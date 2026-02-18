Banco Santander: "90% de las transacciones ya se realizan de manera digital"

Tener que invertir mucho en tecnología (tanto hardware como software) para no perder clientes.

(tanto hardware como software) para no perder clientes. Reorganizar su extensión territorial física porque hay puntos de atención que se vuelven no necesarios y hasta deficitarios.

porque hay puntos de atención que se vuelven no necesarios y hasta deficitarios. Adaptar los equipos de trabajo a la realidad: menos presencia de clientes en forma física impone menor cantidad de empleados para esa atención.

Lo que se puede debatir, en todo caso, es

la condicionalidad de la reorganización,

las prioridades del plan de despidos,

quiénes pueden ser reciclados a otras tareas y quiénes no, etc.

Banco Santander

Según el banco, la app Santander se posiciona entre las aplicaciones financieras más valoradas del mercado, mientras que la concurrencia a sucursales viene cayendo 30% año a año.

Este comportamiento provoca una inversión de US$ 230 millones para 2026, que respalde su innovación y tecnología a la app, "para que el banco esté disponible en el celular de cada cliente, combinando disponibilidad digital 24/7 con atención humana especializada cuando realmente agrega valor".

En una explicación enviada a Urgente24 se agregó:

"Los clientes podrán seguir operando de varias maneras, incluso con más flexibilidad que hoy. Por un lado, a través de la app Santander, que permite hacer prácticamente todas las gestiones de forma digital, sin filas y en cualquier momento del día.

Además, Santander cuenta desde hace años con corresponsalías, que son puntos físicos de atención con los que el banco tiene acuerdos comerciales y donde se pueden realizar cobros, pagos y las principales operaciones que hoy se hacen por ventanilla.

Santander reafirma su visión de largo plazo: construir una banca más cercana por disponibilidad, simplicidad y valor. Un banco preparado para acompañar cómo los argentinos viven, trabajan y gestionan sus finanzas hoy."

