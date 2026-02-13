Donald Trump confirmó el viernes 13/02 que ordenó movilizar el portaaviones Gerald Ford hacia aguas próximas a Irán en lo que se considera una acción preventiva en caso de no prosperar las negociaciones con el régimen de Teherán que gobierna el país.
DEJÓ EL CARIBE
Donald Trump ordenó ubicar el portaaviones Gerald Ford cerca de Irán
El portaaviones más grande del mundo navega hacia Oriente Medio, estaba ubicado en aguas seguras del Caribe.
El mandatario dijo en varias oportunidades que USA aceptará un acuerdo sobre armas nucleares, solo si impide que Irán tenga esa tecnología.
El desplazamiento del USS Gerald R. Ford, según varios informes de medios que citan a funcionarios gubernamentales anónimos, servirá para que Trump aumente la presión sobre Irán para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear.
"Fuerza muy grande"
Durante el transcurso del viernes, Trump aseguró
El titular del poder ejecutivo de USA advirtió el jueves a Irán que no llegar a un acuerdo con su administración sería "muy traumático".
Consultado sobre para cuándo estimaba llegaría el acuerdo, Trump respondió: "Supongo que en el próximo mes, algo así. Debería ocurrir rápido. Deberían aceptar muy rápido".
Qué características tiene el GR Ford
El portaaviones tiene un reactor nuclear, puede albergar más de 75 aeronaves militares, incluyendo cazas como los F-18 Super Hornet y el E-2 Hawkeye.
También integra radares sofisticados de controlar el tráfico aéreo y la navegación.
Aunque no está claro cuánto tiempo permanecerá el barco en Oriente Medio, la orden preparó la tripulación para un despliegue largo.
[The Associated Press, Reuters y Newsmax aportaron material para la edición]
Más contenido en Urgente24
La nueva miniserie de 6 episodios que se devora en una sola sentada
La miniserie de 5 episodios que arrasa y la terminás en una sola tarde
La miniserie de 8 episodios que te devorás en una noche y es un bombazo
Esta miniserie de 8 episodios te atrapa y la vas a devorar en un día