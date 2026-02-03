Pésimo debut del nuevo secretario de Transporte: No puede evitar el paro de trenes

"Nos parece poco. Creemos que la inflación va a ser del 3%. La inflación del INdEC es una mentira, por eso se fue el director", dijo en alusión a la renunció de Marco Lavagna a la conducción del instituto estadístico.

Ante el fracaso de la negociación, que condujo el flamante secretario de Transporte, Fernando Herrmann, no se descarta que el Gobierne dicte la concialición obligatoria que fuerce la suspensión de la medida de fuerza.

Es que el paro en las líneas de trenes generará un gran transtorno en la movilidad de las personas para ir a trabajar o cumplir con otras obligaciones. La falta de la opción ferroviaria provocará además un cuello de botella en el servicio de colectivos, con saturaciones y demoras.

En cuanto a la posibilidad de la conciliació, Maturano admitiió que "sstá dentro de las facultades del Gobierno" y en esa línea adelantó que de dictarse, el gremio lo respetará. "Esperamos lo que dicte, dentro de la ley nosotros vamos a acatar lo que nos digan”, dijo.-

Luego, el secretario general del gremio planteó que “en lo que va del año, el conductor del tren perdió un 15% y desde que asumió este gobierno, el personal ferroviario perdió un 65%.

“La paciencia tiene un límite, y el límite se ve en que venimos pidiendo reuniones y audiencias para recomponer el salario de un conductor de un tren”, sentenció.

Hasta ahora el paro del jueves se mantiene, por lo que no habrá servicios en las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas (Líneas: Belgrano, Urquiza y San Martín); Metrovías S.A. y Ferrovías SAC”, indicaron desde La Fraternidad.