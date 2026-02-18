Gonzalo Martínez, delegado gremial de Banco Santander, mencionó la reorganización laboral en curso en la organización bancaria: un plan de cierre de más de 30 sucursales en todo el país, que impacta en más de 500 trabajadores. La inteligencia artificial y otras formas de automatización de procesos, además del acceso telefónico a todas las operaciones bancarias, tiene consecuencias.
CAMBIO DE ÉPOCA EN EL NEGOCIO
Banco Santander: "90% de las transacciones ya se realizan de manera digital"
La digitalización impone cambios en la organización laboral: es una realidad hoy en las noticias por el caso Banco Santander.
Entonces, es importante conocer también la opinión del empleador:
"Estamos evolucionando nuestro modelo de atención para acompañar cómo hoy las personas se vinculan con la banca: actualmente, el 90% de las transacciones se realizan de manera digital."
En definitiva, tal como sucede en muchas latitudes y casi todas las organizaciones bancarias, el público prefiere realizar sus transacciones y consultas en forma digital. El éxito de las billeteras digitales lo demuestra.
Los clientes eligen no ir, en lo posible, en forma física al banco. Esto provoca varias repercusiones:
- Tener que invertir mucho en tecnología (tanto hardware como software) para no perder clientes.
- Reorganizar su extensión territorial física porque hay puntos de atención que se vuelven no necesarios y hasta deficitarios.
- Adaptar los equipos de trabajo a la realidad: menos presencia de clientes en forma física impone menor cantidad de empleados para esa atención.
Lo que se puede debatir, en todo caso, es
- la condicionalidad de la reorganización,
- las prioridades del plan de despidos,
- quiénes pueden ser reciclados a otras tareas y quiénes no, etc.
Banco Santander
Según el banco, la app Santander se posiciona entre las aplicaciones financieras más valoradas del mercado, mientras que la concurrencia a sucursales viene cayendo 30% año a año.
Este comportamiento provoca una inversión de US$ 230 millones para 2026, que respalde su innovación y tecnología a la app, "para que el banco esté disponible en el celular de cada cliente, combinando disponibilidad digital 24/7 con atención humana especializada cuando realmente agrega valor".
En una explicación enviada a Urgente24 se agregó:
"Los clientes podrán seguir operando de varias maneras, incluso con más flexibilidad que hoy. Por un lado, a través de la app Santander, que permite hacer prácticamente todas las gestiones de forma digital, sin filas y en cualquier momento del día.
Además, Santander cuenta desde hace años con corresponsalías, que son puntos físicos de atención con los que el banco tiene acuerdos comerciales y donde se pueden realizar cobros, pagos y las principales operaciones que hoy se hacen por ventanilla.
Santander reafirma su visión de largo plazo: construir una banca más cercana por disponibilidad, simplicidad y valor. Un banco preparado para acompañar cómo los argentinos viven, trabajan y gestionan sus finanzas hoy."
