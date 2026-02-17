Champions League: Benfica 0-1 Real Madrid, el "Merengue" dio el primer golpe

Dicen que en el fútbol no existe la revancha, bueno este caso es la excepción, ya que Real Madrid tuvo la chance de vengarse de Benfica (y empieza a concretarla) de la derrota en la 8º fecha de la Champions League , la cual lo mandó a jugar esta etapa y no le permitió llegar a los 8vos de final. Por si fuera poco, el triunfo de los lusos llegó a los 98 minutos de juego con un gol del arquero. Real Madrid se impuso en Lisboa 1 a 0.

Benfica y Real Madrid arrancaron hoy la serie de 16vos de final luego del antecedente de la 8va fecha de la Champions League. El Real Madrid ganó con un golazo de Vinicius que metío un latigazo de afuera del area para cruzar la pelota al palo más lejano del arquero Trubin, que no llegó y no se convirtió en héroe en esta tarde.

José Mourinho amargó al Real Madrid gracias a su arquero Trubin en Champions League, y quiere volver a hacerlo.

De esta forma Real Madrid viajará a España tranquilo por haber ganado la ida por 1 a 0 y de visitante. El partido fue bastante chato con pocas chances de gol y defensas muy cerradas, por eso decimos que el gol de Vinivius fue de otro partido. Era la única forma de ganar este encuentro, con un gol de este tipo.

Más allá del encuentro que fue mas aburrido de lo esperado, el momento de la tarde fue protagonizado por Vinivius, y no por el gol sino por lo de siempre, sus acusaciones de racismo. El brasilero acusó al argentino Prestianni de llamarlo "mono", pero como el argentino tenía la boca tapada con la camiseta no se pudo saber ni resolver el problema.

Luego de esto el árbitro quedó tan condicionado que le sacó una tarjeta amarilla a Prestianni cuando cayó en el area (fue tomado por el defensor del Madrid pero no como para derribarlo) por una supuesta simulación, y cuando tuvo que sacarle la segunda amarilla a Vinicius por una falta de atrás, no lo hizo, demostrando claramente lo que influye el Real Madrid en los árbitros.

La vuelta se jugará en el Santiago Bernabeu el próximo miércoles 25 de febrero a las 17hs de Argentina. y allí definirán quien pasará a los octavos de final.

Los otros resultados de este martes de Champions League

image Galatasaray goleó en el primer turno a Juventus por 5 a 2 por los 16vos de final de la Champions League.

En el primer turno el Galatasaray le dio una paliza a Juventus en Turquía ya que lo venció por 5 a 2 y casi liquidó la serie de 16vos de final. Los autores de los goles fueron Sara, Sánchez, Boey y Lang en dos oportunidades. Para los italianos anotó Koopmeiners en dos oportunidades. La vuelta se juega en italia el 25 de febrero.

En otro partido Borussia Dortmund le ganó bien por 2 a 0 a Atlanta que solo quería que el partido terminara. Guirassy y Beier fueron los que anotaron los goles del partido. El 25 de febrero es la revancha en Italia.

En el "clásico" Francés el PSG se impuso por 3 a 2 al Mónaco en el principado. El conjunto monegasco se puso en ventaja por 2 a 0 en 19 minutos con goles de Balogun en dos oportunidades. Pero el PSG trabajó el partido y con tantos de Hakmi y dos de Doue, se impuso por 3 a 2. Al igual que el resto de los partidos, la revancha es el 25 de febrero a las 15hs de Argentina.

Live Blog Post Final, el Real Madrid se lleva el partido por 1 a 0 y viaja a España tranquilo

Live Blog Post Otros resultados: Final en Mónaco, victoria de PSG En otro gran partido el PSG le ganó como visitante al Mónaco por 3 a 2 y se llevó el "clásico" francés. El conjunto monegasco se puso rápidamente en ventaja y ganaba 2-0 en 19 minutos. El PSG fue trabajando el partido de a poco, sin desesperarse y lo terminó dando vuelta imponiendose 3 a 2.

Live Blog Post Se adicionan 12 minutos por el incidente con Vinicius El árbitro dio 12 minutos de agregado por los incidentes generados por Vinicus, que debería haber sido expulsado ya que hizo una falta de amonestación teniendo ya una amarilla, y el árbitro condicionado por no poder resolver el episodio de racismo no le mostró la segunda amarilla y por ende, la tarjeta roja.

Live Blog Post El Benfica busca el empate y el Madrid se para de contra A falta de 10 minutos para el final del partido el Benfica sale a buscar el empate y deja espacios para la contra del Real Madrid, que tuvo dos situaciones claras qeu fueron salvadas otra vez por Trubin.

Live Blog Post Otros resultados: PSG hace el milagro y lo da vuelta, Dortmund sigue firme Luego de ir perdiendo 2-0 sobre 19 minutos de juego cuando ya se juegan 70´ el PSG le da vuelta el partido al Mónaco como visitante y se lo gana 3 a 2. Partidazo en el principado. En el otro encuentro Borussia Dortmund le sigue ganando 2 a 0 a Atalanta que no reacciona y parece no querer recibir más goles. VER +

Live Blog Post Se reanuda el partido sin sanciones

Live Blog Post Ya se juega el segundo tiempo, Benfica 0-0 Real Madrid

Live Blog Post Otros resultados: Empató PSG, Dortmund amplía la diferencia Al término del primer tiempo el PSG está empatando 2-2 con Mónaco como visitante luego de ir 2-0 abajo. En el otro encuentro se juegan los últimos minutos del primer tiempo y el Borussia Dortmund le gana ahora 2 a 0 a Atalanta.

Live Blog Post Final del primer tiempo, Benfica y Real Madrid empatan sin goles En un partido no muy atractivo y que tuvo sus mayores emociones al final del primer tiempo, Benfica y Real Madrid empatan 0 a 0. Los dos llegaron pero las mas claras estuvieron en los pies de Mbappé y Güler, pero las manos de Trubin le ahogaron los gritos. Todo empatado.

Live Blog Post Trubin le ahoga el grito a Mbappé El Real Madrid tuvo el primero en los pies de Kylian Mbappé que ingresó con pelota dominada por derecha, quedó mano a mano con el arquero y este le detuvo el tiro. Unos segundos después Trubin le tapó un gran tiro al turco Güler.

Live Blog Post Otros resultados: Descuenta el PSG, sigue ganando el Dortmund En los otros dos encuentros la novedad es que el PSG ahora pierde 2-1 con el Mónaco y consiguió descontar. Por otro lado Dortmund sigue ganándole por 1 a 0 a Atalanta en el partido que se juega en Alemania. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023858218821124311&partner=&hide_thread=false GOL DE DOUÉ EN LA PRIMERA QUE TOCÓ: ahora el PSG cae 1-2 con Monaco en un partidazo de locos en la #CHAMPIOSNxESPN.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mqMg7hn9KQ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026 VER +

Live Blog Post Partido trabado con defensas muy cerradas El partido sigue siendo parejo pero ahora es menos intenso. Los dos se cierran bien abajo y cuando atacan les cuesta quebrar la defensa rival. Se juegan 35 minutos y no ha habido jugadas demasiado peligrosas.

Live Blog Post Otros resultados: Mónaco y Dortmund se ponen al frente En los otros dos partidos ya hay marcador abierto. Mónaco da el batacazo ya le gana al último campeón, PSG, por 2 a 0 sobre 19 minutos, mientras que Borussia Dortmund derrota 1 a 0 a Atalanta sobre 4 minutos. Este partido estuvo retrasado 15 minutos debido a que el local llegó tarde al estadio por el tránsito. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023855126939660627&partner=&hide_thread=false BORUSSIA DORTMUND SALIÓ CON TODO: a los 2' del primer tiempo, Guirassy marcó el 1-0 ante Atalanta en la ida de los Playoffs de la #CHAMPIONSxESPN.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7Eoq26Edrs — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026 VER +

Live Blog Post Partido parejo sobre el primer cuarto de hora Si bien el Real Madrid tiene mas la pelota lo cierto es que el partido es parejo sobre los primeros 15 minutos de juego. El Benfica quiere ganar de local y Real Madrid no se quiere dormir y que le pase lo del partido pasado.

Live Blog Post Ya juegan Benfica y Real Madrid

Live Blog Post Ya estan los equipos en la cancha Benfica y Real Madrid ingresaron al terreno de juego y ya se siente el himno de la Champions League, comienza la serie de 16vos de final más esperada de esta edición. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023849711849894392&partner=&hide_thread=false ¡UFFF HERMOSO AMBIENTE! Así se vive la previa de Benfica vs. Real Madrid en el Estadio da Luz.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eUTnxOgb1r — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026 VER +

Live Blog Post El resto de los partidos del martes Además del que ya jugaron Galatasaray y Juventus y el qeu está por comenzar entre Benfica y Real Madrid, hay otros dos partidos de 16vos de final de Champions League. Por un lado Borussia Dortmund recibe a Atalanta en Alemania, y por el otro el "clásico" frances entre Mónaco y PSG, el primer partido será en el principado. VER +