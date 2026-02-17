urgente24
Perú: El Congreso destituyó a José Jerí, Presidente interino

El Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jerí, a 4 meses de nombrarlo. Había asumido tras la vacancia por el desplazamiento de Dina Boluarte.

17 de febrero de 2026 - 16:45
José Jerí fue destituido como presidente interino de Perú.

El Presidente interino de Perú, José Jerí, fue destituido este martes (17/02) por el Congreso que lo había nombrado hace tan solo 4 meses, tras desplazar a Dina Boluarte por "inhabilidad moral". Hay manifestaciones y vuelve la inestabilidad política y social.

image

En sesión extraordinaria, el Pleno aprobó con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones las mociones de censura contra José Jerí, tras los cuestionamientos por reuniones extraoficiales con empresarios chinos y presuntas irregularidades en la contratación de personal de Palacio de Gobierno.

José Enrique Jerí Oré había asumido la presidencia del país el 10 de octubre de 2025 de manera interina, tras la vacancia producida por el desplazamiento por inhabilidad moral de la ex presidenta Dina Boluarte, quien también había reemplazado al ex primer mandatario Pedro Castillo (destituido el 7 de diciembre de 2022).

Las mociones de censura contra Jerí habían aumentado en las últimas semanas, acompañadas de una caída en su popularidad, un efecto que llevó a que los partidos que inicialmente apoyaron su designación busquen ahora distanciarse mientras se aproximan los comicios.

Mañana los diputados elegirán un nuevo presidente interino: será el 8vo. presidente de Perú en menos de 10 años.

Las elecciones presidenciales en Perú serán el 12 de abril próximo.

