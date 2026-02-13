urgente24
MUNDO Donald Trump > Irán > USA

DEJÓ EL CARIBE

Donald Trump ordenó ubicar el portaaviones Gerald Ford cerca de Irán

El portaaviones más grande del mundo navega hacia Oriente Medio, estaba ubicado en aguas seguras del Caribe.

13 de febrero de 2026 - 19:15
Donald Trump ordenó cambiar de posición al portaaviones Gerald Ford.

Donald Trump confirmó el viernes 13/02 que ordenó movilizar el portaaviones Gerald Ford hacia aguas próximas a Irán en lo que se considera una acción preventiva en caso de no prosperar las negociaciones con el régimen de Teherán que gobierna el país.

El mandatario dijo en varias oportunidades que USA aceptará un acuerdo sobre armas nucleares, solo si impide que Irán tenga esa tecnología.

El desplazamiento del USS Gerald R. Ford, según varios informes de medios que citan a funcionarios gubernamentales anónimos, servirá para que Trump aumente la presión sobre Irán para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear.

El Gerald Ford rumbo a Oriente Medio

"Fuerza muy grande"

Durante el transcurso del viernes, Trump aseguró

En caso de que no lleguemos a un acuerdo, lo necesitaremos", dijo Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca el viernes por la tarde. "Si lo necesitamos, lo tenemos preparado, es una fuerza muy grande. En caso de que no lleguemos a un acuerdo, lo necesitaremos", dijo Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca el viernes por la tarde. "Si lo necesitamos, lo tenemos preparado, es una fuerza muy grande.

El titular del poder ejecutivo de USA advirtió el jueves a Irán que no llegar a un acuerdo con su administración sería "muy traumático".

Consultado sobre para cuándo estimaba llegaría el acuerdo, Trump respondió: "Supongo que en el próximo mes, algo así. Debería ocurrir rápido. Deberían aceptar muy rápido".

Qué características tiene el GR Ford

El portaaviones tiene un reactor nuclear, puede albergar más de 75 aeronaves militares, incluyendo cazas como los F-18 Super Hornet y el E-2 Hawkeye.

También integra radares sofisticados de controlar el tráfico aéreo y la navegación.

Aunque no está claro cuánto tiempo permanecerá el barco en Oriente Medio, la orden preparó la tripulación para un despliegue largo.

[The Associated Press, Reuters y Newsmax aportaron material para la edición]

