urgente24
en vivo JUEGAN LOS 16VOS DE FINAL

Champions League: Benfica 0-1 Real Madrid, el "Merengue" dio el primer golpe

Vinivius anotó el 1 a 0 para Real Madrid sobre Benfica en el encuentro por los 16vos de final de la Champions League.

Vinivius anotó el 1 a 0 para Real Madrid sobre Benfica en el encuentro por los 16vos de final de la Champions League.

Vinivius anotó el 1 a 0 para Real Madrid sobre Benfica en el encuentro por los 16vos de final de la Champions League.

Vinivius anotó el 1 a 0 para Real Madrid sobre Benfica en el encuentro por los 16vos de final de la Champions League.

Benfica y Real Madrid se vuelven a ver las caras, esta vez en los 16vos de final de la Champions League.

Benfica y Real Madrid se vuelven a ver las caras, esta vez en los 16vos de final de la Champions League.

Benfica y Real Madrid se vuelven a ver las caras, esta vez en los 16vos de final de la Champions League.

Benfica y Real Madrid se vuelven a ver las caras, esta vez en los 16vos de final de la Champions League.

Benfica cayó 1 a 0 con Real Madrid como local en el partido de ida de los 16vos de final de Champions League. Vinicius protagonista en todos lados.

17 de febrero de 2026 - 16:49

EN VIVO

Dicen que en el fútbol no existe la revancha, bueno este caso es la excepción, ya que Real Madrid tuvo la chance de vengarse de Benfica (y empieza a concretarla) de la derrota en la 8º fecha de la Champions League, la cual lo mandó a jugar esta etapa y no le permitió llegar a los 8vos de final. Por si fuera poco, el triunfo de los lusos llegó a los 98 minutos de juego con un gol del arquero. Real Madrid se impuso en Lisboa 1 a 0.

champions league mourinho benfica trubin
Jos&eacute; Mourinho amarg&oacute; al Real Madrid gracias a su arquero Trubin en Champions League, y quiere volver a hacerlo.

José Mourinho amargó al Real Madrid gracias a su arquero Trubin en Champions League, y quiere volver a hacerlo.

Champions League: La previa de Benfica-Real Madrid

Benfica y Real Madrid arrancaron hoy la serie de 16vos de final luego del antecedente de la 8va fecha de la Champions League. El Real Madrid ganó con un golazo de Vinicius que metío un latigazo de afuera del area para cruzar la pelota al palo más lejano del arquero Trubin, que no llegó y no se convirtió en héroe en esta tarde.

De esta forma Real Madrid viajará a España tranquilo por haber ganado la ida por 1 a 0 y de visitante. El partido fue bastante chato con pocas chances de gol y defensas muy cerradas, por eso decimos que el gol de Vinivius fue de otro partido. Era la única forma de ganar este encuentro, con un gol de este tipo.

Más allá del encuentro que fue mas aburrido de lo esperado, el momento de la tarde fue protagonizado por Vinivius, y no por el gol sino por lo de siempre, sus acusaciones de racismo. El brasilero acusó al argentino Prestianni de llamarlo "mono", pero como el argentino tenía la boca tapada con la camiseta no se pudo saber ni resolver el problema.

Luego de esto el árbitro quedó tan condicionado que le sacó una tarjeta amarilla a Prestianni cuando cayó en el area (fue tomado por el defensor del Madrid pero no como para derribarlo) por una supuesta simulación, y cuando tuvo que sacarle la segunda amarilla a Vinicius por una falta de atrás, no lo hizo, demostrando claramente lo que influye el Real Madrid en los árbitros.

La vuelta se jugará en el Santiago Bernabeu el próximo miércoles 25 de febrero a las 17hs de Argentina. y allí definirán quien pasará a los octavos de final.

Los otros resultados de este martes de Champions League

image
Galatasaray gole&oacute; en el primer turno a Juventus por 5 a 2 por los 16vos de final de la Champions League.

Galatasaray goleó en el primer turno a Juventus por 5 a 2 por los 16vos de final de la Champions League.

En el primer turno el Galatasaray le dio una paliza a Juventus en Turquía ya que lo venció por 5 a 2 y casi liquidó la serie de 16vos de final. Los autores de los goles fueron Sara, Sánchez, Boey y Lang en dos oportunidades. Para los italianos anotó Koopmeiners en dos oportunidades. La vuelta se juega en italia el 25 de febrero.

En otro partido Borussia Dortmund le ganó bien por 2 a 0 a Atlanta que solo quería que el partido terminara. Guirassy y Beier fueron los que anotaron los goles del partido. El 25 de febrero es la revancha en Italia.

En el "clásico" Francés el PSG se impuso por 3 a 2 al Mónaco en el principado. El conjunto monegasco se puso en ventaja por 2 a 0 en 19 minutos con goles de Balogun en dos oportunidades. Pero el PSG trabajó el partido y con tantos de Hakmi y dos de Doue, se impuso por 3 a 2. Al igual que el resto de los partidos, la revancha es el 25 de febrero a las 15hs de Argentina.

Embed

Live Blog Post

Final, el Real Madrid se lleva el partido por 1 a 0 y viaja a España tranquilo

Live Blog Post

Otros resultados: Final en Mónaco, victoria de PSG

En otro gran partido el PSG le ganó como visitante al Mónaco por 3 a 2 y se llevó el "clásico" francés. El conjunto monegasco se puso rápidamente en ventaja y ganaba 2-0 en 19 minutos. El PSG fue trabajando el partido de a poco, sin desesperarse y lo terminó dando vuelta imponiendose 3 a 2.

