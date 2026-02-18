Transporte gatilló un nuevo aumento de tarifas para colectivos en CABA

Por otra parte, la resolución aseguró la continuidad de distintos beneficios sociales generalmente ejecutados mediante el sistema SUBE. Uno de ellos es la Tarifa Social, que aplica un recorte del 55% sobre el precio final del boleto y está destinado a beneficiarios de AUH y otros programas.

Otra continuidad asegurada fue la de los descuentos en base a combinaciones de servicios. Esto aplica sobre pasajeros que realizan varios viajes de conexión, abaratando costos en tramos más largos.

paradas-colectivos-constitucion.jpeg Se aproxima un nuevo paro de transporte por disposición de la CGT.

Qué pasa en las provincias

Mientras tanto, en el resto de los principales centros urbanos del país, las tarifas superan ampliamente el esquema nacional. En algunos casos, los costos son afrontados plenamente por los usuarios fruto de la caída de la asistencia incluso a nivel local.

En el caso de Córdoba, la tarifa básica y sin beneficios locales vigentes es de 1.885 pesos, Santa Fe y Rosario 1.580 pesos, San Miguel de Tucumán 1.250 pesos, Salta 1.150 pesos y Bariloche 1.534 para residentes.

Más noticias en Urgente24:

La cárcel: Ascenso, gloria y derrumbe de Patricia Bullrich

River 1-0 C. de Bolívar: el solo de Juanfer Quintero y su penal fueron un desahogo

Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran

Comercio va por el paro general, UTA en horas decisivas también adhiere