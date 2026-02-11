La discusión por la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei impacta en tiempo real sobre los activos locales. Con el mercado todavía operando, el S&P Merval cae 2% hasta los 3.000.519 puntos, mientras que medido en dólares retrocede 1,6% y se ubica en 2.038 unidades.
INCERTIDUMBRE
Reforma laboral sacude al Merval y presiona bonos
El debate por la reforma laboral activa ventas en el Merval y ADRs, mientras los bonos en dólares operan con volatilidad y la City recalcula el impacto político
La rueda está marcada por ventas, cobertura y creciente incertidumbre política ante el inminente debate en el Senado del proyecto que introduce el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), eje central de la reforma. La percepción de mayor riesgo institucional volvió a colarse en las valuaciones.
Bancos en rojo y presión sobre el equity
El castigo se concentra en el sector financiero, Grupo Financiero Galicia pierde 2,6%, BBVA Argentina retrocede 3,2%, Banco Macro cae 2% y Supervielle cede 2,9%. El mercado descuenta que cualquier ruido parlamentario puede demorar reformas estructurales vinculadas al crédito, la intermediación financiera y la consolidación macro.
En energía y utilities también predominan números rojos. Pampa Energía baja 2,7%, YPF retrocede 1% y Telecom Argentina se desploma 9,9%, encabezando las pérdidas del panel líder. Solo Transener logra escapar con una suba de 2%, mientras TGN avanza 0,6%.
En Wall Street el tono acompaña y los ADR bancarios operan en baja y Globant profundiza su corrección con un retroceso superior al 8%, reflejando menor apetito por riesgo argentino.
Bonos con volatilidad
En renta fija el movimiento es más moderado, aunque con dispersión. El AL30 cae 0,1%, el GD46 pierde 1,3% y el GD30 logra sostener un leve avance de 0,2%. La curva soberana muestra selectividad mientras los operadores recalculan escenarios políticos.
El dólar mayorista se ubica en $1.405, el MEP en $1.427 y el CCL en $1.471, con variaciones intradiarias acotadas. La relativa estabilidad cambiaria se mantiene, aunque el flujo hacia cobertura podría intensificarse si escala la tensión legislativa.
El núcleo del debate
El proyecto que se discutirá en el Senado mantiene el polémico Fondo de Asistencia Laboral, inspirado en el sistema de la construcción. Las grandes empresas aportarían 1% mensual sobre la masa salarial y las Pymes 2,5%, con el objetivo de prefinanciar indemnizaciones y reducir la litigiosidad laboral.
El fondo cubriría indemnización por antigüedad, preaviso, integración del mes de despido y otros conceptos previstos en la Ley de Contrato de Trabajo, y solo aplicaría a trabajadores registrados con al menos 12 meses de antigüedad.
Para sus defensores, el FAL aporta previsibilidad financiera, reduce la incertidumbre judicial y acelera el cobro inmediato al trabajador. Para sus críticos, podría implicar una desfinanciación del sistema previsional y debilitar la protección frente al despido arbitrario consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución.
Mercado con alta sensibilidad política
Con la rueda aún abierta, la volatilidad podría ampliarse en las próximas horas. La plaza local continúa altamente correlacionada al clima político y cualquier señal desde el Senado será interpretada como test de gobernabilidad.
La jornada todavía no cerró, pero la señal ya es contundente. La reforma laboral dejó de ser un debate técnico y pasó a convertirse en un factor inmediato de precio, afectando tanto a acciones como a bonos soberanos.
