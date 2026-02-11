Profunda crisis humanitaria y energética en Cuba tras el bloqueo petrolero de Trump

Cuba martirizada por el bloqueo del flujo del petróleo venezolano impuesto por Donald Trump

Definitivamente, Cuba ha estado martirizada por las primeras sanciones estadounidenses que han asfixiado su economía desde los años cincuenta, cuando Fidel Castro se alineó con la Unión Soviética, lo que resultó en medidas punitivas de Washington. A esto se suman el mal manejo de las arcas estatales y el férreo proteccionismo del régimen de La Habana, que se ha quedado cerrado sobre sí mismo, lo que ha conducido a la actual crisis económica y humanitaria en la isla.

Sin embargo, ahora Cuba parece estar al borde del colapso económico y de una mayor crisis humanitaria tras el bloqueo de petróleo procedente de Venezuela, su aliado y antiguo proveedor de crudo, luego de que Washington capturara a Nicolás Maduro en Caracas. Esto ha obligado al nuevo gobierno venezolano de Delcy Rodríguez a ceder a la Casa Blanca el control de los hidrocarburos.

La medida ha sido impuesta por Donald Trump, quien ha ordenado el bloqueo "total y completo" de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, al mismo tiempo que ha anticipado que impondrá aranceles a cualquier otro país que intente abastecer a La Habana con crudo y combustible.

No obstante, México ha desafiado a Estados Unidos, enviando a La Habana dos buques de la Armada, que partieron del puerto de Veracruz abastecidos con 814 toneladas de víveres y artículos de primera necesidad. La mandataria Claudia Sheinbaum, además, ha precisado en una conferencia de prensa que enviará un cargamento más.

Asimismo, Sheinbaum ha calificado como “muy injusto” que Estados Unidos imponga aranceles a países que exportan petróleo a la isla.

“Sí, va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta”, ha declarado durante su conferencia de prensa matutina.

Al igual que México, el Gobierno de Rusia ha expresado en las últimas horas su "firme disposición a seguir prestando a Cuba el apoyo político y material necesario". "Por la parte rusa se ha confirmado la posición de principio respecto a la inaceptabilidad de ejercer presión económica y militar sobre Cuba, incluyendo el bloqueo del suministro de energía a la isla, lo que podría provocar un grave deterioro de la situación económica y humanitaria en el país", ha señalado la Cancillería.

Aerolíneas internacionales sortean el bloqueo petrolero al abastecerse en Dominicana

En este contexto de crisis energética en la isla caribeña, las compañías aéreas que operan allí han anunciado que harán escalas en otros países para poder abastecerse de combustible debido a la escasez. Al respecto, Air Canada, con sede en Montreal, ha anunciado que en los próximos días enviará vuelos vacíos para recoger y repatriar a unos 3.000 clientes en Cuba. También ha asegurado que volará con combustible adicional para el viaje de regreso y hará paradas para reabastecerse si fuera necesario.

Del mismo modo, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia ha indicado este miércoles que dos de sus aerolíneas llegarán a Cuba para evacuar a los turistas, y ha señalado que Moscú cesará temporalmente los vuelos a la nación latinoamericana.

Los efectos en los vuelos, debido a la falta de combustible, han golpeado directamente al turismo, principal fuente de ingresos de la isla. Esto ha llevado a las aerolíneas españolas Iberia y Air Europa a tomar otras medidas para abastecerse en otros países, añadiendo escalas adicionales en República Dominicana y otras naciones cercanas.

