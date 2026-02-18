Insólito River Plate: Festejó que le ganó 1 a 0 a Ciudad de Bolívar a los 86' y de penal

River tenía que ganar. Y ganó. Las victorias siempre son combustible necesario para seguir trabajando y mejorar, pero el partido que hizo esta noche volvió a dejar muchísimas preocupaciones. Sobre todo en la fase de ataque, que fue la que predominó ante un Bolívar que se replegó y apostó a los contragolpes.

Ahí fue cuando apareció Juanfer Quintero con su solo. Como si fuese el único instrumento afinado de la orquesta, se cargó el equipo al hombro y propuso, propuso y propuso. Buscó, intentó conectar con su compañeros, corrió. Pero no tenía partenaires; parecía que solo Montiel se contagiaba del compromiso y por momentos Cachete fue el mejor socio que tuvo en ataque.

Un ataque pobre, escueto. Al equipo de Marcelo Gallardo -un DT, hoy, en la cuerda floja- se le vieron todas las costuras, con intérpretes desconectados e incapaces de entender ni lo que proponía Quintero ni lo que Gallardo esperaba de ellos.

Si a ese panorama se le sumaba el bloque cerrado y la intensidad para marcar de Ciudad de Bolívar, entonces está claro por qué el equipo del Ascenso se mantuvo en partido hasta el final.

No fue sino hasta el minuto 87', que Juanfer Quintero cambió el penal por gol. Instantes antes, el juvenil Freitas -que había ingresado hacía poco-, hizo una buena jugada y fue derribado dentro del área.

"A veces nos peca la ansiedad"

Tras el encuentro, Juanfer Quintero declaró: "Sabemos lo que pasa en estos partidos. Tuvimos muchas situaciones en el primer tiempo. La mayor parte de la pelota la tuvimos, las situaciones las creamos. Nos lo merecíamos por lo que hicimos en el campo".

Luego, sobre el mal momento de River y el nivel de sus compañeros, dijo: "No todos asumimos el duelo de la misma forma, todos tenemos cualidades diferentes. Lo más importante es que River gane. A veces nos peca la ansiedad".

Lucas Martínez Quarta, por su parte, sostuvo: "No era un partido fácil porque todos sabemos cómo es la Copa Argentina, cómo te salen a jugar. Sabemos que quizás estamos en dificultad, nos cuesta un poco encontrar el gol y no nos escondemos, nos hacemos cargo de eso. Somos los primeros responsables y los primeros que queremos ganar y darle una alegría a la gente".

"No tenemos que buscar jugar como jugábamos aquellos tiempos -en su etapa anterior-, porque esos jugadores no están más. Hay que hacer nuestra historia, queremos mejorar y queremos ganar, queremos darle una alegría a la gente".

Sobre las críticas, tanto hacia el equipo como hacia el entrenador, expresó: "Hay que abstraerse de todo ese ruido y nosotros estar tranquilo porque tenemos un gran plantel. Acá somos todos responsables, los jugadores primero. Estamos trabajando para poder salir de este momento".

Qué se le viene a River por Copa Argentina

El Millonario tendrá una llave dura por delante. En los 16avos enfrentará a un débil Aldosivi -que le ganó su partido por 3-0 a San Miguel-, pero después se medirá contra alguno de los dos animadores del Torneo Apertura 2026: Tigre o Independiente Rivadavia.