"En el último año se produjeron 5 suicidios de policías santafesinos y luego evitamos un 6to caso"

Ayuden a viralizar como tiene, Pullaro, a la policía en Rosario y la Provincia. Los medios de Rosario y Santa fe, todos comprados. Nadie pasa la realidad.

Están reclamando por un sueldo DIGNO. Arriesgan la vida todos los días en Rosario. Los medios no pasan la verdad que vivimos

Las mujeres policías tambièn sufren crisis depresivas

“Las mujeres tienen que dormir a menudo en contenedores metálicos y usar baños químicos que comparten a veces con los propios vecinos. Se las priva de las mínimas condiciones de higiene” explicó Sergio Ré.

Entre los casi 30.000 efectivos que tiene Santa Fe no todos reciben los mismos beneficios: quienes están en la calle en las grandes ciudades obtuvieron un bono de $ 500.000 pero los que cumplen funciones en comisarías no tuvieron acceso a ese dinero.

“La cantidad de horas de servicio no deja lugar al descanso porque se cumplen a menudo horas extras y ni siquiera se paga desarraigo a los que tienen que viajar desde localidades que se ubican a más de 400 o 500 kilómetros de distancia”.

Los policías de Santa Fe se acuartelaron para reclamar un aumento salarial. Las autoridades de la misma fuerza los desalojaron. Se vivieron horas de tensión.

Los salarios actuales en la "provincia invencible" no alcanzan para cubrir la canasta básica, obligando al personal a jornadas con horarios inhumanos y riesgos severos en zonas donde el narcotráfico ha matado cientos de personas por año en épocas recientes.

La fuerza cuenta con apenas 50 psicólogos pero el gobierno provincial ha convertido la salud mental en un estigma. Un policía que pide ayuda pierde el derecho a realizar horas adicionales, lo que le significa una condena a la pobreza. Muchos eligen callar su angustia y fingir que todo está bien para no ver recortado sus sueldos.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, en el ojo de la tormenta

Con la “vocación policial” no alcanza

El gobierno de Maximiliano Pullaro utiliza la cuestión de la “vocación” como excusa para someter a los policías a un estrés financiero permanente.

“Cientos de agentes del norte provincial, como Reconquista y Avellaneda, son enviados a Rosario sin viáticos suficientes. Terminan haciendo dedo para llegar a destino y quedan sometidos a todo tipo de peligros”.

Los jóvenes agentes suelen dormir en destino en condiciones precarias y lejos de sus redes de contención familiar. Todo eso agrava sus pozos depresivos.

Sergio Ré, representante de los Trabajadores de la Seguridad

Sergio Re, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad añadió:

Es un sistema que exprime y después descarta. Hasta los médicos renuncian. Los que trabajan en departamentos provinciales alejados de las grandes ciudades ganan menos y por eso migran. Ante las protestas, la respuesta de los jefes fue salir a las piñas contra la propia policía y por eso les hicieron sonar las sirenas y las alarmas.

A todas las penurias enumeradas se suma la deficiente cobertura de salud que ofrece a los efectivos del orden el “IAPOS” (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social”.

“Cuidar a quienes cuidan” es el reclamo de cientos de policías que han logrado la atención de los grandes medios nacionales.

Los despachos oficiales han sido interpelados y ahora se espera que los cambios que se propongan sean reales, verdaderos.