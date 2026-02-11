Reforma laboral sacude al Merval y presiona bonos

image

Bonos con volatilidad

En renta fija el movimiento es más moderado, aunque con dispersión. El AL30 cae 0,1%, el GD46 pierde 1,3% y el GD30 logra sostener un leve avance de 0,2%. La curva soberana muestra selectividad mientras los operadores recalculan escenarios políticos.

image

El dólar mayorista se ubica en $1.405, el MEP en $1.427 y el CCL en $1.471, con variaciones intradiarias acotadas. La relativa estabilidad cambiaria se mantiene, aunque el flujo hacia cobertura podría intensificarse si escala la tensión legislativa.

image

El núcleo del debate

El proyecto que se discutirá en el Senado mantiene el polémico Fondo de Asistencia Laboral, inspirado en el sistema de la construcción. Las grandes empresas aportarían 1% mensual sobre la masa salarial y las Pymes 2,5%, con el objetivo de prefinanciar indemnizaciones y reducir la litigiosidad laboral.

El fondo cubriría indemnización por antigüedad, preaviso, integración del mes de despido y otros conceptos previstos en la Ley de Contrato de Trabajo, y solo aplicaría a trabajadores registrados con al menos 12 meses de antigüedad.

Para sus defensores, el FAL aporta previsibilidad financiera, reduce la incertidumbre judicial y acelera el cobro inmediato al trabajador. Para sus críticos, podría implicar una desfinanciación del sistema previsional y debilitar la protección frente al despido arbitrario consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución.

Mercado con alta sensibilidad política

Con la rueda aún abierta, la volatilidad podría ampliarse en las próximas horas. La plaza local continúa altamente correlacionada al clima político y cualquier señal desde el Senado será interpretada como test de gobernabilidad.

La jornada todavía no cerró, pero la señal ya es contundente. La reforma laboral dejó de ser un debate técnico y pasó a convertirse en un factor inmediato de precio, afectando tanto a acciones como a bonos soberanos.

Más noticias en Urgente24:

Estalló la bomba en Rosario: Escala la tensión con la policía y hay nuevo 'sirenazo'

"En el último año se produjeron 5 suicidios de policías santafesinos y luego evitamos un 6to caso"

Reforma Laboral: El Gobierno sacó el capítulo de Ganancias y otras 27 modificaciones para poder aprobarla

IPC de enero en 2,9%: La inflación acumuló 8 meses de suba