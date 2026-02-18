Santiago del Estero lidera días de clase y asistencia escolar

Con la actualización, el piso salarial provincial se eleva a $1.130.000 para toda la administración pública y hasta 2 cargos en el sector docente.

El incremento comenzará a regir desde febrero y representa un esfuerzo presupuestario en un contexto marcado por la caída de la recaudación nacional y el impacto en la coparticipación.

Además del aumento salarial, la Administración santiagueña confirmó que continuará en 2026 el esquema de bonos extraordinarios que se otorgaron en 2025:

Bono de inicio del ciclo lectivo.

Bono del Día del Trabajador.

Bono “Aguinaldo” (en 2 cuotas).

Bono de fin de año (en 3 cuotas).

El 1er. bono, previo al inicio de clases, será abonado el viernes 20/02 por un monto de $250.000, sin descuentos. Los empleados municipales podrán percibirlo el mismo día, previa adhesión de intendencias y comisiones municipales.

El paquete de medidas también incorpora un incremento de la ayuda escolar por hijo a $280.000, que se pagará desde el 10/03.

Y la actualización de contratos de locación de servicios:

$910.000 para no profesionales.

$1.010.000 para profesionales.

Días de escolaridad

Fernanda Arnaud en El Observador Argentina acerca del trabajo 'Calendarios Escolares 2026: Horas de clases y Planificación provincial del año escolar', elaborado por Gustavo Zorzoli, educador y exrector del Colegio Nacional Buenos Aires, María Sol Alzú y Tomás Besada:

"Más de 718.000 alumnos de primaria no alcanzarán en 2026 el mínimo anual de 760 horas reloj de clases fijado por el Consejo Federal de Educación (CFE), según un informe de Argentinos por la Educación. La estimación, basada en los calendarios escolares oficiales y en la duración prevista de la jornada simple, indicó que el problema se concentrará en 7 provincias:

Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, San Juan, Río Negro, Buenos Aires y Chubut.

(...) 23 jurisdicciones cumplirán el piso legal de 180 días en 2026, mientras que Catamarca quedará por debajo con 178 días planificados al descontar jornadas institucionales.

(...) En cuanto al objetivo de 190 días, solo 3 provincias lo alcanzarán:

Santiago del Estero con 192 días,

San Luis con 191 y

Mendoza con 190.

El resultado indica que el 15% de la matrícula primaria, equivalente a 718.712 alumnos, no llegará al mínimo de 760 horas en 2026.

El incumplimiento presenta fuertes diferencias entre provincias.

En Santa Cruz quedará por debajo el 91% de los alumnos considerados;

en La Rioja el 87%; y

en Tucumán el 72%.

También se ubican bajo el umbral San Juan con 51%,

Río Negro con 49%,

Buenos Aires con 25% y

Chubut con 20%.

(...) Martín Nistal, coordinador de Investigación de Argentinos por la Educación: "La normativa fija 760 horas anuales, equivalentes a 190 días con jornadas de 4 horas. Si hay muchas escuelas con jornada simple de 4 horas, una parte de los alumnos queda por debajo del mínimo aunque el calendario sea el mismo para toda la provincia".

En 7 jurisdicciones esa situación alcanza a 718.712 estudiantes.

--------------