Live Blog Post

Se adicionan 12 minutos por el incidente con Vinicius

El árbitro dio 12 minutos de agregado por los incidentes generados por Vinicus, que debería haber sido expulsado ya que hizo una falta de amonestación teniendo ya una amarilla, y el árbitro condicionado por no poder resolver el episodio de racismo no le mostró la segunda amarilla y por ende, la tarjeta roja.

Live Blog Post

El Benfica busca el empate y el Madrid se para de contra

A falta de 10 minutos para el final del partido el Benfica sale a buscar el empate y deja espacios para la contra del Real Madrid, que tuvo dos situaciones claras qeu fueron salvadas otra vez por Trubin.
Live Blog Post

Otros resultados: PSG hace el milagro y lo da vuelta, Dortmund sigue firme

Luego de ir perdiendo 2-0 sobre 19 minutos de juego cuando ya se juegan 70´ el PSG le da vuelta el partido al Mónaco como visitante y se lo gana 3 a 2. Partidazo en el principado.

En el otro encuentro Borussia Dortmund le sigue ganando 2 a 0 a Atalanta que no reacciona y parece no querer recibir más goles.

Live Blog Post

Se reanuda el partido sin sanciones

Live Blog Post

Otra vez Vinicius hace de las suyas y el partido esta detenido

El brasilero festejó de forma provocadora el gol en el banderín del córner y los jugadores de Benfica se lo fueron a recriminar. En ese instante Vinicius fue como un niño con el arbitro a acusar a un jugador del equipo luso, supuestamente le dijo "mono", y el árbitro detuvo el partido. Esta momentaneamente suspendido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023870037665231011&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Goooooool de Vinicius, Benfica 0-1 Real Madrid

A los 4 minutos del complemento el brasilero sacó un derechazo cruzado desde la izquierda y la colocó en el palo más lejano del arquero. Golazo para que Real Madrid gane 1 a 0 en Portugal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023868088245006514&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Ya se juega el segundo tiempo, Benfica 0-0 Real Madrid

Live Blog Post

Otros resultados: Empató PSG, Dortmund amplía la diferencia

Al término del primer tiempo el PSG está empatando 2-2 con Mónaco como visitante luego de ir 2-0 abajo. En el otro encuentro se juegan los últimos minutos del primer tiempo y el Borussia Dortmund le gana ahora 2 a 0 a Atalanta.

Live Blog Post

Final del primer tiempo, Benfica y Real Madrid empatan sin goles

En un partido no muy atractivo y que tuvo sus mayores emociones al final del primer tiempo, Benfica y Real Madrid empatan 0 a 0. Los dos llegaron pero las mas claras estuvieron en los pies de Mbappé y Güler, pero las manos de Trubin le ahogaron los gritos. Todo empatado.

Live Blog Post

Trubin le ahoga el grito a Mbappé

El Real Madrid tuvo el primero en los pies de Kylian Mbappé que ingresó con pelota dominada por derecha, quedó mano a mano con el arquero y este le detuvo el tiro. Unos segundos después Trubin le tapó un gran tiro al turco Güler.

Live Blog Post

Otros resultados: Descuenta el PSG, sigue ganando el Dortmund

En los otros dos encuentros la novedad es que el PSG ahora pierde 2-1 con el Mónaco y consiguió descontar. Por otro lado Dortmund sigue ganándole por 1 a 0 a Atalanta en el partido que se juega en Alemania.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023858218821124311&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Partido trabado con defensas muy cerradas

El partido sigue siendo parejo pero ahora es menos intenso. Los dos se cierran bien abajo y cuando atacan les cuesta quebrar la defensa rival. Se juegan 35 minutos y no ha habido jugadas demasiado peligrosas.

Live Blog Post

Otros resultados: Mónaco y Dortmund se ponen al frente

En los otros dos partidos ya hay marcador abierto. Mónaco da el batacazo ya le gana al último campeón, PSG, por 2 a 0 sobre 19 minutos, mientras que Borussia Dortmund derrota 1 a 0 a Atalanta sobre 4 minutos. Este partido estuvo retrasado 15 minutos debido a que el local llegó tarde al estadio por el tránsito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023855126939660627&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Partido parejo sobre el primer cuarto de hora

Si bien el Real Madrid tiene mas la pelota lo cierto es que el partido es parejo sobre los primeros 15 minutos de juego. El Benfica quiere ganar de local y Real Madrid no se quiere dormir y que le pase lo del partido pasado.

Live Blog Post

Ya juegan Benfica y Real Madrid

Live Blog Post

Ya estan los equipos en la cancha

Benfica y Real Madrid ingresaron al terreno de juego y ya se siente el himno de la Champions League, comienza la serie de 16vos de final más esperada de esta edición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023849711849894392&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

El resto de los partidos del martes

Además del que ya jugaron Galatasaray y Juventus y el qeu está por comenzar entre Benfica y Real Madrid, hay otros dos partidos de 16vos de final de Champions League.

Por un lado Borussia Dortmund recibe a Atalanta en Alemania, y por el otro el "clásico" frances entre Mónaco y PSG, el primer partido será en el principado.

Live Blog Post

Galatasaray goleó a Juventus en el primer turno

En el primer turno de el martes de Champions League se enfrnetaron Galatasaray y Juventus, el conjunto turco le dio una paliza como local al italiano y le ganó por 5 a 2 luego de ir pardiendo 2 a 1. Veremos si los italianos pueden remontar 3 goles en la vuelta.

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES