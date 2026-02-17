Dicen que en el fútbol no existe la revancha, bueno este caso es la excepción, ya que Real Madrid tuvo la chance de vengarse de Benfica (y empieza a concretarla) de la derrota en la 8º fecha de la Champions League, la cual lo mandó a jugar esta etapa y no le permitió llegar a los 8vos de final. Por si fuera poco, el triunfo de los lusos llegó a los 98 minutos de juego con un gol del arquero. Real Madrid se impuso en Lisboa 1 a 0.
Champions League: Benfica 0-1 Real Madrid, el "Merengue" dio el primer golpe
Benfica cayó 1 a 0 con Real Madrid como local en el partido de ida de los 16vos de final de Champions League. Vinicius protagonista en todos lados.
19:03
Final, el Real Madrid se lleva el partido por 1 a 0 y viaja a España tranquilo
18:56
Otros resultados: Final en Mónaco, victoria de PSG
18:50
Se adicionan 12 minutos por el incidente con Vinicius
18:39
El Benfica busca el empate y el Madrid se para de contra
18:30
Otros resultados: PSG hace el milagro y lo da vuelta, Dortmund sigue firme
18:20
Se reanuda el partido sin sanciones
18:15
Otra vez Vinicius hace de las suyas y el partido esta detenido
18:09
Goooooool de Vinicius, Benfica 0-1 Real Madrid
18:07
Ya se juega el segundo tiempo, Benfica 0-0 Real Madrid
17:56
Otros resultados: Empató PSG, Dortmund amplía la diferencia
17:49
Final del primer tiempo, Benfica y Real Madrid empatan sin goles
17:44
Trubin le ahoga el grito a Mbappé
17:40
Otros resultados: Descuenta el PSG, sigue ganando el Dortmund
17:34
Partido trabado con defensas muy cerradas
17:18
Otros resultados: Mónaco y Dortmund se ponen al frente
17:13
Partido parejo sobre el primer cuarto de hora
17:01
Ya juegan Benfica y Real Madrid
16:59
Ya estan los equipos en la cancha
16:56
El resto de los partidos del martes
16:47
Galatasaray goleó a Juventus en el primer turno
Champions League: La previa de Benfica-Real Madrid
Benfica y Real Madrid arrancaron hoy la serie de 16vos de final luego del antecedente de la 8va fecha de la Champions League. El Real Madrid ganó con un golazo de Vinicius que metío un latigazo de afuera del area para cruzar la pelota al palo más lejano del arquero Trubin, que no llegó y no se convirtió en héroe en esta tarde.
De esta forma Real Madrid viajará a España tranquilo por haber ganado la ida por 1 a 0 y de visitante. El partido fue bastante chato con pocas chances de gol y defensas muy cerradas, por eso decimos que el gol de Vinivius fue de otro partido. Era la única forma de ganar este encuentro, con un gol de este tipo.
Más allá del encuentro que fue mas aburrido de lo esperado, el momento de la tarde fue protagonizado por Vinivius, y no por el gol sino por lo de siempre, sus acusaciones de racismo. El brasilero acusó al argentino Prestianni de llamarlo "mono", pero como el argentino tenía la boca tapada con la camiseta no se pudo saber ni resolver el problema.
Luego de esto el árbitro quedó tan condicionado que le sacó una tarjeta amarilla a Prestianni cuando cayó en el area (fue tomado por el defensor del Madrid pero no como para derribarlo) por una supuesta simulación, y cuando tuvo que sacarle la segunda amarilla a Vinicius por una falta de atrás, no lo hizo, demostrando claramente lo que influye el Real Madrid en los árbitros.
La vuelta se jugará en el Santiago Bernabeu el próximo miércoles 25 de febrero a las 17hs de Argentina. y allí definirán quien pasará a los octavos de final.
Los otros resultados de este martes de Champions League
En el primer turno el Galatasaray le dio una paliza a Juventus en Turquía ya que lo venció por 5 a 2 y casi liquidó la serie de 16vos de final. Los autores de los goles fueron Sara, Sánchez, Boey y Lang en dos oportunidades. Para los italianos anotó Koopmeiners en dos oportunidades. La vuelta se juega en italia el 25 de febrero.
En otro partido Borussia Dortmund le ganó bien por 2 a 0 a Atlanta que solo quería que el partido terminara. Guirassy y Beier fueron los que anotaron los goles del partido. El 25 de febrero es la revancha en Italia.
En el "clásico" Francés el PSG se impuso por 3 a 2 al Mónaco en el principado. El conjunto monegasco se puso en ventaja por 2 a 0 en 19 minutos con goles de Balogun en dos oportunidades. Pero el PSG trabajó el partido y con tantos de Hakmi y dos de Doue, se impuso por 3 a 2. Al igual que el resto de los partidos, la revancha es el 25 de febrero a las 15hs de Argentina.
