8% para el rubro. Econviews arrojó una suba inferior, con 0,6% para la segunda semana. Entre ellos destacan la suba de la carne (+2,3%) y la baja de las verduras (–0,5%). Para las cuatro semanas, la consultora estima un aumento de 2,2% en el rubro. Tras haber ponderado un alza de 2,5% en la primera semana (1,6% mensual), la medición de LCG se disminuyó a 1% para la segunda semana (2,4% mensual). VER +

Live Blog Post Redes de U24: El billete más grande que no alcanza ni para 1kg de carne Debate en las redes de Urgente24 acerca del billete de $20.000: El que alguna vez simbolizó poder de compra. El que debía “simplificar” las transacciones. Hoy, en la mayoría de las carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, no alcanza para comprar un kilo de carne. Un kilo de asado, vacío o nalga supera ampliamente su valor. El papel crece, el poder adquisitivo se achica. La inflación convierte al billete más alto en cambio chico. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/twitter/status/2024109080638288349&partner=&hide_thread=false Es el de mayor denominación de la República Argentina.El que alguna vez simbolizó poder de compra.El que debía “simplificar” las transacciones.Hoy, en la mayoría de las carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, no alcanza para comprar un kilo de carne.Un kilo de… pic.twitter.com/nOJxUE3K8Q — Urgente24.com (@U24noticias) February 18, 2026 VER +

Live Blog Post Escala el malestar en San Fernando: Trabajadores rompen el alambre para ingresar Alrededor de 10 empleados forcejean el alambre de la planta ubicada en San Fernando a raíz del cierre definitivo de FATE. En paralelo, la policía continúa adentro. Uno de ellos dialogó con la prensa y fue consultado sobre si pasarán la noche en el lugar: "Vamos a quedar lo que haya que pasar hasta que esto se revierta". VER +

Live Blog Post Era Javier Milei: Trabajo privado en retroceso La generación de trabajo en Argentina se volvió un tema en la era de Javier Milei. Con la reforma laboral en debate parlamentario y una espiralización de cierres en la industria, la transformación del empleo y el modelo productivo nacional tomó el centro de la agenda del verano. En ese orden, la consultora Politikón Chaco elaboró un estudio detallado sobre la cantidad de empresas privadas que habían perecido en los últimos dos años, tomando noviembre del 2023 como punto de partida y haciendo un corte en noviembre del 2025. El informe comprendió a todos aquellos empleadores que mantuvieron al menos un trabajador registrado bajo el Sistema de Riesgos del Trabajo durante el período señalado. VER NOTA VER +

Live Blog Post El Gobierno llamó a FATE y SUTNA a una audiencia conciliatoria El Gobierno nacional convocó a la empresa Fate y al gremio SUTNA a una audiencia conciliatoria tras el cierre de la planta en San Fernando que implica 920 despidos. La audiencia será a las 12:30 de manera virtual. VER NOTA VER +

Live Blog Post Plano internacional: Culminó la segunda jornada de negociaciones trilaterales en Ginebra La segunda ronda de negociaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos concluyó este miércoles en Ginebra al cabo de dos horas, según lo reveló el negociador ruso Vladimir Mendkinski. En ella, se abordaron cuestiones militares, humanitarias y territoriales, siendo este último la "manzana de la discordia" que estaría retrasando el alto al fuego. Esta segunda jornada de diálogos de paz en Ginebra, mediada por Estados Unidos, intenta poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el cual le ha costado a Rusia casi 300.000 millones de dólares, 150.000 vidas pérdidas y 10 millones de desplazados. Por su parte, del lado de Ucrania, han muerto más de 420.000 civiles y soldados, y se estima que el costo total de la guerra podría haber superado los 420.000 millones de dólares, una gran parte de los cuales han sido fondos destinados a Kiev por parte de UE, la OTAN y Washington. VER NOTA VER +

