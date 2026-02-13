Donald Trump ordenó ubicar el portaaviones Gerald Ford cerca de Irán

El titular del poder ejecutivo de USA advirtió el jueves a Irán que no llegar a un acuerdo con su administración sería "muy traumático".

Consultado sobre para cuándo estimaba llegaría el acuerdo, Trump respondió: "Supongo que en el próximo mes, algo así. Debería ocurrir rápido. Deberían aceptar muy rápido".

Qué características tiene el GR Ford

El portaaviones tiene un reactor nuclear, puede albergar más de 75 aeronaves militares, incluyendo cazas como los F-18 Super Hornet y el E-2 Hawkeye.

También integra radares sofisticados de controlar el tráfico aéreo y la navegación.

Aunque no está claro cuánto tiempo permanecerá el barco en Oriente Medio, la orden preparó la tripulación para un despliegue largo.

