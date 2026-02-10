Howard Lutnick admite que viajó a la isla de Jeffrey Epstein y aumenta la presión para que renuncie

Hola Jeff, aterrizaremos en Santo Tomás el sábado por la tarde y planeamos ir a San Bartolomé/Anguila el lunes. ¿Dónde estás (cuál es la ubicación exacta de mi capitán)? ¿Te parece bien cenar el domingo por la noche? Hola Jeff, aterrizaremos en Santo Tomás el sábado por la tarde y planeamos ir a San Bartolomé/Anguila el lunes. ¿Dónde estás (cuál es la ubicación exacta de mi capitán)? ¿Te parece bien cenar el domingo por la noche?

Sobre este encuentro, Financial Times publicó la aclaración de Lutnick frente al Senado hoy:

Almorcé con él mientras cruzaba en barco de vacaciones familiares. Almorcé con él mientras cruzaba en barco de vacaciones familiares.

Según su testimonio, lo acompañaban su esposa, sus cuatro hijos y sus niñeras, además de otra familia. “Estuvimos allí durante una hora y luego nos fuimos con todos mis hijos”, afirmó.

Epstein y Lutnick eran vecinos en el Upper East Side de Nueva York. Tuvieron intercambios de correos electrónicos y organizaron un encuentro en 2011 aparte de la visita familiar a la isla en 2012. Contrario a las declaraciones del Secretario de Comercio, los registros muestran un fuerte lazo entre los involucrados. A fines de 2012, ambos firmaron un documento para adquirir participaciones en Adfin, empresa ya desaparecida, publicó WSJ.

El mismo medio agrega que en 2017, Epstein contribuyó con US$ 50.000 a una cena en honor a Lutnick, organizada por la UJA.

La temible isla de Jeffrey Epstein

La isla de Epstein fue utilizada durante años como base para el presunto tráfico sexual de menores. El financista pasó 13 meses en una cárcel de Florida tras declararse culpable en 2008 por solicitar sexo a una menor y fue arrestado nuevamente en julio de 2019 bajo cargos federales de tráfico sexual de menores, antes de morir en prisión.

Epstein y sus lazos con ricos y famosos

La revelación de Lutnick se da en un contexto más amplio de revisión pública de los vínculos de Epstein con figuras influyentes de la política y los negocios, entre ellos el presidente Donald Trump y el expresidente Bill Clinton, el político británico Peter Mandelson y empresarios como Jes Staley, Bill Gates, Elon Musk y la abogada de Goldman Sachs, Kathy Ruemmler.

La respuesta de la Casa Blanca

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt afirmó que el presidente Trump “apoya plenamente” a Lutnick, a quien describió como un miembro “muy importante” de su equipo. La administración ya había rechazado previamente los pedidos de renuncia del secretario, mientras que Trump calificó el escándalo como un “engaño”.

No obstante, durante la audiencia, varios legisladores expresaron fuertes críticas. El senador demócrata Chris Van Hollen señaló que el problema no radica en la comisión de un delito, sino en haber “tergiversado por completo el alcance” de su relación con Epstein, lo que —dijo— pone en duda su credibilidad y su idoneidad para el cargo. En la misma línea, el senador Chris Coons manifestó su preocupación por la visita familiar a la isla y exigió mayor transparencia: “Por favor, revelen todo. Este asunto preocupa gravemente a mis electores”.

Lutnick respondió que, según su memoria, solo tuvo contacto con Epstein en contadas ocasiones a lo largo de 14 años y negó haber mantenido una relación cercana. Sin embargo, los documentos publicados muestran conexiones comerciales adicionales, como un correo enviado en 2018 sobre un proyecto inmobiliario. Estas revelaciones continúan alimentando el debate sobre su permanencia en el cargo y la profundidad real de sus vínculos con Epstein.

Más notas de Urgente24

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó

El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento

Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha

¿Clonaron a Britney Spears? Lo que revelan los archivos de Epstein y enloquece a internet

Uruguay quiere ingresar al acuerdo de libre comercio N°1 del mundo