Live Blog Post Eduardo Belliboni: "Es el inicio de un desastre social" A raíz de la crisis en Fate, el dirigente del Polo Obrero remarcó: "Hay que defender el trabajo en Argentina". Por su parte, Gabriel Solano, hizo lo propio. "El Gobierno es muy mentiroso", aseguró bajo argumento de que "Cerraron 22.000 empresas en Argentina". En ese sentido, explicó que "Las condiciones de mercado no las fijan los trabajadores". "Los burócratas se entregan por un plato de lentejas", agregó en diálogo con LN+. VER +

Live Blog Post Mientras la Argentina se incendia, Javier Milei viaja a Estados Unidos El Presidente iniciará este miércoles su viaje número 14 a Estados Unidos, donde se reunirá con Donald Trump y otros mandatarios en el marco de la inauguración oficial del Consejo para la Paz, creado por el magnate republicano a comienzos de año con el fin de profundizar las acciones pacifistas en todo el mundo, y sobre todo en la Franja de Gaza. El regreso del Jefe de Estado está previsto para el próximo viernes, antes de que en marzo visite Chile para la asunción del derechista Antonio Kast, quien reemplazará en el gobierno del país vecino al socialista Gabriel Boric, Milei volverá a visitar suelo norteamericano, para continuar potenciando lazos con la administración de Trump. La agenda presidencial internacional sufrió modificaciones luego de que el mandatario estadounidense invitara a su par argentino al evento que se llevará a cabo este 19 de febrero, e implicará el comienzo del "Board of Peace". El pasado 8 de febrero, Milei suspendió su participación presencial en la Gala de Prosperidad Hispana que tuvo lugar en el complejo en Mar-a-Lago, Miami, para priorizar su agenda local. VER +

Live Blog Post Enfermedades no laborales, la mayor causa de ausentismo en el país Mientras el Congreso discute cuánto cubre del salario una empresa durante la enfermedad de su trabajador -sea laborable o inculpable- el ausentismo por enfermedad afecta a casi el 60% de los empleadores privados en el país. El hecho supone un desafío a la productividad, que define la competencia económica presente, en especial si se expone a las empresas locales al desafío de mejorar ofertas importadas en el mercado interno o acceder con éxito a mercados internacionales. “El ausentismo laboral deteriora la productividad y genera costos improductivos. Por eso es pertinente sustituir el arcaico mecanismo actual de cobertura de las enfermedades no laborales. Sin embargo, en lugar de la polémica y deficiente reforma aprobada en el Senado es recomendable adoptar buenas prácticas internacionales”, sostiene el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). VER +

Live Blog Post Se vienen horas agitadas dentro y fuera del Congreso Con todo, en el oficialismo saben que se vienen 48 horas agitadas dentro y fuera del Congreso. La postura alineada del PRO, el MID y los peronistas díscolos, no así la UCR afín a Javier Milei, desembocó en una decisión veloz de los alfiles presidenciales, que dejaron trascender mediáticamente la decisión de dar de baja el artículo 44. Desde ese ala de la oposición respaldan el resto del proyecto. Pero los cuestionamientos desde el sindicalismo crecieron en las últimas horas. Así como la CGT llamó a la huelga general sin movilización, desde otros frentes sindicales, agrupaciones y partidos políticos convocaron a marchar el próximo jueves 19. VER +

Live Blog Post Es oficial: El Gobierno prorrogó las sesiones extraordinarias e incorporó el financiamiento universitario Mediante el Decreto 103/2026, difundido este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso, extendiendo el período legislativo hasta el 28 de febrero. La medida también contempla la incorporación del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. De acuerdo con lo expresado en el texto oficial, la decisión busca evitar la caída de los dictámenes y se enmarca en la estrategia de equilibrio fiscal que impulsa el Ejecutivo, cuyo eje es el superávit. VER +

Live Blog Post Miércoles caliente: Protesta y tensión en Fate Luego de que en las últimas horas Fate anunciara el cierre definitivo de su fábrica de neumáticos ubicada en San Fernando, que contaba con más de 900 empleados, los trabajadores protestan dentro y fuera del establecimiento. En ese contexto, se generaron disturbios y la policía detuvo a Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino), en el marco de un fuerte operativo de seguridad. Según se conoció, la aprehensión del gremialista se dio en medio de un intento por tomar la fábrica junto a otras 14 personas, quienes se subieron al techo del establecimiento. Además, los efectivos de la Bonaerense dispararon balas de goma. VER +

Live Blog Post En el medio, más aumentos Finalmente, la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Economía ejecutó el aumento de boleto de transporte automotor urbano y suburbano de jurisdicción nacional con efecto en los colectivos que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores. El incremento quedó desdoblado en dos cuotas, siendo la primera aplicada a partir de hoy (18/2). Según el nuevo cuadro tarifario, los nuevos valores podrán fluctuar según el nivel de asistencia al que pueda acceder el usuario. A partir de la publicación en el Boletín Oficial, los costos quedaron fijados en un piso que va de 650 a 1.033 pesos, y un techo que puede llegar desde 891,16 a 1.416,94 pesos. VER NOTA VER +

Live Blog Post Paro a la vista, y descuento también Las tensiones estarán tanto dentro como fuera del Congreso. En Diputados, la Libertad Avanza quiere hoy conseguir dictamen para tratar mañana la reforma laboral en el recinto. De darse este panorama, la CGT llevará a cabo un paro nacional que tendrá la adhesión de los gremios estatales. Ante eso, el gobierno libertario avisó que le descontará el día a los empleados que no acudan a su lugar de trabajo o que no cumplan funciones esa jornada. Se trata de una medida que el Gobierno de Milei adoptó en los anteriores paros nacionales convocados por la central obrera. La diferencia que habrá respecto de la tercera y última movilización convocada en abril de 2025 es que esta vez no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis. En simultáneo, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, informó que endurecerá los controles en la marcha sindical hasta ahora prevista para mañana. La CGT convocó a un paro general, pero sin movilización. En cambio, sí lo harán las organizaciones de izquierda, los piqueteros, los gremios enrolados en el Frente de Sindicatos Unidos, integrado, entre otros, por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), junto a las dos CTA y organizaciones populares, como la CCC. VER +

Live Blog Post 48 horas sin buques por Reforma Laboral Miércoles 18 7 jueves 19 de paro total en todos los puertos del país por 48 horas contra la Reforma Laboral que, de prosperar, habilitará una jornada diaria de 12 horas, eliminará el pago de horas extra y fraccionará las vacaciones. Los 9 gremios de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) tomaron una decisión inédita: cuando ocurren estos conflictos de huelga general, se impide -por cortesía naval- que involucre a los cruceros. Tampoco alcanza a los buques de la Armada Argentina que necesiten ayuda (por ejemplo, a la fragata Libertad si está entrando o saliendo de un puerto y necesita asistencia). VER NOTA VER +

Live Blog Post Huelga general: Sólo falta que UTA concrete su promesa Comercio, por afiliados y por locales involucrados, es decisivo para cualquier paro general en la Argentina. Y UTA otro tanto porque la mayoría de los trabajadores utiliza el autotransporte para trasladarse. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) expresó su más enérgico rechazo al proyecto de ley que pretende reducir las licencias médicas al 75% y al 50% del salario. En tanto, ¿UTA adhiere o no a la huelga general contra la Reforma Laboral? Todo indica que sí pero que efectivamente suceda depende buena parte del éxito de la medida de fuerza. VER NOTA VER +

Live Blog Post El fin de FATE “FATE comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”, informaron desde la compañía este miércoles (18/2) y, entre las causas, mencionaron "los cambios en las condiciones de mercado". En el comunicado firmado por el directorio, la empresa recordó que "a lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad. Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”. VER NOTA VER +

Live Blog Post Operación Salvemos el 44 Patricia Bullrich es senadora nacional CABA / LLA con ambiciones políticas 2027 y utilizó la aprobación de la Reforma Laboral para difundir un video que incomodó a la Casa Rosada por el protagonismo que se autoadjudicó. No faltaron quienes sospecharon de un proyecto personal propio. Sin embargo, en el capítulo siguiente, ese texto de Reforma Laboral fue destrozado por la torpe redacción de su imprevisto artículo 44 acerca de licencias laborales por enfermedad y cómo se pagan (o no se pagan) los jornales ausentes. En la quiniela, el número 44 significa 'la cárcel'. Cuidado con eso. VER NOTA VER +

